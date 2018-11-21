Кто и что мешает нашим соотечественникам вернуться в Россию? И кто и как намерен им в этом помочь

Проблемы наших соотечественников за рубежом, желающих вернуться на Родину, находятся в центре внимания российского общества. Репатрианты и русскоязычные граждане из стран СНГ и других государств не только хотят устроить свою жизнь в России, но и могут внести существенный вклад в развитие нашей страны. В последнее годы этот вопрос еще более обострился из-за ситуации, сложившейся на Украине после государственного переворота в 2014-м году.

Константин Затулин - о защите прав соотечественников.Защита прав соотечественников. Константин Затулин отвечает на вопросы

31 октября 2018 года, президент РФ Владимир Путин подписал «Концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы». Особое внимание документ уделяет проблеме репатриации соотечественников.

И буквально на днях Комитет по делам СНГ Государственной думы РФ внёс на рассмотрение Парламента целый ряд законопроектов, призванных упростить процедуру получения российского гражданства соотечественниками – репатриантами и улучшить положение находящихся в России беженцев и политэмигрантов. И направил 10 своих предложений для включения в План мероприятий по реализации Концепции государственной миграционной политики, который Правительству РФ предстоит принять и выполнить в установленный Президентом трехмесячный срок.

21 ноября в 13 часов первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель Института диаспоры и интеграции (Института стран СНГ) Константин Затулин на пресс-конференции в «Комсомольской правде» начал рассказывать о том, что и кто препятствует прекращению волокиты с репатриацией наших соотечественников. Что мешает русским и русскоязычным людям включиться в жизнь и работу на исторической Родине?

В ходе пресс-конференции Константин Федорович отвечает на вопросы журналистов.

О чем говорят на пресс-конференции

Депутат отметил важность принятия Концепции, однако, по его мнению, она требует дработки. Первое - вопросы миграции и переселения соотечественников сейчас находятся в ведении различных ведомств, что затрудняет работу. А во вторых - Константин Затулин предложил уделить в Концепции больше внимания внутренней миграции между регионами страны: в частности, привлечения жителей на Дальний Восток.

- Миграционная политика - это вопрос, который касается всех нас. Касается сбережения нашего народа, выполнения обязательств перед теми, кого мы, как мы любим заявлять, не собираемся бросать - наших соотечественников на Украине, в частности, - отметил депутат.

Он также затронул тему законопроекта о "миграционной амнистии" для граждан Украины, которую внес комитет, но который был отклонен.

- В 2014 году в Россию с Украины въехало 2 миллиона человек, из них получили вид на жительство или гражданство 500 тысяч человек. А остальные сотни тысяч человек находятся в "серой зоне" и боятся прийти в органы. Если они придут на 91 день своего пребывания в России в органы - они уже будут нарушителями и могут быть депортированы. Такие истории мы уже знаем, - отметил он.

У нас уже есть подобные решения для граждан Молдовы, Таджикистана и Киргизии. Они были приняты после обращений президентов этих стран. Однако, как отметил Затулин, подобного обращения от Петра Порошенко России ожидать не стоит. Отвечая на вопрос спецкора "КП" Александра Коца, он также подчеркнул, что для приезжих с Украины нужно смягчить условия получения гражданства.

Видеотрансляцию пресс-конференции смотрите на нашем сайте 21 ноября с 13.00.