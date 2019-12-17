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«Кто детей учить будет?»: в Волгоградской области педагога отстранили от работы за отстриженную у школьника чёлку

17 декабря 2019, 16:09  •  93 • В России
Родители 14-летнего школьника из Волгоградской области намерены добиваться увольнения учительницы, которая перед всем классом отстригла чёлку подростку. Инцидент произошёл 13 декабря в школе №2 города Палласовки. Педагог извинилась за свой поступок перед мальчиком и его родителями, объяснив, что заботилась о зрении ученика. Женщину отстранили от работы на время проведения внутреннего расследования.
 
© РИА Новости / globallookpress.com
 

Скандал разгорается в городе Палласовке Волгоградской области, где родители 14-летнего школьника обвиняют учительницу в том, что она насильно отстригла ему чёлку и довела до слёз перед всем классом. Инцидент произошёл 13 декабря в средней школе №2. Учительница русского языка Гульнара Мунтаева вызвала восьмиклассника Илхана Насурлаева к доске, достала из ящика стола канцелярские ножницы и срезала закрывавшие лоб волосы. Однако стороны конфликта по-разному оценивают произошедшее.

«Школа сама проводит расследование»

Так, директор школы №2 Лидия Авдощенко пояснила RT, что причиной инцидента могли стать неоднократные просьбы Мунтаевой к ученику привести себя в порядок. При этом, по словам Авдощенко, педагог отстригла юноше лишь небольшую часть чёлки.

«Да, было дело, чёлку ему правда учительница отстригла. Я считаю, что зря она это сделала. Хотела побыть мамкой Гульнара Турешевна. Она ему чуть-чуть сняла чёлку, самый кончик, кто ему потом всю отстриг, я не знаю. Есть свидетели, что он после пар ещё с чёлкой был!» — рассказала директор школы.

Этой же версии придерживается и сама учительница.

«Я не снимаю с себя ответственности, но от лица я отрезала три-четыре волосинки и этим обозначила длину. Волосы были очень длинные: от виска 3 см, волосы ниспадали на глаза. Тем более что у него большие проблемы со зрением. Я сама себя ругаю, что приняла такие меры», — заявила Гульнара Мунтаева в интервью телеканалу «360».

В свою очередь, мама мальчика Щехла Насурлаева рассказала RT, что Илхану отстригли не «три-четыре волосинки», а всю чёлку: «Когда учительница начала его стричь, Илхан начал кричать, что она не имеет права так делать. А она ему на это: «Ещё как имею!»

«Сын плакал, домой вернулся расстроенный, потом даже убежал, мы его еле нашли и успокоили. Сейчас в школу идти не хочет», — добавила мама Илхана.

После инцидента учительница извинилась перед учеником и его родителями. В школу приехали представители департамента образования и Комитета по делам несовершеннолетних. Гульнару Мунтаеву временно отстранили от занятий, а сотрудники комитета поговорили с Илханом.

«Инцидент можно считать исчерпанным, — рассказал RT начальник отдела по образованию администрации Палласовского муниципального района Волгоградской области Олег Лелюк. — Ребёнок сейчас в школе. Родители мальчика ещё в пятницу написали отказ от каких-либо претензий к школе и учителю. Школа сама проводит расследование».

«Я её не простила»

 

По словам Лидии Авдощенко, первый класс Илхан Насурлаев отучился в коррекционной школе, а после её закрытия был переведён в школу №2. Мальчик при поступлении не говорил по-русски и плохо справлялся с уроками, добавила директор учебного заведения. То, что сейчас он говорит без акцента и учится средне, она считает заслугой Гульнары Мунтаевой.

«У Гульнары класс тяжёлый, детки трудные, но даже их вытянули, — отметила Авдощенко. — Илхана мы, считай, вырастили».

Если кто в этой истории и пострадал, уверена директор школы, так это сама Мунтаева. «Такая учительница хорошая, в школе больше 25 лет работает. Я её отстранила пока, приказ пришлось выписать. А она звонит, рыдает, больничный взяла, говорит: «Мне теперь повеситься, что ли?» На её стороне и ученики, и родители, — говорит Авдощенко. — Ну всё, думаю, добьём учительницу, у неё и по здоровью проблемы. Я сама тут в предынфарктном состоянии. Кто детей учить-то теперь будет?»

Решение о дальнейшей профессиональной судьбе педагога должно быть официально оглашено 17 декабря. Мама Илхана утверждает, что это не первый случай «хамского самоуправства» со стороны учительницы, и настаивает на её увольнении.

«Раньше мы все придирки проглатывали, — сказала Щехла Насурлаева. — Но тут уже за гранью, я такого не потерплю. Она не имела права моего ребёнка трогать, публично его унижать перед другими учениками. Я всё равно считаю, что работать она в школе не должна. Я её не простила».

Ранее широкий общественный резонанс получила история с красноярским школьником Прохором Ильиных. Мальчик сделал стрижку, как у своего кумира — футболиста Златана Ибрагимовича, однако преподавателям причёска не понравилась. Учителя стали заставлять Прохора сменить причёску, называя его «представителем сексуальных меньшинств» и «гитлерюгендом».

На защиту школьника встали известные футболисты и медиаперсоны. После вмешательства в ситуацию министра образования Красноярского края Светланы Маковской история закончилась в пользу Прохора: мальчику разрешили ходить в школу так, как ему захочется. Маковская тогда подчеркнула, что в образовательном учреждении не имеют права придираться к внешнему виду учащихся.

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