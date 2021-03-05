Кто был гостем Путина? В Кремле объяснили появление иностранца

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что речь идет о личной встрече главы государства с иностранным гражданином.

Российский лидер Владимир Путин в беседе с волонтерами упомянул, что у него была встреча с иностранным гражданином, приехавшим из ЕС. Путин не стал детализировать эту ситуацию, что вызвало любопытство у журналистов.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства проводит много встреч и переговоров. Упомянутая беседа с иностранцем была личной.

"Эта встреча, о которой упомянул президент, как и многие другие, относится к категории личных контактов президента, коих немало, естественно", - пояснил Песков.

Он подчеркнул, что у главы государства весьма насыщенный график – есть разного уровня переговоры и обсуждения, и не о всех говорится в прессе.

"Каждые сутки президента изобилуют огромным количеством событий и встреч, их гораздо больше, чем то, что вы видите по телевизору или читаете в информационных сообщениях. Поскольку это была личная встреча, я не располагаю информацией о том, кто был его собеседником", - приводит его слова РИА Новости.