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Кто это пишет: Путин прочёл учебники по истории и не сдержался
21 апреля 2021, 13:40 • 313 • Политика
Самая эмоциональная часть послания президента России Владимира Путина касалась исторической правды и учебников, которые выпускают в стране. "Кто пишет, кто пропускает?!" – жёстко спросил Путин.
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию высказался о содержании ряда школьных учебников, подчеркнув, что качество, мягко говоря, не соответствует реальности:
Ошибки, очевидно, должны быть исправлены. А пока президент России заявил о необходимости в течение ближайших трёх лет выделить 24 миллиарда рублей на обновление домов культуры, библиотек и музеев в малых исторических городах.
Напомним, "Первый русский" онлайн транслирует послание Владимира Путина Федеральному собранию. Самые важные тезисы доступны в новостной ленте телеканала Царьград, а также в аналитических материалах.
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