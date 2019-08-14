Кто и для чего поджигает Гонконг?

Автор:

Латышев Сергей

МИД России сегодня рекомендовал своим гражданам не посещать места массового скопления людей в Гонконге (Сянгане) в связи с предстоящей акцией протеста.

На 18 августа запланирована очередная многотысячная акция оппозиционных сил в парке Виктория и деловом центре Гонконга. Возможно ограничение движения общественного транспорта. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей,

– говорится в сообщении департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России.

Перед этим агентство «Синьхуа» сообщило, что радикально настроенные демонстранты во вторник вечером захватили и избили журналиста и туриста в аэропорту Сянгана, прибывших в этот специальный административный район (САР) из внутренних областей Китая. Мало того, эти «бандиты», протестующие против воображаемого ущемления Пекином свобод и привилегий Гонконга, мешали полиции доставить избитых в госпиталь.

Администрация САР Сянган «самым решительным образом» осудила эти «вопиющие насильственные действия, которые уже перешагнули черту цивилизованного общества», пообещав тщательно расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности.

12 и 13 августа «демократические» демонстранты нарушили работу аэропорта, были отменены сотни рейсов. Сегодня ситуация в воздушной гавани Гонконга постепенно пришла в норму: основная масса демонстрантов покинула аэропорт, возобновилась регистрация пассажиров на подавляющее большинство рейсов.

Китайская армия идёт на Гонконг?

Фоном для последних событий в Гонконге стали распространяемые западными и региональными СМИ фейковые сообщения о том, что Китай стягивает к Гонконгу свою армию с явно недобрыми целями. В Пекине назвали передвижение войск обычными маневрами.

Президент США Дональд Трамп: «Китайское правительство стягивает войска к границе с Гонконгом». Фото: www.globallookpress.com

Наша разведка проинформировала нас о том, что китайское правительство стягивает войска к границе с Гонконгом,

– оповестил мир в своём Twitter, в котором любит жаловаться на фейки, президент Трамп.

Перед этим президент США выражал надежду, что ситуация в Гонконге будет урегулирована. Хотя закулисно американцы делают всё для того, чтобы создать для своего главного геополитического противника ещё одну «горячую точку». То, что это грозит неисчислимыми бедами, прежде всего самому Гонконгу, так как может вынудить однажды Пекин лишить этот анклав многочисленных привилегий, совершенно их не волнует. Ведь, в отличие от бунтующей молодёжи, в Вашингтоне не сомневаются, что в Гонконге проживают китайцы, что он принадлежит Китаю, и поэтому чем хуже будет САР Сянган, тем хуже будет КНР.

В условиях разгорающейся между Вашингтоном и Пекином торговой войны все средства хороши, чтобы создать КНР максимальное количество проблем. Для этой цели используются и Гонконг, и Тайвань. Даже попытка США «поладить» с КНДР – это на самом деле не более чем стремление создать под боком у Китая – в дополнение ко Вьетнаму – ещё одну ориентирующуюся на Вашингтон страну, чтобы обеспечить китайцам лишнюю нервотрёпку. Логика тут такова: чем больше будет проблем, тем труднее будет Китаю противостоять американскому нажиму.

И эти тоже

На подхвате у США находятся и их европейские союзники, пытающиеся лишний раз понравиться американцам за счёт Китая, прежде всего британцы.

«То, что правительство Великобритании напрямую звонит главе администрации Гонконга для оказания давления, является ошибочным. Мы настоятельно требуем от британской стороны немедленно прекратить своё вмешательство в дела Гонконга, вмешательство во внутренние дела Китая, не нужно давать указания Гонконгу и заниматься подстрекательством», – говорится в сделанном в субботу заявлении официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

Она напомнила, что Сянган уже давно не британская колония.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин: Запад, уймись. Сянган уже давно не колония. Фото: Ng Han Guan/AP/ТАСС

Хуа Чуньин призвала США и некоторые другие западные страны прекратить поддержку насилия и вмешательство в дела Сянгана в любой форме, отметив, что имеются явные признаки иностранных манипуляций, заговоров и организации насильственных инцидентов.

Цель – протесты не должны завершиться

Как видим, на Западе очень не хотят, чтобы массовые выступления против инициированного местными властями законопроекта по отработке механизма выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске за совершение серьёзных преступлений, сошли на нет.

И хотя глава администрации САР Кэрри Лам – с согласия Пекина – сняла объективно нужный законопроект с повестки дня, это вовсе не остановило волну протестов. Почему? Потому что со стороны их организаторов и тех, кто за ними стоит, это был всего лишь повод, а реальная цель – дестабилизировать один из ведущих финансовых центров Азии и всего мира. И она никуда не делась.

Ведь если лишить Сянган «высокой степени автономии», которой он пользуется, согласно совместной китайско-британской декларации и Основному закону Гонконга, с 1997-го по 2047 год, то это подорвёт международное доверие к его финансовой системе и создаст для КНР, особенно на первых порах, большие проблемы. Пока Пекин в рамках программы «Одна страна, две системы», которую он намерен распространить в обозримом будущем и на Тайвань, отвечает только за вопросы обороны и внешней политики. В то время как Гонконг имеет собственную исполнительную, законодательную и судебную систему, денежную единицу, полицию, собирает пошлины и налоги, даже сохраняет представительство в международных организациях.

Как видим, статус Гонконга во многом похож на статус Финляндии в Российской империи, который активно и весьма успешно использовали враги России для дестабилизации страны в годы первой русской революции (1905-1907). Она и прекратилась во многом потому, что царское правительство было вынуждено начать активно отбирать финские вольности, как ставшие объектом злоупотребления со стороны революционеров…

Делаем выводы

Спекулируя на надуманной теме «закручивания гаек» и пропитанной ценностями Запада гонконгской локальной идентичности, США, Британия и другие метят сразу в двух зайцев – Гонконг и КНР, которые на самом деле есть одно и то же – Китай.

Без современных манипулятивных технологий собрать такие толпы народа на пустом месте невозможно. Фото: samuelwong / Shutterstock.com

Так было и во время «революции зонтиков» в 2014 году. И в 2003 году в связи протестами по поводу предложенного гонконгскими властями закона о госбезопасности. То же самое происходит и сейчас. И всё для того, чтобы, как заявил недавно официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Сянгана и Аомэня Ян Гуан, поставить под удар процветание и стабильность в регионе, столкнуть его в «опасную пропасть».

Разгром здания парламента Гонконга беснующейся толпой «локалистов» и «некитайцев», баталии полиции с хулиганствующими молодчиками под услужливые камеры западных СМИ – это она и есть. Поскольку неспровоцированные насильственные, разрушительные протесты наносят ущерб имиджу и репутации Гонконга как регионального и глобального экономического и финансового центра, замедляют темпы его экономического роста, больно бьют по китайской инициативе «Пояс и путь». Кому это выгодно? Вопрос этот чисто риторический.

Понятно кому. Как и то, зачем это делается. Пекин провоцируют, проверяют на вшивость, надеются руками «онижедетей» «запалить» самый богатый китайский регион, дискредитировать власть, создать КНР ещё одну проблему. А вдруг китайцы дрогнут и уступят американцам? А вдруг это станет примером для протестов и в континентальном Китае?

Однако всё это может привести и к обратному результату – досрочному превращению Сянгана в обычный китайский регион. Нет никаких сомнений в том, что в долгосрочной перспективе Китай от этого останется в выигрыше.