Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как выжить Зеленскому до следующего срока
Зачем премьер Армении попытался стать Наполеоном
Взорвать грязную бомбу мечтают постоянно: Журналист Медведев об угрозе терактов ...
"Безмерно благодарны за его подвиг": В Донецке увековечили память кома...
Главная / В мире

Кто? Что написал? Как прокомментировали? Где находился? Место проживания?: США начинают документировать посты в соцсетях во всём мире

21 мая 2019, 19:24  •  7 • В мире
ВМС США планируют создать крупномасштабный глобальный исторический архив постов в социальной сети. Ведомство хочет от подрядчика проекта, чтобы он зафиксировал, какой пост, кем был написан и где, кто и как его прокомментировал и где проживает автор поста.
ВМС США планируют создать "крупномасштабный глобальный исторический архив данных из социальной сети". В него планируется поместить порядка 350 млрд постов интернет-пользователей. Стоимость проекта оценивается в $38,5 млн. Об этом сообщается в заявке на исследование Военно-морского министерства США, которая оказалась в доступе журналистов.
Архив должен представлять публичные записи, сделанные во всех странах и на всех языках.
Известно, что подрядчик должен обрабатывать одну социальную сеть, но о какой платформе идёт речь - пока неизвестно.
В архив также войдут комментарии, написанные как минимум 200 млн уникальных интернет-пользователей из 100 или более стран мира.
Архив должен содержать посты, сделанные в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2016 года. Ведомство также собирает данные о локации, где была размещена информация, и городе постоянного проживания автора поста.
Штаты объясняют необходимость архива расширением понимания основ социальной динамики и моделирования эволюции языковых сообществ, а также появления новых видов коллективного выражения мнения в различных странах.
Информация дана RT.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



7
Источник
Похожие новости
21 мая 2019, 12:54
Майданоправление. Для расправы над Кочаряном Пашиняну нужен народ
20 мая 2019, 20:39
Рабинович против МВФ: Как убивали экономику Украины
20 мая 2019, 20:39
"Почему не заговорили на гагаузском?": "Блюститель" украинского языка попеняла Зеленскому
21 мая 2019, 19:09
«Попытка реванша»: сможет ли Гуаидо договориться с США о военной интервенции в Венесуэлу
21 мая 2019, 16:09
Директор ФСБ раскрыл планы террористов на заседании в Душанбе
21 мая 2019, 06:24
Сирийский кризис: Израиль может поставить мир на грань ядерной войны
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 мая 2019, 06:24
Зеленский первым указом назначил главного по армии Украины
15 мая 2019, 04:09
"Он уже мёртв": В США решили судьбу ковёрщика, из-за которого запнулся Путин
15 мая 2019, 20:24
Побег директора космического НИИ – это очень, очень серьёзно
16 мая 2019, 12:39
Меркель поставила России ультиматум по "Северному потоку - 2": "Основной пункт" - Украина"
21 мая 2019, 06:24
"Попытка ввести цензуру": Британец выкриками прервал выступление Небензи в Совбезе ООН
16 мая 2019, 14:09
Олег Царев: Коломойский не чувствует, что Зеленский полностью подконтролен ему
18 мая 2019, 00:24
Он слишком много знал? "Десницу" изгнанного Мадуро генерала обнаружили мертвым
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.