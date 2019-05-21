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Кто? Что написал? Как прокомментировали? Где находился? Место проживания?: США начинают документировать посты в соцсетях во всём мире
21 мая 2019, 19:24 • 7 • В мире
ВМС США планируют создать крупномасштабный глобальный исторический архив постов в социальной сети. Ведомство хочет от подрядчика проекта, чтобы он зафиксировал, какой пост, кем был написан и где, кто и как его прокомментировал и где проживает автор поста.
ВМС США планируют создать "крупномасштабный глобальный исторический архив данных из социальной сети". В него планируется поместить порядка 350 млрд постов интернет-пользователей. Стоимость проекта оценивается в $38,5 млн. Об этом сообщается в заявке на исследование Военно-морского министерства США, которая оказалась в доступе журналистов.
Архив должен представлять публичные записи, сделанные во всех странах и на всех языках.
Известно, что подрядчик должен обрабатывать одну социальную сеть, но о какой платформе идёт речь - пока неизвестно.
В архив также войдут комментарии, написанные как минимум 200 млн уникальных интернет-пользователей из 100 или более стран мира.
Архив должен содержать посты, сделанные в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2016 года. Ведомство также собирает данные о локации, где была размещена информация, и городе постоянного проживания автора поста.
Штаты объясняют необходимость архива расширением понимания основ социальной динамики и моделирования эволюции языковых сообществ, а также появления новых видов коллективного выражения мнения в различных странах.
Информация дана RT.
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