Кто дальновиднее — Трамп или «коллективный Запад»?

К встрече Путина и Трампа в Хельсинки

Реакция политиков и крупнейших СМИ в США и Европе на встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа оказалась очень своеобразной. Казалось бы, сам факт этой встречи отразил назревшую необходимость преодолеть провал в отношениях двух держав, влияющих на всю систему мировых отношений. И встречу надо было бы приветствовать как подавшую знак надежды.

Ведь на встрече были затронуты важные для всего мира вопросы военно-стратегической стабильности, требующие совместной балансировки. Мир стоит на грани нового витка гонки вооружений, и Путин передал американскому президенту список первоочередных проблем, подлежащих, по мнению российской стороны, обсуждению.

Однако, кажется, ни продолжение работы над договором по стратегическим вооружениям, ни проблемы с ракетами малой и средней дальности, ни противоречия, порождённые планами создания американской ПРО в Европе, «коллективный Запад» не особенно интересуют. Данный аспект встречи либо вообще не комментировался, либо упоминался в том смысле, что «и здесь Путин обыграл Трампа».

Складывается впечатление, что для ведущих европейских и американских СМИ мировая повестка дня сводится к двум вопросам: 1) как Трамп относится к действиям России на украинском направлении и в Крыму? 2) что было сказано на встрече по поводу российского «вмешательства» в президентские выборы в США?

Эти темы бесконечно мусолятся, а так как Трамп достаточно гибко избежал их постановки в центр дискуссии, на него обрушился поток критики. К примеру, немецкая Handelsblatt хлёстко назвала свой материал «Встреча двух автократов» и сделала такой вывод: «Если Трампу придётся искать себе оправдания, то для Путина это большая победа. Он достиг своей важнейшей цели: встреча в Хельсинки стала концом американских усилий по международной изоляции России». И, оказывается, это плохо, потому что «важнейшие институты Запада потрясены в своих основах; Путин и мечтать не мог о таком роскошном подарке»

В этой оценке сконцентрирована главная претензия правящих кругов Запада к встрече: Россия выходит из изоляции, «не получив по заслугам» за известный перечень её «чёрных дел», умело сфабрикованный западными пропагандистами в баталиях информационной войны. А виноват в этом Дональд Трамп, «выдумавший собственную реальность, в которой вину за кризис в отношениях двух стран несёт не Кремль, а американская неразумность»

«Я качаю головой так сильно, что трещит моя шея», – заявила Эллен Таушер (Ellen Tauscher), исполнявшая обязанности помощника госсекретаря при Бараке Обаме и отвечавшая за вопросы контроля над вооружениями и международной безопасности.

Трамп четко провёл на саммите свою линию. Он пошёл на встречу с Путиным ради достижения прогресса в двусторонних отношениях, и попытки его противников добавить ложку дёгтя в атмосферу встречи не удались. Объявление комиссией спецпрокурора Роберта Мюллера списка из «12 русских военных разведчиков, занимавшихся хакерскими атаками во время выборов», преданное гласности за два дня до встречи, желаемого эффекта не произвело. А встречное предложение В.Путина, сделанное на совместной пресс-конференции, расследовать это дело совместно, западные СМИ предпочли не заметить. Они лишь создают впечатление ложности избранного Трампом пути. «Даже у членов администрации Трампа его встреча с Путиным вызывает тревогу. Трамп всё ещё новичок в международной политике и не может сравняться с владеющим искусством манипуляции бывшим агентом КГБ. На фоне побоища в посудной лавке, которое Трамп устроил на прошлой неделе в Брюсселе, его угодничество перед Путиным просто ошарашивает», – заявила эксперт Брукингского института Констанца Штельценмюллер (Constanze Stelzenmüller). Её высказывание цитируют немецкие СМИ, которые не могут забыть публичной порки Меркель в Брюсселе, устроенной Трампом. Немецкие газеты пестрят заголовками вроде: «Трамп усердно работает на успех Путина», «Трамп доверяет Путину больше, чем своим спецслужбам» и т.п.

На фоне этих информационных шумов выделяется солидный голос министра иностранных дел Германии Хейко Мааса: «При нормальных обстоятельствах европейцы должны бы приветствовать преодоление американским и российским президентами периода безмолвия. Со времён холодной войны отношения не были такими плохими, как сегодня. Однако обстоятельства далеки от нормальности. Европа потеряла уверенность в американской руководящей роли. Мы не можем более безоглядно полагаться на Белый дом».

И, как бы суммируя коллективную реакцию Запада на саммит, американский сенатор Джон Маккейн заявил: «Встреча в Хельсинки продемонстрировала глубочайшее падение американского президентства в истории».

Общее впечатление от комментариев к встрече Путина и Трампа таково, что «коллективный Запад» интересуют, прежде всего, химеры информационной войны, а не политическая реальность. Важно удержать в массовом сознании образ России как «чёрного человека мировой политики», продолжая эксплуатировать этот образ в своих интересах.