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Кто был гостем Путина? В Кремле объяснили появление иностранца
05 марта 2021, 18:45 • 401 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что речь идет о личной встрече главы государства с иностранным гражданином.
Российский лидер Владимир Путин в беседе с волонтерами упомянул, что у него была встреча с иностранным гражданином, приехавшим из ЕС. Путин не стал детализировать эту ситуацию, что вызвало любопытство у журналистов.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства проводит много встреч и переговоров. Упомянутая беседа с иностранцем была личной.
"Эта встреча, о которой упомянул президент, как и многие другие, относится к категории личных контактов президента, коих немало, естественно", - пояснил Песков.
Он подчеркнул, что у главы государства весьма насыщенный график – есть разного уровня переговоры и обсуждения, и не о всех говорится в прессе.
"Каждые сутки президента изобилуют огромным количеством событий и встреч, их гораздо больше, чем то, что вы видите по телевизору или читаете в информационных сообщениях. Поскольку это была личная встреча, я не располагаю информацией о том, кто был его собеседником", - приводит его слова РИА Новости.
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