Кто ещё закрыл магазины в России? Вслед за брендами бежит и "элитка"

Кто ещё закрыл магазины в России? Наш рынок покидают Tommy Hilfiger и Calvin Klein. Между тем вслед за брендами бежит и "элитка". О своём отъезде за границу сообщили Кантемир Балагов и Антон Долин.

Представители американской корпорации PVH, продающей одежду под люксовыми брендами Tommy Hilfiger и Calvin Klein, сообщили о закрытии всех торговых точек в России и Белоруссии.

Таким образом, уже 7 марта магазины не откроются. Ранее компания также остановила онлайн-продажи на территории нашей страны.

Поводом, как указано в заявлении на странице в Instagram, стала освободительная операция России на Украине.

Свою работу в нашей стране прекращает и финская компания Fazer, производящая хлебобулочные и кондитерские изделия. Об этом заявил гендиректор корпорации Кристоф Витцтум.

Вслед за брендами Россию покидают и наши так называемые деятели культуры, которые ранее осудили кампанию на Украине. Экономический обозреватель Юрий Пронько в эфире "Первого русского" не раз называл группу этих людей культурной "элиткой".

Так, об отъезде с родины в своём Instagram заявил режиссёр Кантемир Балагов. Покинул нашу страну и кинокритик Антон Долин, о чём он сам написал в своём Telegram-канале.