Кто должен быть мировым жандармом? Ответ Путина США не понравится

Президент России Владимир Путин назвал катастрофой ситуацию, произошедшую в Афганистане после вывода войск США. Глава государства отметил, что за порядок в мире должна отвечать ООН и её Совет безопасности.

Во время пленарной сессии на ВЭФ-2021 президент России Владимир Путин назвал катастрофой ситуацию, произошедшую в Афганистане после вывода войск США. Глава государства особо подчеркнул, что это мнение высказали американские эксперты.

По мнению Путина, за порядок в мире в первую очередь должна отвечать ООН, а также её Совет безопасности, в который входят и пять постоянных стран - членов организации.

"Конец ли это какой-то гегемонии Запада? Дело в том, чтобы эти уроки были правильно поняты и были внесены изменения в реальную политику", - отметил Путин.