Кто? Что написал? Как прокомментировали? Где находился? Место проживания?: США начинают документировать посты в соцсетях во всём мире

ВМС США планируют создать "крупномасштабный глобальный исторический архив данных из социальной сети". В него планируется поместить порядка 350 млрд постов интернет-пользователей. Стоимость проекта оценивается в $38,5 млн. Об этом сообщается в заявке на исследование Военно-морского министерства США, которая оказалась в доступе журналистов.

Архив должен представлять публичные записи, сделанные во всех странах и на всех языках.

Известно, что подрядчик должен обрабатывать одну социальную сеть, но о какой платформе идёт речь - пока неизвестно.

В архив также войдут комментарии, написанные как минимум 200 млн уникальных интернет-пользователей из 100 или более стран мира.

Архив должен содержать посты, сделанные в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2016 года. Ведомство также собирает данные о локации, где была размещена информация, и городе постоянного проживания автора поста.

Штаты объясняют необходимость архива расширением понимания основ социальной динамики и моделирования эволюции языковых сообществ, а также появления новых видов коллективного выражения мнения в различных странах.

Информация дана RT.