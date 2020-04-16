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Кто и что скрывает? В разгар пандемии Трамп лишил ВОЗ финансирования

16 апреля 2020, 00:10  •  141 • В мире
Американский президент Дональд Трамп всё же приостановил финансирование от США Всемирной организации здравоохранения. Ранее он заявлял, что недоволен деятельностью ВОЗ.
США останавливают финансирование Всемирной организации здравоохранения. Об этом объявил американский лидер Дональд Трамп.
По его словам, меры предприняты потому, что, как полагает Трамп, ВОЗ скрывала данные о распространении коронавируса.
Объясняя журналистам своё решение, он подчеркнул, что финансирование ВОЗ приостановлено до тех пор, "пока они расследуют ошибки в реагировании и сокрытие распространения".
Трамп убеждён, что именно организация не довела правду о заразе до сведения мировой общественности.
Накануне лидер США высказывал неудовлетворение работой структуры.
7 апреля он написал в Twitter, что эта структура "финансируется в основном Соединёнными Штатами, но концентрируется на Китае". Позднее на брифинге для журналистов в Белом доме Трамп подчеркнул, что в Вашингтоне рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет ВОЗ.
Напомним, что ещё в конце марта во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что США могут стать эпицентром распространения коронавируса нового типа. По данным ВОЗ, вирус распространяется ускоренными темпами, прежде всего в Европе и США. Судя по последним данным, эти прогнозы для Штатов оказались верными: по данным на вечер 14 апреля, с подтверждённой коронавирусной инфекцией в США скончалось 25 239 человек

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