Кто и для кого будет менять Конституцию • 117 • Аналитика

Вообще уже доходит до откровенной глупости, и во многих критических замечаниях есть очень много разумного. Конституция – это основополагающий документ, который регулирует основные положения государственного бытия любого гражданина любой страны.



У нас же, как всегда, все сваливается в фарс. Причем куда ни посмотри. Когда трезво оцениваешь все, что собираются запихнуть в Конституцию, только руками разводишь. А ведь шоу только началось. Школьные завтраки, бог, вывески только на русском языке… Осталось только совсем что-то такое придумать, чтобы совсем смешно было.







Например, чтобы Конституция гарантировала переключение красного и зеленого сигналов светофора.



В целом у нас из любого серьезного вопроса могут сделать флуд-шоу. И делают.



Потому я совершенно уверен, что шоу «Мы меняем Конституцию» удастся. Изменим. С этим у нас полный порядок, и нет никаких сомнений, что, согласно просочившимся уже в Сеть данным, на участки придет около 65% и проголосует «за» большинство.



Однако очень много вопросов на тему «Почему так?» Действительно, все было так спокойно, страна так уверенно шла вперед, к светлому будущему, на страх врагам и зависть «партнерам» — и вот нате вам.



«Ситуация в стране с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом. По сути, у нас уже другая страна. Поправки востребованы».

Это не я, это Путин сказал.



Честно признаюсь, не могу понять, что так изменилось в системообразующей роли государства, что нужно кардинально менять главный закон страны. Причем срочно.



Конечно, если принять во внимание то, что у Путина заканчивается четвертый и (вроде бы, не уверен) последний срок правления, а рейтинги «Единой России», правительства да и самого Путина напоминают курс рубля к евро и доллару, то тогда вопросов меньше.



И откровенно рисковать, пытаясь посадить на трон временщика, сегодня не стоит. Риск действительно велик. И, судя по всему, нет никакого желания уходить.



В этом меня окончательно убедил вдумчивый просмотр «встречи с народом» в Иваново. Смотрел, умилялся. Но некоторые вещи заставили не то что задуматься – я реально подпрыгнул от удивления, что Владимир Владимирович вообще такое озвучил.



Первое, что подняло мои брови вверх и озадачило мозг — обещание Владимира Владимировича не возглавлять Госсовет. А зачем тогда вообще огород городился? Медведева туда?



С другой стороны, Владимир Владимирович и Конституцию обещал неприкосновенной оставить (не так уж и давно последний раз это было, когда он Федеральное Собрание озадачивал) раза четыре на моей памяти, и пенсионный возраст обещал не трогать… Ах, да, пенсионный возраст обещал не седьмой президент РФ, а какой-то другой. Третий, четвертый, шестой… Не помню, который, если честно, да и не важно совершенно.







Не важно в принципе, потому что пенсионный подарок вопреки обещаниям Путина закатили, и на этом все.



Так что и к обещаниям не возглавлять Госсовет, столь старательно модифицируемый, можно относиться примерно так же, уверен. Потому что, увы, но далеко не всем обещаниям Путина сегодня можно верить с закрытыми глазами. Далеко не всем.



Второй пассаж, который просто убил, – это насчет того, чтобы устроить сменяемость власти после того, как Россия «обрастёт жирком». Вот это уже можно расценивать как то, что власть Путин не оставит никогда. Ну или в лучших традициях генсеков ЦК КПСС оставит ее с последним ударом сердца.



Знакомо, да?



Если за 20 лет Путин не смог помочь всей России «обрасти жирком»… Я не имею в виду Тимченко, Ротенбергов, Сечина, Грефа, Миллера и прочих «друзей детства», хотя стоило бы, наверное. Эти уже заплыли даже не жиром, жирищем, в отличие от всей России.



Если же говорить о ТОЙ части народонаселения России, которая не Ротенберги, то вот для нее не все так уж и радужно. На высшем уровне.



Вообще, последнее время у Владимира Владимировича с выполнением обещаний все как-то печально. Оно понятно, надавать столько обещаний за 20 лет правления, что сегодня в аппарате забот на тему того, как отговориться от того, что было сказано раньше, – выше головы.



А все потому, что 20 лет – это 20 лет.



Потому совсем близко к 2024 году снова можно поставить эту же фонограмму на тему «ситуация изменилась, надо действовать в духе времени». Возможно, что и сойдет.



А в целом же очень надо, чтобы в апреле выбор был правильный. Потому, кстати, и голосование будет не по пунктам, а списком. И школьные завтраки будут вместе с системой смены власти идти. Оптом, так сказать.



Но меня очень сильно волнует именно тот момент, когда серьезные вопросы, над которыми действительно думать надо, по идее, всем народом, забрасывают всякими глупостями, очень мягко говоря, некомпетентные люди.



Например, взбудораживший всех пассаж насчет передачи нам нашими предками веры в бога. Специально внимательно ознакомился с тем, что пишет народ на разных ресурсах. Не очень идея зашла, поскольку сказать-то сказали, а вот уточнить не уточнили, о каком боге идет речь. Ни сам глава Госдумы Володин, ни Песков.



Текст поправки известен только со слов спикера Государственной Думы Вячеслава Володина:



«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».

Ну, и служители церкви, вроде бы пока еще отделенной от государства, но довольно глубоко сидящие в политическом омуте, неоднократно высказывались за то, что богу место в Конституции.



Прекрасно понимаю, почему.



Мешает статья №14 Конституции, которая гласит о том, что у нас светское государство. Прошу прощения, насколько понятие «Бог» может быть правовым понятием? И как законом закрепить то, что находится внутри человека, то есть веру?



Нет, конечно можно, да и то в случаях, когда «Нет бога, кроме…» и далее по тексту. Но простите, как в Основном законе государства можно закрепить то, чего физически нет, или то, что находится, в общем-то, внутри человека? Причем отдельно взятого?



По сути же, насколько мне объясняли встречаемые на пути время от времени священнослужители, бог в первую очередь — это любовь и отсутствие принуждения. А тут? А тут у нас нечто новое и иное.



Прекрасно понимаю Кирилла, ставшего застрельщиком предложения. Церкви надо больше денег, больше влияния, больше паствы. Патриарх считает:



«Большинство российских граждан верят в Бога. Я говорю не только о православных — я говорю также о мусульманах и о многих других».

Хорошо. Патриарх Московский и всея Руси предлагает отталкиваясь от этого добавить в Конституцию упоминание о Боге. Именно потому, что в России много верующих. Хорошо, может, даже и большинство, но какое это имеет значение, когда на дворе 21 век?



«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» — статья 2 Конституции РФ.



А как быть атеистам, которые не верят в Бога? Как быть людям, которые еще не определились? Как быть людям, которые верят в «высшие силы»? Верующим других конфессий, которым РПЦ точно не уступит?



Армия, да-да, наша армия – ярчайший тому пример. Сегодня уже почти в каждой части есть церковь. Естественно, православная. И ты имеешь полное право отправлять свои религиозные требования, если ты православный. Эффективен ли «Iron Dome» в схватке с гиперзвуковым оружием России? Пентагон принял окончательное решение



А если ты мусульманин, католик, протестант, буддист – это твои проблемы.



Что-то как-то не очень, не так ли? Хотя с другой стороны, а светскому государству вообще должно быть дело до того, во что веруют отдельно взятые граждане? И да, все-таки, О КАКОМ боге идет речь, если его заносят в Конституцию?



В Конституции не было, нет и не должно быть ничего божественного. В первую очередь Конституция – это нормативно-правовой акт.



В принципе, Коран и Библию тоже можно так назвать. Это тоже сборники нормативных религиозных актов. Коран – особенно удачное творение в этом плане (с моей точки зрения).



Но по сути я согласен с Павлом Крашенинниковым, это который глава думского комитета по государственному строительству и законодательству:



«Бог, если он есть в душе, то он есть, независимо от того, будет ли он прописан в тексте закона или нет…»

А на деле, так как поправки внес сам Путин, у меня есть абсолютная уверенность, что теперь в Конституции пропишут все, о чем я говорил.



С одной стороны, вроде как и ничего страшного. Но не в этой стране. Уж если что у нас начинается, добра обычно не бывает от эпохальных перемен. Что угодно можно в пример ставить. Реформы все как на подбор: здравоохранение отреформировали так, что сам Путин говорит, что пора реанимировать, культуру, образование, пенсионную… Все как под копирку. И везде только хуже все становится.



Скажете, что если в душе есть вера, то никакой это реформой не затронуть. Соглашусь. Но я не о душе, я о другом. Если богу, то есть церкви, будет место в Конституции, то на основе этого наши чудо-радетели депутаты вполне смогут принять закон. Какой? Не знаю. Но смогут. Да хоть о десятине.



Ну не верю я, что Кирилл с Владимиром просто так это мутят. Просто так у нас только Госсовет делают суперорганом, да и то мне кажется, что это не просто так. А все остальное – известное дело.



Не единожды говорил, что много проблем в головах (особенно подрастающих) у нас от того, что нет государственной идеологии. Но вот этот момент не совсем понятен, и попробую объяснить, почему.



Если человек не верит в бога, он кто? Нарушитель закона? Преступник? Очень странно. Но главное — духовности это не прибавит. Ни на капельку. Думаю, что со мной сейчас согласятся все или почти все. Кто не верил, тот и дальше не будет верить. Кто верит – тому все равно, будет его вера на законном основании или нет. Ибо если человек Верит, простите, ему на законы плевать. Доказано советскими временами.



Никого здесь не оскорблю, ведь чувства верующих защищает в первую очередь сама вера, а не конституция или уголовный кодекс.



Кстати, правда, а что с атеистами и коммунистами делать? Как с «не вписавшимися» в конституцию? Насильно крестить или в лагеря на исправление? Или просто поражение в правах?



Так что вот, эти странные попытки — просто подтверждение того, что у нынешней власти нет никакой идеологии. И бог тут совершенно не помощник. Наоборот, где ничего не делает работник культуры, там поле непаханое для работника религиозного культа.



И получается, что все эти внезапно срочные попытки изменения Конституции РФ играют на что угодно, только не на улучшение. Основное количество поправок абсолютно бессмысленно, их задача — просто завуалировать главные изменения.



Понятно, что нормальный человек пойдет голосовать за школьные завтраки и против беспредела в стране, за бога против геев и так далее. Но реально проголосует он совсем не за то.



Проверенный уже прием. Расчет на то, что при голосовании оптом, за непонятное многим содержание пакета поправок, а не за сами поправки индивидуально, так и будет проголосовано. Оптом. И многие их тех, кто сегодня «уверен» в том, что все правильно и во имя народа, привычно проголосует, как всегда.



А что, больше вариантов же нет. Или за бога, или за геев. У нас так всегда. Выбор без выбора, типа или Путин, или Собчак. Голосуй, или… Впрочем, последние президентские показали, что в общем-то уже без «или». Запад бьет тревогу: олигархи на Украине вновь рвутся к власти



Проиграем даже в том случае, когда будем против. Помните, насчет переименования милиции в полицию с последующей реформой? 90% было против. Но переименовали, миллиарды угрохали, взятки брали с желающих остаться сотнями тысяч, в итоге получили полицию. По факту – ничего.



Против пенсионной реформы сколько против было? Тоже, думаю, не меньше 90%. Ничего, у Путина другого выбора не было, как он сам сказал. Надо. Приняли.



Ну и как-то не очень смотрятся и слышатся слова насчет «уважения мнения людей» и «демократизации общественной жизни».



Подождем, конечно. Посмотрим. В том, что правильно посчитают и примут поправки, нет ни малейшего сомнения. А там посмотрим, может, на радость монархистам и вернется старая добрая империя. Со всеми вытекающими. Пока будем «жирком обрастать».



Главное – ноги не протянуть, пока обрастать будем. И десятину не очень хочется платить. Вообще уже доходит до откровенной глупости, и во многих критических замечаниях есть очень много разумного. Конституция – это основополагающий документ, который регулирует основные положения государственного бытия любого гражданина любой страны.У нас же, как всегда, все сваливается в фарс. Причем куда ни посмотри. Когда трезво оцениваешь все, что собираются запихнуть в Конституцию, только руками разводишь. А ведь шоу только началось. Школьные завтраки, бог, вывески только на русском языке… Осталось только совсем что-то такое придумать, чтобы совсем смешно было.Например, чтобы Конституция гарантировала переключение красного и зеленого сигналов светофора.В целом у нас из любого серьезного вопроса могут сделать флуд-шоу. И делают.Потому я совершенно уверен, что шоу «Мы меняем Конституцию» удастся. Изменим. С этим у нас полный порядок, и нет никаких сомнений, что, согласно просочившимся уже в Сеть данным, на участки придет около 65% и проголосует «за» большинство.Однако очень много вопросов на тему «Почему так?» Действительно, все было так спокойно, страна так уверенно шла вперед, к светлому будущему, на страх врагам и зависть «партнерам» — и вот нате вам.Это не я, это Путин сказал.Честно признаюсь, не могу понять, что так изменилось в системообразующей роли государства, что нужно кардинально менять главный закон страны. Причем срочно.Конечно, если принять во внимание то, что у Путина заканчивается четвертый и (вроде бы, не уверен) последний срок правления, а рейтинги «Единой России», правительства да и самого Путина напоминают курс рубля к евро и доллару, то тогда вопросов меньше.И откровенно рисковать, пытаясь посадить на трон временщика, сегодня не стоит. Риск действительно велик. И, судя по всему, нет никакого желания уходить.В этом меня окончательно убедил вдумчивый просмотр «встречи с народом» в Иваново. Смотрел, умилялся. Но некоторые вещи заставили не то что задуматься – я реально подпрыгнул от удивления, что Владимир Владимирович вообще такое озвучил.Первое, что подняло мои брови вверх и озадачило мозг — обещание Владимира Владимировича не возглавлять Госсовет. А зачем тогда вообще огород городился? Медведева туда?С другой стороны, Владимир Владимирович и Конституцию обещал неприкосновенной оставить (не так уж и давно последний раз это было, когда он Федеральное Собрание озадачивал) раза четыре на моей памяти, и пенсионный возраст обещал не трогать… Ах, да, пенсионный возраст обещал не седьмой президент РФ, а какой-то другой. Третий, четвертый, шестой… Не помню, который, если честно, да и не важно совершенно.Не важно в принципе, потому что пенсионный подарок вопреки обещаниям Путина закатили, и на этом все.Так что и к обещаниям не возглавлять Госсовет, столь старательно модифицируемый, можно относиться примерно так же, уверен. Потому что, увы, но далеко не всем обещаниям Путина сегодня можно верить с закрытыми глазами. Далеко не всем.Второй пассаж, который просто убил, – это насчет того, чтобы устроить сменяемость власти после того, как Россия «обрастёт жирком». Вот это уже можно расценивать как то, что власть Путин не оставит никогда. Ну или в лучших традициях генсеков ЦК КПСС оставит ее с последним ударом сердца.Знакомо, да?Если за 20 лет Путин не смог помочь всей России «обрасти жирком»… Я не имею в виду Тимченко, Ротенбергов, Сечина, Грефа, Миллера и прочих «друзей детства», хотя стоило бы, наверное. Эти уже заплыли даже не жиром, жирищем, в отличие от всей России.Если же говорить о ТОЙ части народонаселения России, которая не Ротенберги, то вот для нее не все так уж и радужно. На высшем уровне.Вообще, последнее время у Владимира Владимировича с выполнением обещаний все как-то печально. Оно понятно, надавать столько обещаний за 20 лет правления, что сегодня в аппарате забот на тему того, как отговориться от того, что было сказано раньше, – выше головы.А все потому, что 20 лет – это 20 лет.Потому совсем близко к 2024 году снова можно поставить эту же фонограмму на тему «ситуация изменилась, надо действовать в духе времени». Возможно, что и сойдет.А в целом же очень надо, чтобы в апреле выбор был правильный. Потому, кстати, и голосование будет не по пунктам, а списком. И школьные завтраки будут вместе с системой смены власти идти. Оптом, так сказать.Но меня очень сильно волнует именно тот момент, когда серьезные вопросы, над которыми действительно думать надо, по идее, всем народом, забрасывают всякими глупостями, очень мягко говоря, некомпетентные люди.Например, взбудораживший всех пассаж насчет передачи нам нашими предками веры в бога. Специально внимательно ознакомился с тем, что пишет народ на разных ресурсах. Не очень идея зашла, поскольку сказать-то сказали, а вот уточнить не уточнили, о каком боге идет речь. Ни сам глава Госдумы Володин, ни Песков.Текст поправки известен только со слов спикера Государственной Думы Вячеслава Володина:Ну, и служители церкви, вроде бы пока еще отделенной от государства, но довольно глубоко сидящие в политическом омуте, неоднократно высказывались за то, что богу место в Конституции.Прекрасно понимаю, почему.Мешает статья №14 Конституции, которая гласит о том, что у нас светское государство. Прошу прощения, насколько понятие «Бог» может быть правовым понятием? И как законом закрепить то, что находится внутри человека, то есть веру?Нет, конечно можно, да и то в случаях, когда «Нет бога, кроме…» и далее по тексту. Но простите, как в Основном законе государства можно закрепить то, чего физически нет, или то, что находится, в общем-то, внутри человека? Причем отдельно взятого?По сути же, насколько мне объясняли встречаемые на пути время от времени священнослужители, бог в первую очередь — это любовь и отсутствие принуждения. А тут? А тут у нас нечто новое и иное.Прекрасно понимаю Кирилла, ставшего застрельщиком предложения. Церкви надо больше денег, больше влияния, больше паствы. Патриарх считает:Хорошо. Патриарх Московский и всея Руси предлагает отталкиваясь от этого добавить в Конституцию упоминание о Боге. Именно потому, что в России много верующих. Хорошо, может, даже и большинство, но какое это имеет значение, когда на дворе 21 век?«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» — статья 2 Конституции РФ.А как быть атеистам, которые не верят в Бога? Как быть людям, которые еще не определились? Как быть людям, которые верят в «высшие силы»? Верующим других конфессий, которым РПЦ точно не уступит?Армия, да-да, наша армия – ярчайший тому пример. Сегодня уже почти в каждой части есть церковь. Естественно, православная. И ты имеешь полное право отправлять свои религиозные требования, если ты православный.А если ты мусульманин, католик, протестант, буддист – это твои проблемы.Что-то как-то не очень, не так ли? Хотя с другой стороны, а светскому государству вообще должно быть дело до того, во что веруют отдельно взятые граждане? И да, все-таки, О КАКОМ боге идет речь, если его заносят в Конституцию?В Конституции не было, нет и не должно быть ничего божественного. В первую очередь Конституция – это нормативно-правовой акт.В принципе, Коран и Библию тоже можно так назвать. Это тоже сборники нормативных религиозных актов. Коран – особенно удачное творение в этом плане (с моей точки зрения).Но по сути я согласен с Павлом Крашенинниковым, это который глава думского комитета по государственному строительству и законодательству:А на деле, так как поправки внес сам Путин, у меня есть абсолютная уверенность, что теперь в Конституции пропишут все, о чем я говорил.С одной стороны, вроде как и ничего страшного. Но не в этой стране. Уж если что у нас начинается, добра обычно не бывает от эпохальных перемен. Что угодно можно в пример ставить. Реформы все как на подбор: здравоохранение отреформировали так, что сам Путин говорит, что пора реанимировать, культуру, образование, пенсионную… Все как под копирку. И везде только хуже все становится.Скажете, что если в душе есть вера, то никакой это реформой не затронуть. Соглашусь. Но я не о душе, я о другом. Если богу, то есть церкви, будет место в Конституции, то на основе этого наши чудо-радетели депутаты вполне смогут принять закон. Какой? Не знаю. Но смогут. Да хоть о десятине.Ну не верю я, что Кирилл с Владимиром просто так это мутят. Просто так у нас только Госсовет делают суперорганом, да и то мне кажется, что это не просто так. А все остальное – известное дело.Не единожды говорил, что много проблем в головах (особенно подрастающих) у нас от того, что нет государственной идеологии. Но вот этот момент не совсем понятен, и попробую объяснить, почему.Если человек не верит в бога, он кто? Нарушитель закона? Преступник? Очень странно. Но главное — духовности это не прибавит. Ни на капельку. Думаю, что со мной сейчас согласятся все или почти все. Кто не верил, тот и дальше не будет верить. Кто верит – тому все равно, будет его вера на законном основании или нет. Ибо если человек Верит, простите, ему на законы плевать. Доказано советскими временами.Никого здесь не оскорблю, ведь чувства верующих защищает в первую очередь сама вера, а не конституция или уголовный кодекс.Кстати, правда, а что с атеистами и коммунистами делать? Как с «не вписавшимися» в конституцию? Насильно крестить или в лагеря на исправление? Или просто поражение в правах?Так что вот, эти странные попытки — просто подтверждение того, что у нынешней власти нет никакой идеологии. И бог тут совершенно не помощник. Наоборот, где ничего не делает работник культуры, там поле непаханое для работника религиозного культа.И получается, что все эти внезапно срочные попытки изменения Конституции РФ играют на что угодно, только не на улучшение. Основное количество поправок абсолютно бессмысленно, их задача — просто завуалировать главные изменения.Понятно, что нормальный человек пойдет голосовать за школьные завтраки и против беспредела в стране, за бога против геев и так далее. Но реально проголосует он совсем не за то.Проверенный уже прием. Расчет на то, что при голосовании оптом, за непонятное многим содержание пакета поправок, а не за сами поправки индивидуально, так и будет проголосовано. Оптом. И многие их тех, кто сегодня «уверен» в том, что все правильно и во имя народа, привычно проголосует, как всегда.А что, больше вариантов же нет. Или за бога, или за геев. У нас так всегда. Выбор без выбора, типа или Путин, или Собчак. Голосуй, или… Впрочем, последние президентские показали, что в общем-то уже без «или».Проиграем даже в том случае, когда будем против. Помните, насчет переименования милиции в полицию с последующей реформой? 90% было против. Но переименовали, миллиарды угрохали, взятки брали с желающих остаться сотнями тысяч, в итоге получили полицию. По факту – ничего.Против пенсионной реформы сколько против было? Тоже, думаю, не меньше 90%. Ничего, у Путина другого выбора не было, как он сам сказал. Надо. Приняли.Ну и как-то не очень смотрятся и слышатся слова насчет «уважения мнения людей» и «демократизации общественной жизни».Подождем, конечно. Посмотрим. В том, что правильно посчитают и примут поправки, нет ни малейшего сомнения. А там посмотрим, может, на радость монархистам и вернется старая добрая империя. Со всеми вытекающими. Пока будем «жирком обрастать».Главное – ноги не протянуть, пока обрастать будем. И десятину не очень хочется платить. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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