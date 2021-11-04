«Кто, если не я»: сделавшую замечание гревшимся у Вечного огня мигрантам школьницу наградили грамотой

В Калужской области наградили 15-летнюю школьницу Дарью Паршину, которая не побоялась высказать замечание мигрантам, гревшимся возле Вечного огня. Девушка попросила их уважительно вести себя на памятном месте, однако в ответ последовала нецензурная брань. Видео инцидента быстро разлетелось по соцсетям. В скором времени полиция задержала нелегалов, их депортировали из страны. RT удалось пообщаться с неравнодушной школьницей.

В интернете набирает популярность ролик, на котором молодая девушка делает замечание трём мигрантам, которые решили погреться у Вечного огня. Те в ответ нецензурно выражаются.

Как выяснил RT, инцидент произошёл в городе Балабаново Калужской области ещё 1 октября. Героине видео 15 лет, она учится в школе, её зовут Дарья Паршина. Через два дня после происшествия трое граждан Узбекистана были задержаны и привлечены к административной ответственности по ст. 20.1 (мелкое хулиганство) и 18.8 (нарушение миграционного законодательства) КоАП РФ.

В сети опубликована видеозапись с допросом задержанных и их извинениями.

«Считаю это оскорблением коренных жителей города Балабаново и жителей Калужской области. Хочу принести извинения в адрес жителей города Балабаново. Свой поступок осознаю. Данное поведение является недостойным и неадекватным. Хочу обратиться ко всем моим землякам, чтобы они соблюдали традиции и законы Российской Федерации», — говорили задержанные.

RT поговорил с Дарьей Паршиной, которая не побоялась сделать замечание троим мигрантам. Девушка рассказала, почему не прошла мимо в тот день.

— Во сколько произошёл инцидент? Было уже поздно?

— Было где-то около 19:00. Мы с подругой шли мимо магазина обуви. Дальше почта и Вечный огонь. Проходя около Вечного огня, мы заметили трёх мужчин, которые грелись у него. Я сказала своей подруге: «Давай подойдём и сделаем замечание, потому что это некультурно».

— Что вы им сказали?

— Я сказала: «Молодые люди, извините, пожалуйста, вы не могли бы отойти от Вечного огня, потому что это не костёр, чтобы от него греться. Это всё-таки память нашим предкам». Но они не отошли, а начали на нас ругаться матом и оскорблять. Потом ответили, что никуда не уйдут и делают то, что хотят. Я сказала, что сфотографирую их, выложу в соцсети, и это будет им точно не на пользу. На что мне сказали, делайте, что хотите.

— Что происходило потом?

— Я их сфотографировала, мы с подругой стояли и ждали, когда они уйдут. После этого я пришла домой и выложила запись. На следующий день полиция начала их искать. Мой пост заметили много людей, и поэтому всё поднялось.

—То есть в полицию в тот день вы не звонили?

— Нет, только опубликовала пост в соцсетях.

— А вы знаете, где их задержали и как это было?

— Я не знаю, как их нашли.

— Вам не было страшно, когда подходили к трём взрослым мужчинам-мигрантам?

— Очень много было вопросов, как я не побоялась всё это сказать. Вы знаете, если не я, то кто? Я не подойду, другой мужчина не подойдет, другие девочки не подойдут. И всё останется, как есть. И ничего не будет меняться. В любом случае, кто-то должен был это сделать. Там мимо проходили люди, ничего не делая, хотя видели, что мы разговариваем с ними. Двое мужчин прошли мимо.

Поэтому я придерживаюсь позиции, что, если не я, то кто это будет делать? Никто. Никому это не надо. Конечно, очень жалко, что молодые и взрослые часто проходят мимо и могут выражать своё мнение только через интернет.

— Вас вызывали в полицию?

— Да, на опознание. И в ПДН, чтобы подробно рассказала про этот случай.

— Опознавание проходило за стеклом?

— Нет, мы с подругой были достаточно близко к ним. Мы их видели, они нас видели.

— Знаете об их дальнейшей судьбе?

— В полиции сказали, что их депортировали.

— Вас обещали наградить за храбрость?

— Меня в понедельник наградили грамотой от администрации города. Нас накануне вызывала к себе директор школы и рассказала, где и во сколько надо быть. Мы приехали красивые. Нас похвалили и наградили.

— А что в грамоте написано?

— Сейчас вам зачитаю. «Благодарственное письмо Паршиной Дарье. Примите глубокую искреннюю благодарность за проявленную гражданскую позицию и помощь в обеспечении общественного порядка в городе Балабаново. Желаю вам здоровья, дальнейших успехов и благополучия».

— Вы в целом человек с активной жизненной позицией?

— Можно сказать, да. Я активный человек. Мне надо быть везде. В конкурсах, во всех мероприятиях. Поэтому да, я такой человек.

— Как ваши родители отнеслись к ситуации?

— У меня нет папы. Меня воспитывает только мама, живём мы вдвоём. Она такая же: если есть несправедливость, она никогда не пройдёт мимо. Мама с детства учит меня так же. После этого случая очень сильно переживала, но она понимает, что, если бы я не подошла, было бы всё так же. Уже был такой случай зимой, когда мы гуляли с мамой. Около Вечного огня молодые люди орали нецензурной бранью, сушили обувь и слушали музыку через колонку. Мы так же с мамой подходили и делали замечания.

Неприязни к приезжим мы не испытываем, но, когда выходит за рамки дозволенного, тоже терпеть не будем, будем выражать свою позицию.