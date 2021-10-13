Кто есть кто в новой Госдуме: "свежая кровь", "человек Шойгу", "украинский олигарх"

Государственная Дума на первом пленарном заседании выбрала своего председателя, его заместителей и руководителей всех 32 комитетов. Структура обновлённой нижней палаты такова, что крылатая фраза "парламент – это не место для дискуссий" к ней точно больше не относится. Совсем наоборот: пять фракций представляют очень разные страты общества России, мнения по ряду вопросов будут прямо противоположными, а состав руководства Думы при желании можно обозначить как "пёстрый" – настолько разнообразные люди в нём представлены.

Никакого единогласия

За кандидатуру председателя Государственной Думы VIII созыва Вячеслава Володина проголосовало 360 депутатов. За его соперника из фракции КПРФ Дмитрия Новикова – 65. Как принято в таких случаях писать в социальных сетях, "конец был немного предсказуем", но факт состоит в том, что уже в первый день обозначено, как и на каких условиях будет вестись в Госдуме политическая борьба.

С одной стороны, у "Единой России" в любой момент есть возможность провести любое решение – "партия власти" располагает конституционным большинством. С другой стороны, оппозиции предоставляются все возможности для высказывания и внесения альтернативных предложений. Для того чтобы оппозицию было слышно, она получает 15 комитетов и по одному посту заместителя председателя на каждую фракцию.

Руководство Думы отныне выглядит так:

Председатель – Вячеслав Володин

Первый заместитель – Александр Жуков ("Единая Россия")

Первый заместитель – Иван Мельников (КПРФ)

Заместители (фракция "Единая Россия")

Анна Кузнецова, Шолбан Кара-Оол, Сергей Неверов, Пётр Толстой, Алексей Гордеев, Ирина Яровая

Заместители (остальные фракции)

Александр Бабаков (СЗРП); Борис Чернышов (ЛДПР); Владислав Даванков ("Новые люди")

Большинство перечисленных политиков давно и хорошо известны избирателям, их биографии не вызывают вопросов.

Коммунист Иван Мельников – математик, профессор МГУ, депутат Госдумы с 1995 года, заместитель председателя Думы – с 2011 года (в том году на выборах из четырёх кандидатов едва не стал спикером парламента, уступив победителю всего 30 голосов).

За кандидатуру председателя Государственной Думы VIII созыва Вячеслава Володина проголосовало 360 депутатов. Фото: duma.gov.ru

Единоросс Александр Жуков впервые избран в Государственную Думу в 1996 году, прерывал свою деятельность в парламенте только для работы в правительстве России: с 2004 по 2011 год – заместитель председателя правительства, возглавлял правительственную комиссию по законопроектной деятельности.

Представитель Кузбасса Сергей Неверов долгое время возглавлял фракцию партии "Единая Россия".

Шолбан Кара-Оол с 2007 по 2021 год (три срока подряд) был главой Республики Тыва и считается в нынешней Думе "человеком Сергея Шойгу".

Алексей Гордеев 10 лет (1999-2009) был министром сельского хозяйства России, затем губернатором Воронежской области, представителем президента России в Центральном федеральном округе, вице-премьером правительства России.

Пётр Толстой – один из самых известных русских телевизионных журналистов. В Государственной Думе он получил известность благодаря своим патриотическим инициативам, а также активному участию в международной работе парламента России. Толстой – глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы и избирался вице-спикером этой ассамблеи.

Наконец Анна Кузнецова – до недавнего времени уполномоченный по правам ребёнка при президенте России, известная своей благотворительной деятельностью, а также как руководитель Ассоциации по защите семьи.

Однако биографии некоторых из руководителей Думы выглядят довольно причудливо.

Решительный карьерист

Понятной, хотя и не вполне обычной, выглядит карьерная траектория вице-спикера Думы, "нового человека" Владислава Даванкова. Историк по образованию, он в 2017 году стал генеральным директором компании "Фонд поддержки образовательных программ "Капитаны России", а в следующем году занял пост заместителя генерального директора автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей". Последнее обстоятельство позволило говорить о нём как о "человеке, близком к администрации президента России".

Роль Даванкова в партии "Новые люди", впрочем, объясняется не только этим. Некоторые СМИ и телеграм-каналы публиковали информацию о родственных связях вице-спикера: он, вероятно, племянник Александра Даванкова, делового партнёра основателя партии "Новые люди" Алексея Нечаева.

Говорят, что именно Владислав Даванков всё недолгое время существования партии Нечаева отвечал за связи партии с руководством "внутриполитического блока Кремля". Если это так, перед нами – успешный молодой политический лоббист, следить за работой которого в Думе будет очень интересно.

Камчатский патриотический фрукт

Единоросс Ирина Яровая, до того как стать в 2007 году депутатом Государственной Думы от партии "Единая Россия", сделала весьма разнообразную карьеру. Работая в прокуратуре, она дослужилась до заместителя прокурора города Петропавловск-Камчатский и руководителя следственного отдела прокуратуры региона. Затем начала политическую карьеру в партии "Яблоко".

Единоросс Ирина Яровая (в центре). Фото: duma.gov.ru

В 1997 году от этой партии она избиралась в Совет депутатов Камчатской области и возглавляла областную организацию партии Явлинского. От "Яблока" Яровая участвовала в выборах депутатов Государственной Думы III и IV созывов – неудачно.

Зато в 2004 году её избрали заместителем председателя партии Григория Явлинского.

А в октябре 2007 года Ирина Анатольевна вступила в партию "Единая Россия" – и тут же победила на выборах. С тех пор Государственная Дума – её основное место работы. Бывший прокурор – соавтор многих широко известных законов, в том числе закона об иностранных агентах.

Из молодых да ранних – Жириновский своих не бросает

Самый молодой, чтобы не сказать юный, вице-спикер – представитель ЛДПР Борис Чернышов.

Биография этого молодого человека по несложной ассоциации вызывает в памяти фильм Царьграда об ЛДПР и её лидере. Напомним, этот фильм получил высокую оценку в ЛДПР – вплоть до судебных исков и обращений в Центризбирком.

Депутатом Госдумы прошлого созыва Чернышов стал в 25 лет (самому молодому депутату в нынешнем созыве Думы 22 года), а до того успел поработать помощником депутата Ярослава Нилова, а затем, по некоторым данным, помощником самого Владимира Жириновского. Чернышов работал в штабе Михаила Дегтярёва (ныне губернатора Хабаровского края), когда тот от ЛДПР участвовал в выборах мэра Москвы.

В прошлом году стремительная карьера молодого политика сделала неожиданный зигзаг: оставив депутатский мандат, он перешёл на работу заместителем руководителя в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки – чтобы вернуться в Государственную Думу уже на весьма руководящую должность. Поистине, ЛДПР – партия, где дают дорогу молодым, умея оценить их разнообразные таланты и заслуги.

Иностранный олигарх с удивительной биографией

Интереснее всех выглядит в списке руководителей Думы представляющий "Справедливую Россию за правду" Александр Бабаков. Человек, которого называли спонсором и "теневым лидером" партии Захара Прилепина, человек, который на съезде Союза добровольцев Донбасса был ославлен как "украинский олигарх", человек, среди деловых партнёров которого известны криминальные авторитеты, человек, которому Царьград уже посвящал своё расследование, – по неизвестным причинам остаётся непотопляемым и никуда не уходит из публичной политики в России. Его репутация в будущем может нанести партии, которую до сих пор возглавляет Сергей Миронов, много вреда.

О том, как он будет представлять в руководстве Думы интересы этой партии – позиционированной как социалистическая и патриотическая, – остаётся только гадать. Можно, однако, предположить, что Бабаков – возможное слабое звено нового руководства Государственной Думы. Кто знает, не с него ли начнутся кадровые изменения в нижней палате парламента России.

В первый же день – "на ковёр"

После первого пленарного заседания депутаты отправились в Кремль – слушать напутствие президента России Владимира Путина. В том, что президент не прибыл в Думу, а ожидал парламентариев у себя, можно не увидеть ничего особенного. А можно заметить, что по тому, кто к кому приходит, принято судить о влиятельности политических институтов в системе власти.

Президент России для "единой публичной власти" (термин, закреплённый в Конституции в июле 2020 года) – гораздо более значимая фигура, чем вся нижняя палата парламента целиком.

Огромность фигуры президента по сравнению с депутатами очевидна, даже несмотря на то, что обновлённая Конституция возлагает на Думу ответственность за формирование правительства – точнее, за утверждение кандидатур министров. Ответственного перед парламентом правительства в России раньше не было. Зачем это нужно? Видимо, главная задача Думы – создать ситуацию, когда у правительства есть партийная, следовательно, политическая и массовая поддержка.

Правительство теперь получит право говорить, что выражает мнение народа – коль скоро министров утвердили избранные депутаты.

Что с того?

Здесь, однако, скрыта проблема. Уважение народа к депутатам, партиям и парламенту, как мы видим в исследованиях, сейчас находится на минимуме. Многочисленные исследования свидетельствуют, что парламент вызывает в два раза меньше доверия, чем президент. Это означает довольно серьёзную опасность для партийно-политической системы: обозначенную в обновлённой Конституции задачу нижней палате парламента выполнить будет очень трудно.

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