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Кто должен быть мировым жандармом? Ответ Путина США не понравится

03 сентября 2021, 12:45  •  242 • Политика
Президент России Владимир Путин назвал катастрофой ситуацию, произошедшую в Афганистане после вывода войск США. Глава государства отметил, что за порядок в мире должна отвечать ООН и её Совет безопасности.
Во время пленарной сессии на ВЭФ-2021 президент России Владимир Путин назвал катастрофой ситуацию, произошедшую в Афганистане после вывода войск США. Глава государства особо подчеркнул, что это мнение высказали американские эксперты.
По мнению Путина, за порядок в мире в первую очередь должна отвечать ООН, а также её Совет безопасности, в который входят и пять постоянных стран - членов организации.
"Конец ли это какой-то гегемонии Запада? Дело в том, чтобы эти уроки были правильно поняты и были внесены изменения в реальную политику", - отметил Путин.

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