Кто дестабилизирует Европу и почему развалится Евросоюз • 118 • Аналитика

Помимо вмешательства в американские выборы, Россию обвинили и в дестабилизации политической обстановки в Европе. Расследование по делу группы лиц, якобы связанных с российскими спецслужбами, открыли в Испании. Ситуация в Евросоюзе действительно не простая, но дестабилизирует ее отнюдь не Россия.



События в Каталонии и фейки о российских спецслужбах

Определенные силы в Каталонии, как известно, давно добиваются независимости от Испании. Но референдум, состоявшийся 1 октября 2017 года, для сторонников независимости был провальным. Набрать большинство голосов им так и не удалось.





Каталония осталась в составе Испании, сторонников суверенитета стали преследовать испанские спецслужбы, а следственные органы приступили к выяснению обстоятельств проведения референдума. И нашли мифический «российский след». По ходу, испанскому правосудию не дали покоя лавры британских коллег с их эпопеей отравления Скрипалей.



Зачем России дестабилизировать Испанию и отрывать от нее Каталонию? Вряд ли можно дать вразумительный ответ на этот вопрос. Пиренеи – не Балканы, каких-то политических интересов у России, если не считать интернациональную помощь испанским республиканцам во время гражданской войны во второй половине 1930-х годов, никогда не было. Тем не менее, испанские следователи обнаружили некое «подразделение 29155», якобы относящееся к системе Главного управления Генерального штаба ВС РФ (Главное разведывательное управление, ГРУ).



По мнению испанских следователей, российские военные разведчики пытались в октябре 2016 года произвести переворот в Черногории. Но там хотя бы теоретически можно увидеть российские интересы: Черногория как раз входила в состав НАТО, в чем в Москве были совсем не заинтересованы. Да и Черногория – это Балканы, это православные славяне, это связи с Сербией, Адриатика. А вот Каталония то здесь причем?





В контактах с российскими спецслужбами испанская контрразведка подозревает Виктора Терраделласа – каталонского политика националистического толка, который возглавлял Демократическую конвергенцию Каталонии (сейчас она называется Каталонской европейской демократической партией). Якобы Терраделлас убеждал лидера сторонников независимости Каталонии Карлеса Пучдемона в наличии гарантированной поддержки со стороны России.



Испанское издание El Pais даже умудрилось связать протесты в Каталонии с отравлением Сергея Скрипаля. Согласно газете, испанские спецслужбы подозревают в участии в операциях как в Каталонии, так и в Великобритании одного и того же человека – некоего Дениса Сергеева, который якобы дважды приезжал в Каталонию, а также находился в Солсбери, где отравили Скрипаля.



Версия, конечно, потрясающая! Будто бы в России такой кадровый кризис в специальных службах, что одни и те же разведчики специализируются и по Испании, и по Великобритании, и по отравлениям, и по организации массовых выступлений и референдумов.



Кстати, российское дипломатическое ведомство уже отреагировало возмущением на публикации в испанской прессе, назвав все подобные версии вымыслом. Посол России в Испании Юрий Корчагин назвал публикации не иначе как фейковыми новостями, подчеркнув, что ознакомился с их содержанием.



Что интересно, примерно также отреагировал на публикации и исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель. Он также опроверг информацию о том, что испанские спецслужбы якобы вышли на след некоей группы российских разведчиков, действовавшей в Каталонии. И заявил, что Испания не ссорилась и не собирается ссориться с Москвой из-за подобных выдуманных причин.



В этой связи возникает закономерный вопрос, кому нужна подобная фейковая информация? Очевидно, что заинтересованы в ее распространении те силы, которые мечтают о максимальном ухудшении отношений России со странами Евросоюза. Понятно, что это – силы англосаксонского мира, прежде всего – элиты США и Великобритании, которые очень боятся нормализации отношений России с континентальной Европой и дальнейшего развития экономических и политических связей. Именно они, а не Россия, и заинтересованы в подлинной дестабилизации Европы, поскольку разрозненными европейскими странами проще управлять и манипулировать.





Ведь сильная и стабильная континентальная Европа не выгодна в первую очередь Соединенным Штатам, которые тогда потеряют рычаги экономического и политического влияния на европейские страны. Поэтому насаждение русофобии и культивирование страха перед Россией и рассматриваются как важные инструменты обеспечения американского военного присутствия в Европе.





Путин: Евросоюз скоро распадется

На этом фоне особую актуальность приобретает заявление Владимира Путина, предсказавшего скорый распад Европейского Союза. По мнению российского президента, Великобритания не станет последней европейской страной, покинувшей ЕС, и вслед за Лондоном в обратную от Евросоюза сторону последуют и многие другие государства. Президент России назвал даже примерную дату предполагаемого распада или переформатирования ЕС – 2028 год.



К словам российского президента стоит прислушаться хотя бы потому, что структура ЕС даже сейчас начинает трещать по швам. И Брексит – хотя и самое яркое, но далеко не единственное и даже не самое опасное по последствиям проявление кризиса Евросоюза. Проект объединенной Европы столкнулся с самыми разнообразными трудностями – начиная от миграционной политики, которая вызвала очень большие противоречия между отдельными европейскими правительствами, и заканчивая финансовыми вопросами.



Центробежные реакции внутри европейских государств также являются свидетельством системного кризиса Евросоюза. Те же Каталония или Шотландия – это лишь первые ласточки обшеевропейского движения за передел границ и создание новых национальных государств. Именно традиционная для Европы идея национального государства и противостоит сегодня концепции Евросоюза.



Наиболее четко идея национального государства выражена в странах Восточной Европы. Если во Франции и Германии власти наоборот носятся с мультикультурализмом и пытаются представить Европу едва ли не как новый дом для всех желающих представителей человечества, то в Чехии и Польше, Венгрии и Словакии, Румынии и даже в прибалтийских республиках к этому вопросу подходят совершенно иначе. Страны Восточной Европы слишком молоды, а вся их история – это мечта о собственных национальных государствах, об освобождении от власти Австрийской империи (Венгрия, Словакия, Чехия, Хорватия), России (Польша), Османской империи (Румыния).



В Восточной Европе понимают и ценят национальную идентичность и совсем не хотят пускать в свои страны непонятных иммигрантов из Тропической Африки и из государств Ближнего Востока, не хотят превращаться в доноров проекта объединенной Европы, выделяя деньги на подтягивание к европейскому стандарту «отстающих» вроде Албании или Северной Македонии.



Рост евроскептицизма на востоке Европы

Около тридцати лет назад страны Восточной Европы – Польша, Чехия, Словакия, Венгрия – рассматривали вступление в Евросоюз как свою главную цель и связывали свое будущее, перспективы развития своей экономики именно с членством в ЕС. Сейчас ситуация изменилась до неузнаваемости. В Восточной Европе нарастает евроскептицизм, причем отнюдь не на уровне оппозиционных партий. В трех странах Восточной Европы правительства уже возглавляются евроскептиками, что являет собой очень тревожный сигнал для Брюсселя.



Самый яркий евроскептик – Виктор Орбан, который не боится озвучивать свою позицию, по целому ряду вопросов в корне отличающуюся от парадигмы Брюсселя. Прошло тридцать лет с момента распада социалистического лагеря и сегодня Венгрия являет собой страну с быстро развивающейся экономикой. Но национальная гордость венгров, их желание построить свой процветающий венгерский дом идут вразрез с политикой Брюсселя, культивирующего мультикультуралистские ценности, призывающего делиться деньгами с более отсталыми европейскими странами. Будапешту такая политика Евросоюза не по душе.



Правозащитники объявили войну Google и Facebook. Для России это хорошо

Как не нравятся Виктору Орбану и антироссийские санкции. Венгров сложно заподозрить в повышенных симпатиях к России, чай не сербы, но понятно, что Будапештом движет простой экономический рационализм. С Россией выгодно торговать, от нее выгодно получать энергоресурсы, продавать в Россию свои товары, так почему Венгрия должна жертвовать своими экономическими интересами ради каких-то общеевропейских целей?



Другой полюс евроскептицизма – Польша. Эта страна настроена к России крайне недоброжелательно, является сторонником антироссийских санкций и противником запуска «Северного потока-2». Но Евросоюз не устраивает Польшу по все тем же причинам: мультикультурализм, пренебрежение к ценностям национального государства, слишком лояльное отношение к Москве. Для Варшавы куда более желаемая перспектива – быть максимально независимой от Брюсселя, но зато пользоваться всесторонней поддержкой со стороны США, в которых польское руководство видит своих главных покровителей и заступников.



Таким образом, мы видим, что наиболее преуспевающие в экономическом отношении страны Восточной Европы уже практически получили от членства в Евросоюзе все, что они могли получить. Теперь необходимость считаться с «генеральной линией» Брюсселя и выполнять предписания общеевропейского правительства вызывает в Варшаве, Праге или Будапеште лишь нарастающее раздражение.



Евроскептицизм нарастает и в Италии, где промышленно развитый Север выступает главным инициатором перемен и в отношениях с ЕС, и в политической жизни самого итальянского государства. Поскольку в Италии очень сильны региональные социально-экономические различия, высок и уровень поляризации регионов. Северяне считают, что они «тянут» более отсталый в экономическом отношении и криминализованный Юг. И такая ситуация им нравится все меньше и меньше.



Таким образом, главная причина реальной политической дестабилизации в Европе – кризис Евросоюза и самой парадигмы «объединенной Европы». В перспективе действия евроскептиков могут привести к политическому хаосу в отдельных европейских странах, к массовым волнениям и «мини-майданам».



На примере Каталонии или Словакии мы видим, что даже во вполне благополучных европейских регионах и странах очень тонка та нить, которая отделяет стабильное существование от пути «майданизации» со всеми вытекающими последствиями.



Вторая важнейшая причина – вмешательство внешних сил, прежде всего США и Великобритании, в политическую жизнь континентальной Европы. В США не заинтересованы в переформатировании Евросоюза в действительно сильную и дееспособную структуру, поскольку это угрожает собственно американским интересам в Европе.



Если говорить о России и о позиции российского руководства, то нашей стране распад Евросоюза и дестабилизация Европы как раз не выгодны. Европейские страны – важнейшие экономические партнеры России, и Москва очень заинтересована в том, чтобы Европа стала самостоятельной, освободилась от американского диктата и строила отношения с Россией на основе здоровой экономической выгоды и взаимного политического уважения. Помимо вмешательства в американские выборы, Россию обвинили и в дестабилизации политической обстановки в Европе. Расследование по делу группы лиц, якобы связанных с российскими спецслужбами, открыли в Испании. Ситуация в Евросоюзе действительно не простая, но дестабилизирует ее отнюдь не Россия.Определенные силы в Каталонии, как известно, давно добиваются независимости от Испании. Но референдум, состоявшийся 1 октября 2017 года, для сторонников независимости был провальным. Набрать большинство голосов им так и не удалось.Каталония осталась в составе Испании, сторонников суверенитета стали преследовать испанские спецслужбы, а следственные органы приступили к выяснению обстоятельств проведения референдума. И нашли мифический «российский след». По ходу, испанскому правосудию не дали покоя лавры британских коллег с их эпопеей отравления Скрипалей.Зачем России дестабилизировать Испанию и отрывать от нее Каталонию? Вряд ли можно дать вразумительный ответ на этот вопрос. Пиренеи – не Балканы, каких-то политических интересов у России, если не считать интернациональную помощь испанским республиканцам во время гражданской войны во второй половине 1930-х годов, никогда не было. Тем не менее, испанские следователи обнаружили некое «подразделение 29155», якобы относящееся к системе Главного управления Генерального штаба ВС РФ (Главное разведывательное управление, ГРУ).По мнению испанских следователей, российские военные разведчики пытались в октябре 2016 года произвести переворот в Черногории. Но там хотя бы теоретически можно увидеть российские интересы: Черногория как раз входила в состав НАТО, в чем в Москве были совсем не заинтересованы. Да и Черногория – это Балканы, это православные славяне, это связи с Сербией, Адриатика. А вот Каталония то здесь причем?В контактах с российскими спецслужбами испанская контрразведка подозревает Виктора Терраделласа – каталонского политика националистического толка, который возглавлял Демократическую конвергенцию Каталонии (сейчас она называется Каталонской европейской демократической партией). Якобы Терраделлас убеждал лидера сторонников независимости Каталонии Карлеса Пучдемона в наличии гарантированной поддержки со стороны России.Испанское издание El Pais даже умудрилось связать протесты в Каталонии с отравлением Сергея Скрипаля. Согласно газете, испанские спецслужбы подозревают в участии в операциях как в Каталонии, так и в Великобритании одного и того же человека – некоего Дениса Сергеева, который якобы дважды приезжал в Каталонию, а также находился в Солсбери, где отравили Скрипаля.Версия, конечно, потрясающая! Будто бы в России такой кадровый кризис в специальных службах, что одни и те же разведчики специализируются и по Испании, и по Великобритании, и по отравлениям, и по организации массовых выступлений и референдумов.Кстати, российское дипломатическое ведомство уже отреагировало возмущением на публикации в испанской прессе, назвав все подобные версии вымыслом. Посол России в Испании Юрий Корчагин назвал публикации не иначе как фейковыми новостями, подчеркнув, что ознакомился с их содержанием.Что интересно, примерно также отреагировал на публикации и исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель. Он также опроверг информацию о том, что испанские спецслужбы якобы вышли на след некоей группы российских разведчиков, действовавшей в Каталонии. И заявил, что Испания не ссорилась и не собирается ссориться с Москвой из-за подобных выдуманных причин.В этой связи возникает закономерный вопрос, кому нужна подобная фейковая информация? Очевидно, что заинтересованы в ее распространении те силы, которые мечтают о максимальном ухудшении отношений России со странами Евросоюза. Понятно, что это – силы англосаксонского мира, прежде всего – элиты США и Великобритании, которые очень боятся нормализации отношений России с континентальной Европой и дальнейшего развития экономических и политических связей. Именно они, а не Россия, и заинтересованы в подлинной дестабилизации Европы, поскольку разрозненными европейскими странами проще управлять и манипулировать.Ведь сильная и стабильная континентальная Европа не выгодна в первую очередь Соединенным Штатам, которые тогда потеряют рычаги экономического и политического влияния на европейские страны. Поэтому насаждение русофобии и культивирование страха перед Россией и рассматриваются как важные инструменты обеспечения американского военного присутствия в Европе.На этом фоне особую актуальность приобретает заявление Владимира Путина, предсказавшего скорый распад Европейского Союза. По мнению российского президента, Великобритания не станет последней европейской страной, покинувшей ЕС, и вслед за Лондоном в обратную от Евросоюза сторону последуют и многие другие государства. Президент России назвал даже примерную дату предполагаемого распада или переформатирования ЕС – 2028 год.К словам российского президента стоит прислушаться хотя бы потому, что структура ЕС даже сейчас начинает трещать по швам. И Брексит – хотя и самое яркое, но далеко не единственное и даже не самое опасное по последствиям проявление кризиса Евросоюза. Проект объединенной Европы столкнулся с самыми разнообразными трудностями – начиная от миграционной политики, которая вызвала очень большие противоречия между отдельными европейскими правительствами, и заканчивая финансовыми вопросами.Центробежные реакции внутри европейских государств также являются свидетельством системного кризиса Евросоюза. Те же Каталония или Шотландия – это лишь первые ласточки обшеевропейского движения за передел границ и создание новых национальных государств. Именно традиционная для Европы идея национального государства и противостоит сегодня концепции Евросоюза.Наиболее четко идея национального государства выражена в странах Восточной Европы. Если во Франции и Германии власти наоборот носятся с мультикультурализмом и пытаются представить Европу едва ли не как новый дом для всех желающих представителей человечества, то в Чехии и Польше, Венгрии и Словакии, Румынии и даже в прибалтийских республиках к этому вопросу подходят совершенно иначе. Страны Восточной Европы слишком молоды, а вся их история – это мечта о собственных национальных государствах, об освобождении от власти Австрийской империи (Венгрия, Словакия, Чехия, Хорватия), России (Польша), Османской империи (Румыния).В Восточной Европе понимают и ценят национальную идентичность и совсем не хотят пускать в свои страны непонятных иммигрантов из Тропической Африки и из государств Ближнего Востока, не хотят превращаться в доноров проекта объединенной Европы, выделяя деньги на подтягивание к европейскому стандарту «отстающих» вроде Албании или Северной Македонии.Около тридцати лет назад страны Восточной Европы – Польша, Чехия, Словакия, Венгрия – рассматривали вступление в Евросоюз как свою главную цель и связывали свое будущее, перспективы развития своей экономики именно с членством в ЕС. Сейчас ситуация изменилась до неузнаваемости. В Восточной Европе нарастает евроскептицизм, причем отнюдь не на уровне оппозиционных партий. В трех странах Восточной Европы правительства уже возглавляются евроскептиками, что являет собой очень тревожный сигнал для Брюсселя.Самый яркий евроскептик – Виктор Орбан, который не боится озвучивать свою позицию, по целому ряду вопросов в корне отличающуюся от парадигмы Брюсселя. Прошло тридцать лет с момента распада социалистического лагеря и сегодня Венгрия являет собой страну с быстро развивающейся экономикой. Но национальная гордость венгров, их желание построить свой процветающий венгерский дом идут вразрез с политикой Брюсселя, культивирующего мультикультуралистские ценности, призывающего делиться деньгами с более отсталыми европейскими странами. Будапешту такая политика Евросоюза не по душе.Как не нравятся Виктору Орбану и антироссийские санкции. Венгров сложно заподозрить в повышенных симпатиях к России, чай не сербы, но понятно, что Будапештом движет простой экономический рационализм. С Россией выгодно торговать, от нее выгодно получать энергоресурсы, продавать в Россию свои товары, так почему Венгрия должна жертвовать своими экономическими интересами ради каких-то общеевропейских целей?Другой полюс евроскептицизма – Польша. Эта страна настроена к России крайне недоброжелательно, является сторонником антироссийских санкций и противником запуска «Северного потока-2». Но Евросоюз не устраивает Польшу по все тем же причинам: мультикультурализм, пренебрежение к ценностям национального государства, слишком лояльное отношение к Москве. Для Варшавы куда более желаемая перспектива – быть максимально независимой от Брюсселя, но зато пользоваться всесторонней поддержкой со стороны США, в которых польское руководство видит своих главных покровителей и заступников.Таким образом, мы видим, что наиболее преуспевающие в экономическом отношении страны Восточной Европы уже практически получили от членства в Евросоюзе все, что они могли получить. Теперь необходимость считаться с «генеральной линией» Брюсселя и выполнять предписания общеевропейского правительства вызывает в Варшаве, Праге или Будапеште лишь нарастающее раздражение.Евроскептицизм нарастает и в Италии, где промышленно развитый Север выступает главным инициатором перемен и в отношениях с ЕС, и в политической жизни самого итальянского государства. Поскольку в Италии очень сильны региональные социально-экономические различия, высок и уровень поляризации регионов. Северяне считают, что они «тянут» более отсталый в экономическом отношении и криминализованный Юг. И такая ситуация им нравится все меньше и меньше.Таким образом, главная причина реальной политической дестабилизации в Европе – кризис Евросоюза и самой парадигмы «объединенной Европы». В перспективе действия евроскептиков могут привести к политическому хаосу в отдельных европейских странах, к массовым волнениям и «мини-майданам».На примере Каталонии или Словакии мы видим, что даже во вполне благополучных европейских регионах и странах очень тонка та нить, которая отделяет стабильное существование от пути «майданизации» со всеми вытекающими последствиями.Вторая важнейшая причина – вмешательство внешних сил, прежде всего США и Великобритании, в политическую жизнь континентальной Европы. В США не заинтересованы в переформатировании Евросоюза в действительно сильную и дееспособную структуру, поскольку это угрожает собственно американским интересам в Европе.Если говорить о России и о позиции российского руководства, то нашей стране распад Евросоюза и дестабилизация Европы как раз не выгодны. Европейские страны – важнейшие экономические партнеры России, и Москва очень заинтересована в том, чтобы Европа стала самостоятельной, освободилась от американского диктата и строила отношения с Россией на основе здоровой экономической выгоды и взаимного политического уважения. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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