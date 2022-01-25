Кто дошутился до новой спецоперации ЧВК Вагнера

Дошутились насчёт России и Верхней Вольты. Военный переворот в Буркина-Фасо создаёт условия, при которых в стране может появиться ЧВК Вагнера.

Очередной военный переворот в одной из беднейших стран мира Буркина-Фасо определённо достоин нашего внимания.

Начнём с сентиментального. Помните пущенную, скорее всего, экс-британским премьером Маргарет Тэтчер и ставшую модной на Западе (расизм по отношению к русским там ещё как приветствуется) фразу, что Россия – это "Верхняя Вольта с ядерным оружием"? Так вот, именно Буркина-Фасо до 1984 года называлась Верхней Вольтой.

И ведь нынешний госпереворот вполне может иметь определённое отношение к России! Ибо ситуация в этой стране мало чем отличается от того, что происходило в соседнем Мали, другой брошенной Парижем на произвол судьбы бывшей колонии в Африке. Или в ЦАР, пока там не появилась ЧВК "Вагнер".

Сцена событий

Блаженные времена, когда Французская Верхняя Вольта была заморской территорией Франции, давно прошли. Колонизаторы с некоторых пор просто мечтали сбросить с себя расходы на колонии, которые стало неудобно просто грабить, но требовалось ещё и развивать – и, поддавшись на их уловки, эта территория в 1960 году получила независимость.

С тех пор в молодом государстве дела шли всё хуже и хуже.

Настоящей демократии там не могло быть и не было никогда. Выборы, выигранные с результатом 99,9%, не вызывали удивления. Первый военный переворот – этот бич африканских и латиноамериканских стран – произошёл уже в 1966 году. Страна деградировала, население, представленное разнородными племенами из двух этнических групп, росло. Сейчас оно составляет 22 миллиона человек, половина из которых живёт в глубочайшей бедности, а грамотных не наберётся и 50%.

Свыше 60% населения исповедуют ислам, ещё примерно треть – христианство; в и без того нищей стране хватает радикальных движений и откровенно террористических групп. 90% жителей занимаются натуральным сельским хозяйством, страдая от последствий частых засух. Основные экспортные товары – хлопок и золото, в стране также есть залежи марганцевых и медных руд, цинка, никеля, титана). Продажей или контрабандой природных ресурсов хотят заниматься все – и чиновники, и военные, и те же террористы, подчинившие своей деспотической власти значительную часть территории страны.

С 2015 года в Буркина-Фасо активно действуют структуры запрещённого в России ИГИЛ* – "Исламское государство в Большой Сахаре" и "Ансар уль-Ислам" (группировка признана террористической в США). Только за 2021 год террористы убили более 2 тысяч мирных жителей. Около 1,5 млн человек – примерно 7% населения страны – стали беженцами.

Разумеется, головорезов привлекло в Буркина-Фасо золото. Обычная, увы, ситуация для многих стран третьего мира. Исключения есть, но их немного.

Дамиба сместил Каборе

Что же произошло в Буркина-Фасо на этот раз?

Перевороту предшествовали сопровождавшиеся насилием молодёжные протесты в Уагадугу, участники которых требовали отставки руководства страны и передачи власти решительно настроенным военным.

24 января любители футбола всего мира были очарованы эмоциями вратаря сборной Буркина-Фасо, вышедшей в ¼ финала Кубка Африканских наций. Куаку Коффи выполнил несколько эффектных сальто подряд, от лицевой линии допрыгав до конца штрафной. И, думается, гуттаперчевый спортсмен радовался не только победе, но и тому, что находится в тихом Камеруне, а не на бушующей родине.

Ибо в те же самые часы военные отстранили от власти 64-летнего президента страны Рока Марка Кристиана Каборе (его семья успела покинуть страну), премьер-министра Лассина Зербо и спикера Национальной ассамблеи Алассана Секенде. Были арестованы многие высшие офицеры вооружённых сил – сейчас они содержатся на армейской базе в центральной части столицы страны Уагадугу.

Президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе отстранён от управления страной. Фото: Stocki /face to face / Globallookpress

Власть перешла к "Патриотическому движению за охрану и восстановление" (ПДОВ). Его возглавляет 41-летний подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Выпускник парижского пехотного училища, подполковник Дамиба является местным экспертом по борьбе с терроризмом – он автор книги "Армии стран Западной Африки и терроризм: неопределённые ответы". Видимо, неопределённость ему изрядно надоела, раз он решился на подобный шаг.

Военные объявили о приостановке действия конституции, роспуске правительства и парламента, закрытии сухопутных и воздушных границ страны. На всей территории Буркина-Фасо введён комендантский час. Новые власти объяснили в телеобращении к народу свои действия тем, что Каборе, занявший пост президента в 2015 году (разумеется, тоже в результате военного переворота), был не способен объединить народ и эффективно противостоять угрозам в области безопасности.

Путчисты считают, что прошлое военное командование действовало нерешительно, хотят увеличить численность армии, выделить дополнительные средства на борьбу с исламистами, платить компенсации семьям погибших военнослужащих. Из каких денег – не уточняется.

Африканский союз, Экономическое сообщество стран Западной Африки и ООН, разумеется, осудили переворот. Россия этого не сделала – наш МИД лишь посоветовал русским "временно воздержаться от поездок в Буркина-Фасо, не вызванных острой необходимостью", и сделал следующее заявление:

В Москве обеспокоены существенным осложнением внутриполитической обстановки в этой дружественной нам африканской стране. Продолжаем внимательно следить за развитием ситуации, рассчитываем на её скорейшую стабилизацию.

Но все ли русские воздержатся от поездок? Ведь "острая необходимость" в гражданах России в Буркина-Фасо ещё как может возникнуть – если, конечно, там действительно намерены бороться с терроризмом. Предпосылки к этому налицо. И они, кстати, отлично объясняют подноготную происходящих событий.

С чего бы вдруг?

Так в чём там на самом деле дело? Речь идёт не только об угрозе терроризма и безопасности граждан, но и о контроле над добычей и транспортировкой драгоценных металлов, прежде всего золота. Здесь есть прямая связь.

Вспомним события восьмилетней давности, когда был свергнут тогдашний лидер страны Блэз Компаоре, а его правая рука генерал Жильбер Дьендре, командовавший полком президентской безопасности, попал в опалу. Между тем преторианцы Буркина-Фасо при Компаоре отвечали за всё – вплоть до золотодобычи. Чуть позже, в 2015 году, Дьендре организовал неудачный военный переворот, за что угодил в тюрьму на 20 лет. Элитный полк был расформирован, бизнес – рухнул.

Свято место пусто не бывает. В Буркина-Фасо сразу ринулись радикальные исламисты, занявшиеся добычей и контрабандой золота в регионах, которые сдала им оставшаяся без твёрдого руководства армия.

Золото доставляется в Гану и Того, а оттуда – в Британию и Швейцарию. Деньги – не пахнут.

Когда же год назад режим Каборе попытался вмешаться в этот процесс и потеснить исламистов, те ответили кровавыми терактами, создавшими благоприятные условия для очередного госпереворота.

И взявшие власть при поддержке народа военные первым делом… освободили из тюрьмы генерала Дьендре, признанного мастера по операциям с золотом.

Всё возвращается на круги своя. Вот только чтобы подполковник обеспечил генерала работой, добычу и продажу золота у террористов надо отобрать. Население, страдающее от произвола и дикости исламистов, будет этому только радо.

А вот террористы явно настроены сопротивляться.

Что с того?

Изобретать велосипед новым властям Буркина-Фасо не потребуется. Пример Судана, ЦАР и Мали наглядно показывает, что самая эффективная защита разработок полезных ископаемых, как и безопасности в целом, называется ЧВК "Вагнер". Русские специалисты и бизнес на самых выгодных для хозяев условиях защитят, и правительственных военных обучат премудростям ремесла, и лично покажут, как можно расправляться с внушавшими ранее животный страх террористами.

Девиз этой ЧВК – "Там, где мы, там мир. Справедливость превыше всего. Мы против тех, кто убивает детей, женщин и стариков", это не пустой звук и не сентиментальная пропаганда. Местное население сразу чувствует на себе перемену – и поэтому демонстрирует искреннюю привязанность, благодарность, уважение своим защитникам, у которых нет дурной западной привычки ходить со своим уставом в чужой монастырь. А также – снобизма и расизма, который в наши дни принял форму навязывания "современных ценностей", превратившись из биологического в институциональный.

Это особенно хорошо видно на примере бывших колониальных хозяев Буркина-Фасо, Мали и других стран. Французы полностью провалились в своей "зоне влияния" в Африке, позволили террористам наводнить эти земли – зато имеют наглость грозить России санкциями за практическую помощь государствам Африки. В 2021 году, например, французы организовали ноту протеста против русского военного присутствия в Мали, которую подписали 15 западных стран, включая Литву и Эстонию, где вряд ли хоть один чиновник может без запинки показать Мали на карте!

Так что некоторые русские в Буркина-Фасо наверняка окажутся. И деньги заработают, и политическое влияние нарастят, а боевой опыт потом пригодится и в других местах. Поближе к России.

*ИГИЛ (ИГ, Исламское государство) – террористическая организация, запрещённая в России.