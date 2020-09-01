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Кто чихнул - отчислен: В Британии школьникам запретили шутить и кашлять
01 сентября 2020, 22:55 • 62 • Политика
Британским школьникам запретили кашлять и шутить о коронавирусе. За умышленный чих учащийся может быть даже отчислен.
Под предлогом борьбы с COVID-19 в учебных заведениях Великобритании ввели запрет на шутки и кашель. Об этом сообщает британская Daily Mail со ссылкой на правилах поведения, вводимые в учебных заведениях Соединённого королевства.
Издание приводит в качестве примера гастингскую школу, где ввели запрет на "умышленное и злонамеренное" кашлянье или чихание, а также за "целенаправленное" контактирование с другим человеком. А в одной из школ Лондона ученикам и вовсе грозит отчисление за "шуточный кашель".
Напомним, что власти Британии до последнего не хотели вводить жёсткие карантинные меры в связи с пандемией коронавируса. Это обернулось для страны высокой смертностью от болезни.
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