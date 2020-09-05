Кто будет демонстрировать «пробирку с Новичком» в ООН?

Задачи исполнителя очередной грандиозной мистификации падают на Ангелу Меркель. Любопытно посмотреть

История с «отравлением» Навального является продуктом совместных усилий западных спецслужб и политиков, в котором нет ничего нового, кроме одного – она резко повышает градус международной напряжённости.

Все технологии отработаны и испытаны. «Отравление» Навального по главным параметрам копирует «отравление Скрипалей», только тогда речь шла о «мести российских спецслужб предателю», а теперь главным виновником делают президента России В. Путина.

Другой типовой особенностью этой операции является намёк на «хронический непрофессионализм» российских спецслужб, которые якобы травят своих противников так, что тут же попадаются на преступлении. Западные специалисты демонстрируют при этом вершины следственного искусства, но аналитические способности этих специалистов резко снижаются, когда к очередной смерти известного человека не пришьёшь «российский след».

Например, захотевший вернуться домой и написавший покаянное письмо В. Путину Б. Березовский никак к самоубийству расположен не был и, наверное, наложил на себя руки потому, что долгое время сотрудничал с британской СИС. Мол, вот вернусь я в Россию и нечаянно выболтаю секреты этого сотрудничества. Нехорошо как-то, лучше я повешусь. Так и сделал, а англичане без всякого расследования дело закрыли. Чего копаться-то?

Гибель Джона Келли

Ещё интереснее обстоит со смертью известного биохимика Джона Келли, который накануне нападения США и Великобритании на Ирак написал в «Таймс» большую статью о том, что химического оружия у Саддама Хусейна нет и предлог для войны – выдуманный. Буквально на следующий день Келли понял, что был неправ, пошёл в зелёный пригород Лондона и вскрыл себе вены. Успевшие на осмотр трупа журналисты следов крови на месте его гибели не увидели, но дело также было быстренько прикрыто. Потому что западные спецслужбы такие страшные преступления не совершают, и нечего зря языком болтать.

Коронным способом разоблачения российских отравителей является бездоказательность обвинений. Например, в 2018 г. британский секретный центр в Портон-Дауне не подтвердил своего заключения об отравлении Скрипалей «Новичком» документальными выкладками. Хотя по логике вещей представителям ОЗХО и незаинтересованным организациям должны быть предъявлены дубликаты образцов веществ, взятых на анализ у «жертв», и подробное описание химической процедуры, которая дала заявленные результаты. Однако пойти таким путём англичанам что-то помешало, и никакая независимая лаборатория не имела возможности продублировать анализы.

То же самое происходит у немцев. Специальная лаборатория бундесвера сделала вывод об отравлении Навального «Новичком», но никаких пояснений по этому поводу не даёт и тем более не хочет передать взятые на пробу образцы (samples) для сравнительного анализа. На запросы российских врачей немцы отвечают глухим молчанием.

Хотя, казалось бы, Германия должна быть заинтересована в сотрудничестве по расследованию данного дела. Ведь на кону стоит весь наработанный за годы багаж российско-германских отношений. Не случайно в Германии выдвигаются сегодня требования об отказе от проекта «Северный поток –2» или его консервации. Меркель сейчас по этому поводу не высказывается, но и свою прежнюю позицию о невозможности отказа от проекта не подтверждает. Зато она резко обострила критику Москвы и перешла к приёмам, которыми пользовалась Тереза Мэй в «деле Скрипалей»: вместо политического диалога обращается к информационному оружию. Не заботясь о доказательствах, Ангела Меркель утверждает: «Навальный должен был замолчать и был однозначно отравлен боевым веществом».

Не нужно думать, что она владеет тайными знаниями. Просто ей так нужно. И виновника она уже определила: это российская власть. Ей чужда простая мысль, которую выразил видный эксперт в деле «шпионских отравлений» профессор Марк Галеотти (Mark Galeotti) из Института королевских служб Великобритании: « Русское правительство выглядит растерянным, и это доказывает, что отравление не было операцией, спланированной центром. Скорее всего, отравление могло исходить от какого-то могущественного частного лица, но не планировалось государственными службами».

Ангела Меркель всегда играет по-крупному, и надо полагать, её переход от позиции сбалансированного политика на близкую к психиатрии методику Терезы Мэй не случаен. Эту перемену следует рассматривать в увязке с провальной политикой в области борьбы с коронавирусом, итогом которой стали около 10% падения ВВП ФРГ, что сильно ударило по немцам. Сегодня в Германии поднимается волна протестов, их нужно было на что-то перенаправить, и решение было найдено.

Другой причиной, заставляющей Меркель дрейфовать в сторону от сотрудничества с Россией, является её участие в углублении кризиса в Белоруссии. «Демократизация» Белоруссии и раскол между РФ и РБ вписываются в эту политику, но работать над решением такой задачи гораздо удобнее, если «пригвоздить» Россию к мировой «доске позора».

Именно к этому сводится содержание организованных по инициативе Меркель двух совещаний высших западных руководителей. Лидеры ЕС и НАТО посвятили видеосаммиты «делу Навального» и связали его исход с возможными крупными переменами в отношениях с Россией. Однако если саммит ЕС просто предложил России «расследовать, признаться и покаяться», если она не хочет новых санкций, то саммит НАТО пошёл гораздо дальше. НАТО призвала Россию раскрыть свою «программу боевого отравляющего вещества» для международных наблюдателей в связи с отравлением Навального. Генсек НАТО Столтенберг заявил, что участники совещания «не выразили никакого сомнения в том, что Навальный был отравлен "Новичком"».

Йенс Столтенберг

А так как Россия отрицает отравление, она должна полностью сотрудничать с ОЗХО в независимом международном расследовании. «Несмотря на то, что преступление было совершено внутри России, мы твердо убеждены, что оно имеет международный характер, так как нарушает запрет на химоружие и должно иметь международную реакцию » , – сказал Столтенберг.

Сразу вспоминаешь утверждения президента США Дж. Буша-младшего и британского премьера Т. Блэра (2003 год) о наличии у Саддама Хусейна химического оружия и их требованиях об инспекции иракских объектов. В ту пору международные инспекторы обыскали в Ираке всё, что можно было обыскать вплоть до подвалов во дворце Хусейна, но ничего не нашли.

Это не помешало госсекретарю К. Пауэллу предъявить в зале заседаний ГА ООН некую пробирку со спорами «сибирской язвы», якобы производимыми в Ираке. И началось вторжение англосаксов в Ирак. Ответ на вопрос о том, есть ли у упомянутых деятелей хотя бы рудименты совести, известен, но это не мешает их последователям вести дело к инспекциям в России как государстве, «не выполняющем Конвенцию о запрещении химического оружия». Уже одно то, что последователи Буша и Блэра пытаются опустить международный статус России до статуса полуфеодальной диктатуры Хусейна в Ираке, показывает, во что они хотят превратить Россию.

Колин Пауэлл с пробиркой в ООН