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Кто должен занять место Киркорова в "чёрном списке" Киева? Экс-депутат Рады дал ответ
13 августа 2021, 06:00 • 45 • Политика
Всё больше русских артистов попадает в реестр "угрожающих национальной безопасности Украины". Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал, кто на самом деле должен занять место Филиппа Киркорова в "чёрном списке" Киева.
Список составляет Служба безопасности Украины. По мнению Журавко, делает она это совершенно нелогично. Президент Украины Владимир Зеленский не только продолжил политику (как внешнюю, так и внутреннюю) своего предшественника Петра Порошенко, но в некоторых моментах даже обошёл его.
Все, кто имеет отношение к русской культуре, находятся под угрозой попасть в список тех, кому запрещён въезд на территорию Украины. Экс-депутат Рады подчеркнул: на самом деле угрозу национальной безопасности представляют вовсе не они.
"Угрозу безопасности Украины представляют непосредственно те, кто ей сейчас руководит", - считает Журавко, объясняя, кто должен занять место Киркорова в "чёрном списке" Киева.
По мнению политика, нынешняя власть делает всё, чтобы максимально отдалить Украину от России, сжигают мосты и не понимают, что этим делают возвращение невозможным.
"На сегодняшний день они поддерживают риторику воинственности по отношению к российской культуре", - произнёс Алексей Журавко в интервью "Народным Новостям".
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