Кто бы ни отдавал приказы, русская артиллерия - лучшая в мире

Автор:

Покровский Александр

В этом деле главное – не перепутать. День ракетных войск и артиллерии корнями уходит именно в артиллерию. Не в межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат», «Ярс» и «Тополь-М». А к пушкам и миномётам. И праздник установлен на такой день, когда сметающий всё огневой вал обозначил начало нашего контрнаступления под Сталинградом. Тогда оправившаяся от потерь 1941 года русская артиллерия вновь показала друзьям и недругам, что продолжает оставаться лучшей в мире.

Хотя, по совести, отмечать этот праздник можно бы было и 24 августа. В этот день в 1382 году ордынские войска хана Тохтамыша подошли к Москве, но взять её штурмом так и не смогли. Не в последнюю очередь из-за того, что русские использовали так называемые «тюфяки» - этакие огнестрельные приспособления, предтечи настоящих пушек, которые наводили панику на татар. И если бы не прямой обман со стороны Тохтамыша, Москва так и не была бы взята, обороняемая первыми русскими артиллерийскими комплексами.

Поход Тохтамыша на Москву. Фото: www.globallookpress.com

Из ракетных же систем основные «ушли» ко Дню ракетных войск стратегического назначения, отмечаемому 17 декабря. У артиллеристов остались только те комплексы, которые можно назвать продолжением артиллерии – реактивные системы залпового огня, ракеты малой дальности типа «Искандеров» и ряд изделий того же класса и назначения.

Подгадали с перевооружением