|
Кто ещё закрыл магазины в России? Вслед за брендами бежит и "элитка"
06 марта 2022, 23:45 • 289 • Политика
Кто ещё закрыл магазины в России? Наш рынок покидают Tommy Hilfiger и Calvin Klein. Между тем вслед за брендами бежит и "элитка". О своём отъезде за границу сообщили Кантемир Балагов и Антон Долин.
Представители американской корпорации PVH, продающей одежду под люксовыми брендами Tommy Hilfiger и Calvin Klein, сообщили о закрытии всех торговых точек в России и Белоруссии.
Таким образом, уже 7 марта магазины не откроются. Ранее компания также остановила онлайн-продажи на территории нашей страны.
Поводом, как указано в заявлении на странице в Instagram, стала освободительная операция России на Украине.
Свою работу в нашей стране прекращает и финская компания Fazer, производящая хлебобулочные и кондитерские изделия. Об этом заявил гендиректор корпорации Кристоф Витцтум.
Вслед за брендами Россию покидают и наши так называемые деятели культуры, которые ранее осудили кампанию на Украине. Экономический обозреватель Юрий Пронько в эфире "Первого русского" не раз называл группу этих людей культурной "элиткой".
Так, об отъезде с родины в своём Instagram заявил режиссёр Кантемир Балагов. Покинул нашу страну и кинокритик Антон Долин, о чём он сам написал в своём Telegram-канале.
Подпишитесь на нас
289
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 марта 2022, 20:50
|
06 марта 2022, 10:20
|
01 марта 2022, 10:55
|
28 февраля 2022, 10:15
|
01 марта 2022, 03:20
|
04 марта 2022, 07:00
|
28 февраля 2022, 13:45