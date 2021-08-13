Всё больше русских артистов попадает в реестр "угрожающих национальной безопасности Украины". Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал, кто на самом деле должен занять место Филиппа Киркорова в "чёрном списке" Киева.

Список составляет Служба безопасности Украины. По мнению Журавко, делает она это совершенно нелогично. Президент Украины Владимир Зеленский не только продолжил политику (как внешнюю, так и внутреннюю) своего предшественника Петра Порошенко, но в некоторых моментах даже обошёл его.

Все, кто имеет отношение к русской культуре, находятся под угрозой попасть в список тех, кому запрещён въезд на территорию Украины. Экс-депутат Рады подчеркнул: на самом деле угрозу национальной безопасности представляют вовсе не они.

"Угрозу безопасности Украины представляют непосредственно те, кто ей сейчас руководит", - считает Журавко, объясняя, кто должен занять место Киркорова в "чёрном списке" Киева.

По мнению политика, нынешняя власть делает всё, чтобы максимально отдалить Украину от России, сжигают мосты и не понимают, что этим делают возвращение невозможным.

"На сегодняшний день они поддерживают риторику воинственности по отношению к российской культуре", - произнёс Алексей Журавко в интервью "Народным Новостям".