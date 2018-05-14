Кто и как догоняет Америку. Православный авиамоделизм • 73 • Аналитика



Постучавшись и не получив ответа, низко кланяясь, в кабинет вошел Никита Хрущев.



— Никита, скажи, бог есть?





— А как же! Вы мой бог! – подпрыгнул до потолка Хрущев.



— Маладца. В семинарии меня учили, что бог создал землю и небо, и воду, и свет. И газ тоже создал. А это суть химические и физические процессы. Иди, расскажи всем, что надо нам химию и физику в жизнь привнести. И эту… биологию. Из такой обезьяны как ты будем человека делать.

(Из ненаписанных воспоминаний либерального ученого, пострадавшего невинно.)







Иосиф Сталин был человеком своей эпохи. Человеком века пара и электричества, человеком, постоянно самообразовывающимся. Успехи германских, английских и американских химиков не могли оставить его равнодушным. Химия – это анилиновые краски, удобрения сельскому хозяйству, целлулоид для кинематографии, игрушки «Уйди-уйди» для деточек, шины для автомобилей, новые взрывчатые вещества и сырьё для остальной промышленности. Свежи были в памяти фронтовые сводки Первой мировой войны, где противника травили газами, используя все, что можно: хлор, иприт, люизит.



Большая страна — СССР. Большой стране нужна большая химия, нужна физика, биология. Все нужно. А более всего нужны образованные люди.



Задача поставлена, высшая школа взяла под козырек. На фундаменте небольших прежде учебных заведений явился в начале 30-х годов Единый Московский химико-технологический институт (ЕМХТИ), состоявший из нескольких филиалов.



Первый филиал — МХТИ имени Д. И. Менделеева.



Второй филиал — химический факультет МВТУ (реорганизован в Военно-химическую академию имени К. Е. Ворошилова).



Третий филиал — химико-фармацевтический факультет Второго МГУ (реорганизован в Московский институт тонкой химической технологии им. М. В. Ломоносова).



Четвёртый филиал — химический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова (позднее возвращён в состав МГУ).



Пятый филиал — Московский институт инженеров химического машиностроения (образован 22 февраля 1931 года на базе механического отделения МХТИ имени Д. И. Менделеева, реорганизован в Московский институт химического машиностроения).



Позже от МГУ отпочковался Московский физико-технический институт (МФТИ — Физтех), во главу обучения поставивший принципы, сформулированные П. Капицей в личном письме к тов. Сталину:



1) тщательный отбор одарённых и склонных к творческой работе представителей молодёжи;



2) участие в обучении ведущих научных работников и тесном контакте с ними в их творческой обстановке;



3) индивидуальный подход к отдельным студентам с целью развития их творческих задатков;



4) ведение воспитания с первых же шагов в атмосфере технических исследований и конструктивного творчества с использованием для этого лучших лабораторий страны.



Молодежь брали за уши и учили, учили, учили.



Академик Аксель Иванович Берг вспоминал:



«…1943 год. Мне было предложено возглавить работы по проектированию и производству радиолокационных станций в стране. Мы имели большие полномочия, но не хватало кадров всех уровней и квалификаций.

…Сроки подготовки инженеров в имеющихся в Москве вузах были слишком большими… Был предложен совершенно новый метод: прикомандировать студентов для теоретической, экспериментальной и практической работы к нашим новым институтам и лабораториям и включить их, таким образом, непосредственно в практическую работу. Таким образом, будущие специалисты начали трудиться рядом с нашими учёными, конструкторами, лабораторными работниками, которые помогали и словом и делом, а студенты получили возможность с первых же дней знакомиться с содержанием и трудностями предстоящей им самостоятельной и коллективной работы». Как предать собственный народ и плюнуть на его историю

(Цит. по кн.: Щука А. А. Физтех и физтехи. М., 2010. С. 18.)



Но этого мало, студентов тоже нужно откуда-то брать. 22 февраля 1935 года Сталин и Молотов подписывают шедевральное по мощи постановление Совета народных комиссаров Союза ССР и Центрального комитета ВКП(б) «О строительстве школ в городах». В котором отмечалось, что за годы первой и второй пятилеток количество детей школьного возраста обучающихся в школах возросло с 11,3 миллиона до 24 миллионов человек (привет Владимиру Владимировичу и его материнскому капиталу). Количество школ за это время увеличилось на 50000, с 118000 до 167000 школ, главным образом на селе (привет программе оптимизации), а вот в городах отстаём. Дети ходят в три смены, в иных школах дети учатся без продыху, а учителя работают без выходных. А посему надо построить только в 1935 году в больших городах 374 большие и красивые типовые школы. В этих храмах образования среди прочего великолепия предусмотреть: лаборатории физики и химии по 70 квадратных метров каждая, кабинет естествознания – также 70 квадратных метров, библиотека – снова 70 квадратных метров, а ещё в этой школе квартиру для директора – 35 квадратов, буфет и т.д.







Снимите шляпу и вспомните свои брежневские школьные каморки с колбами. Вспомните ещё черно-белый детский фильм «Девочка и крокодил», по повести «Катя и крокодил» Нины Гернет и Григория Ягдфельда. Там пионеры из школьного живого уголка разобрали на каникулы по домам всякую животину, а временно остались без присмотра: говорящий скворец, два кролика, черепаха и крокодил. Крокодил! В школьном живом уголке!! Записки Колорадского Таракана. Победа и перемога — вещи разные



Автор, пошедший в школу в 1974 году, хорошо помнит остатки прежде великолепного школьного сада и развалины школьной теплицы, растительная жизнь в которых била ключом, пока была жива учительница биологии, учительница сталинской выучки. Тогда же, с проводами на пенсию географички, знавшей всю слепую карту мира наизусть, неведомо куда сгинула из кабинета географии коллекция палеонтологических и геологических образцов.



Именно ученики и студенты, выученные на народные деньги (каждое учебное место обходилось стране примерно в 1000 рублей), под руководством Королева, Янгеля, Туполева и других звёзд науки совершили большой технологический прорыв. Составили цвет советской большой химии, геохимии и медицины. Это поколение создало задел на полвека вперед. Этим наследием мы и живы по сию пору.







Не случайно теперешнее судорожное желание «догнать Америку» в создании беспилотных летательных аппаратов есть логичный результат развала работы авиамодельных и судомодельных кружков в школах. Из юношей, создателей летающих моделей, вышли многие работники большой авиации. Такие, как прославленный конструктор, дважды Герой Социалистического Труда Александр Яковлев, лауреаты Сталинской премии Олег Антонов, Михаил Миль, Николай Трунченков и другие. Первый в мире космонавт Герой Советского Союза Юрий Гагарин тоже в школьные годы занимался авиамодельным спортом.



Что говорить: в блокадном Ленинграде в 1943 году были проведены городские соревнования по авиамоделизму!



В 1957 году в Чехословакии на мировом чемпионате по классу моделей планеров команда СССР заняла 1-е место. К 1968 году советским авиамоделистам принадлежали 15 мировых рекордов для свободнолетающих и кордовых моделей из 39, регистрируемых Международной авиационной федерацией. Спортсменов-разрядников, мастеров и заслуженных мастеров спорта СССР, тренеров насчитывалось свыше 200 тысяч человек. Бессмертный полк. Точка кристаллизации



Это был питательный гумус, на котором произрастало техническое мышление и творческий поиск, колосились кадры для молодой промышленности.



В годы Второй мировой войны премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, опасаясь развязывания Гитлером химической войны, во время обсуждения программы поставок вооружения и армейских припасов в СССР предлагал Сталину поставлять химическое оружие. По 1000 тонн хлора и иприта. Сталин пыхтел трубкой, просил самолеты и танки, а от химического оружия отмахивался: дескать, не время. Когда Черчилль был уж совсем назойлив, пытаясь впихнуть ногой в ленд-лиз продукцию британской химической промышленности, Сталин был готов принять лишь хлорамин, который использовался в то время для дезинфекции госпиталей и операционных. Сталин знал, что к возможной химической войне готова и промышленность страны, и кадры.



Прошло 70 лет, пора вновь обратиться к сталинской библии. Кто-то ее потихоньку листает. Авиамодельный кружок в городе Воронеже был организован по благословению настоятеля о. Николая в сентябре 2012 года. На первые занятия пришло 5 детей, воспитанники воскресной школы, а уже через полгода желающих заниматься авиамоделированием при храме святого Антония было 25 человек. Начиналось все с нуля, для кружка выделили бывшее помещение храма – железнодорожный вагон, в котором не было ни оборудования, ни инструментов, ни необходимых деталей для самолетов. Господь не оставил кружок в своих заботах! На средства жертвователей приобретены несколько станков: сверлильный, заточной, шлифовальный, два стационарных лобзика и маленькая циркулярная пила. Нажили компрессор с аэрографами и краскопультами для покраски моделей.



Есть, видимо, надежда долететь на «аэроплане» до бога и посмотреть, как он там, без нас, грешных, управляется.



Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Батюшке авиамоделисту большое спасибо за то, что возится с детьми. Образование в России, особенно в средней школе, в массе своей не выдерживает критики, максимум на уровне старорежимого церковно-приходского. Детское и юношеское творчество — в загоне. И хоть телевиденье и являет нам картинку, на которой премьер-министр посещает выставку детской робототехники, все это остаётся только красивой картинкой. О серьёзных программах развития молодёжи речь не идёт.







А может, пора уже? Сейчас вот прям… после футбола, после каникул. С первого сентября. Товарищ Сталин, большой ученый, закрыл библию и бережно отложил ее в сторону. Закинул ноги в сапогах на кремлевский стол и стал набивать трубку. Москва забылась тревожным сном, руководящие кадры спали с чемоданами под подушкой, ожидая погромов НКВД. В Комсомольске-на-Амуре бодрствовали и уже радостно отрапортовали вождю по телефону о ходе большого строительства авиационного завода в тайге. Прекрасный солнечный день был там в разгаре.Постучавшись и не получив ответа, низко кланяясь, в кабинет вошел Никита Хрущев.— Никита, скажи, бог есть?— А как же! Вы мой бог! – подпрыгнул до потолка Хрущев.— Маладца. В семинарии меня учили, что бог создал землю и небо, и воду, и свет. И газ тоже создал. А это суть химические и физические процессы. Иди, расскажи всем, что надо нам химию и физику в жизнь привнести. И эту… биологию. Из такой обезьяны как ты будем человека делать.Иосиф Сталин был человеком своей эпохи. Человеком века пара и электричества, человеком, постоянно самообразовывающимся. Успехи германских, английских и американских химиков не могли оставить его равнодушным. Химия – это анилиновые краски, удобрения сельскому хозяйству, целлулоид для кинематографии, игрушки «Уйди-уйди» для деточек, шины для автомобилей, новые взрывчатые вещества и сырьё для остальной промышленности. Свежи были в памяти фронтовые сводки Первой мировой войны, где противника травили газами, используя все, что можно: хлор, иприт, люизит.Большая страна — СССР. Большой стране нужна большая химия, нужна физика, биология. Все нужно. А более всего нужны образованные люди.Задача поставлена, высшая школа взяла под козырек. На фундаменте небольших прежде учебных заведений явился в начале 30-х годов Единый Московский химико-технологический институт (ЕМХТИ), состоявший из нескольких филиалов.Первый филиал — МХТИ имени Д. И. Менделеева.Второй филиал — химический факультет МВТУ (реорганизован в Военно-химическую академию имени К. Е. Ворошилова).Третий филиал — химико-фармацевтический факультет Второго МГУ (реорганизован в Московский институт тонкой химической технологии им. М. В. Ломоносова).Четвёртый филиал — химический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова (позднее возвращён в состав МГУ).Пятый филиал — Московский институт инженеров химического машиностроения (образован 22 февраля 1931 года на базе механического отделения МХТИ имени Д. И. Менделеева, реорганизован в Московский институт химического машиностроения).Позже от МГУ отпочковался Московский физико-технический институт (МФТИ — Физтех), во главу обучения поставивший принципы, сформулированные П. Капицей в личном письме к тов. Сталину:1) тщательный отбор одарённых и склонных к творческой работе представителей молодёжи;2) участие в обучении ведущих научных работников и тесном контакте с ними в их творческой обстановке;3) индивидуальный подход к отдельным студентам с целью развития их творческих задатков;4) ведение воспитания с первых же шагов в атмосфере технических исследований и конструктивного творчества с использованием для этого лучших лабораторий страны.Молодежь брали за уши и учили, учили, учили.Академик Аксель Иванович Берг вспоминал:(Цит. по кн.: Щука А. А. Физтех и физтехи. М., 2010. С. 18.)Но этого мало, студентов тоже нужно откуда-то брать. 22 февраля 1935 года Сталин и Молотов подписывают шедевральное по мощи постановление Совета народных комиссаров Союза ССР и Центрального комитета ВКП(б) «О строительстве школ в городах». В котором отмечалось, что за годы первой и второй пятилеток количество детей школьного возраста обучающихся в школах возросло с 11,3 миллиона до 24 миллионов человек (привет Владимиру Владимировичу и его материнскому капиталу). Количество школ за это время увеличилось на 50000, с 118000 до 167000 школ, главным образом на селе (привет программе оптимизации), а вот в городах отстаём. Дети ходят в три смены, в иных школах дети учатся без продыху, а учителя работают без выходных. А посему надо построить только в 1935 году в больших городах 374 большие и красивые типовые школы. В этих храмах образования среди прочего великолепия предусмотреть: лаборатории физики и химии по 70 квадратных метров каждая, кабинет естествознания – также 70 квадратных метров, библиотека – снова 70 квадратных метров, а ещё в этой школе квартиру для директора – 35 квадратов, буфет и т.д.Снимите шляпу и вспомните свои брежневские школьные каморки с колбами. Вспомните ещё черно-белый детский фильм «Девочка и крокодил», по повести «Катя и крокодил» Нины Гернет и Григория Ягдфельда. Там пионеры из школьного живого уголка разобрали на каникулы по домам всякую животину, а временно остались без присмотра: говорящий скворец, два кролика, черепаха и крокодил. Крокодил! В школьном живом уголке!!Автор, пошедший в школу в 1974 году, хорошо помнит остатки прежде великолепного школьного сада и развалины школьной теплицы, растительная жизнь в которых била ключом, пока была жива учительница биологии, учительница сталинской выучки. Тогда же, с проводами на пенсию географички, знавшей всю слепую карту мира наизусть, неведомо куда сгинула из кабинета географии коллекция палеонтологических и геологических образцов.Именно ученики и студенты, выученные на народные деньги (каждое учебное место обходилось стране примерно в 1000 рублей), под руководством Королева, Янгеля, Туполева и других звёзд науки совершили большой технологический прорыв. Составили цвет советской большой химии, геохимии и медицины. Это поколение создало задел на полвека вперед. Этим наследием мы и живы по сию пору.Не случайно теперешнее судорожное желание «догнать Америку» в создании беспилотных летательных аппаратов есть логичный результат развала работы авиамодельных и судомодельных кружков в школах. Из юношей, создателей летающих моделей, вышли многие работники большой авиации. Такие, как прославленный конструктор, дважды Герой Социалистического Труда Александр Яковлев, лауреаты Сталинской премии Олег Антонов, Михаил Миль, Николай Трунченков и другие. Первый в мире космонавт Герой Советского Союза Юрий Гагарин тоже в школьные годы занимался авиамодельным спортом.Что говорить: в блокадном Ленинграде в 1943 году были проведены городские соревнования по авиамоделизму!В 1957 году в Чехословакии на мировом чемпионате по классу моделей планеров команда СССР заняла 1-е место. К 1968 году советским авиамоделистам принадлежали 15 мировых рекордов для свободнолетающих и кордовых моделей из 39, регистрируемых Международной авиационной федерацией. Спортсменов-разрядников, мастеров и заслуженных мастеров спорта СССР, тренеров насчитывалось свыше 200 тысяч человек.Это был питательный гумус, на котором произрастало техническое мышление и творческий поиск, колосились кадры для молодой промышленности.В годы Второй мировой войны премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, опасаясь развязывания Гитлером химической войны, во время обсуждения программы поставок вооружения и армейских припасов в СССР предлагал Сталину поставлять химическое оружие. По 1000 тонн хлора и иприта. Сталин пыхтел трубкой, просил самолеты и танки, а от химического оружия отмахивался: дескать, не время. Когда Черчилль был уж совсем назойлив, пытаясь впихнуть ногой в ленд-лиз продукцию британской химической промышленности, Сталин был готов принять лишь хлорамин, который использовался в то время для дезинфекции госпиталей и операционных. Сталин знал, что к возможной химической войне готова и промышленность страны, и кадры.Прошло 70 лет, пора вновь обратиться к сталинской библии. Кто-то ее потихоньку листает. Авиамодельный кружок в городе Воронеже был организован по благословению настоятеля о. Николая в сентябре 2012 года. На первые занятия пришло 5 детей, воспитанники воскресной школы, а уже через полгода желающих заниматься авиамоделированием при храме святого Антония было 25 человек. Начиналось все с нуля, для кружка выделили бывшее помещение храма – железнодорожный вагон, в котором не было ни оборудования, ни инструментов, ни необходимых деталей для самолетов. Господь не оставил кружок в своих заботах! На средства жертвователей приобретены несколько станков: сверлильный, заточной, шлифовальный, два стационарных лобзика и маленькая циркулярная пила. Нажили компрессор с аэрографами и краскопультами для покраски моделей.Есть, видимо, надежда долететь на «аэроплане» до бога и посмотреть, как он там, без нас, грешных, управляется.Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Батюшке авиамоделисту большое спасибо за то, что возится с детьми. Образование в России, особенно в средней школе, в массе своей не выдерживает критики, максимум на уровне старорежимого церковно-приходского. Детское и юношеское творчество — в загоне. И хоть телевиденье и являет нам картинку, на которой премьер-министр посещает выставку детской робототехники, все это остаётся только красивой картинкой. О серьёзных программах развития молодёжи речь не идёт.А может, пора уже? Сейчас вот прям… после футбола, после каникул. С первого сентября. Автор: Геннадий Генераленко Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 73 Источник Похожие новости Как предать собственный народ и плюнуть на его историю Террор и борьба с ним. Охота на "Инженера" Записки Колорадского Таракана. Победа и перемога — вещи разные

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