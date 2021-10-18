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Кто бросит вызов Путину? Стал известен "коронованный" претендент в президенты России

18 октября 2021, 13:35  •  60 • Политика
Фото из журнала Vogue с певцом, "королём гламура" и экс-кандидатом в депутаты Госдумы Сергеем Зверевым разлетелось по соцсетям. Подпись гласила: "Президентские выборы в России: Новое лицо на мировой сцене".
Спецкор "Комсомольской правды", корреспондент кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в своём авторском Telegram-канале "Пул N3" опубликовал фото из сториз Instagram стилиста, "короля гламура" певца, а в недавнем прошлом ещё и экс-кандидата в депутаты Госдумы Сергея Зверева.
Судя по записи, это фото с обложки Vogue. Подпись, сделанная на французском языке, гласит: "Президентские выборы в России: Новое лицо на мировой сцене". Сам Зверев - в чёрном, но со стразами, огромными розами и стрекозами на пиджаке. И в короне.
"Вы спрашивали "Кто бросит вызов Путину?", коллеги", - резюмировал Смирнов свой пост с "королём гламура".
Сам стилист у себя в Instagram опубликовал пост, в котором рассказал, что к нему обратились студенты одного и вузов - "будущие политологи".
"Здравствуйте, нам в вузе задали составить с командой предвыборную агитацию для человека, который станет Президентом РФ, мы выбрали вас", - говорится в тексте письма-обращения студентов.
Ura.ru процитировало мнение подписчиков Зверева. Одна из них, например, считает, что "здорово, что молодое поколение видят в тебе будущего Президента РФ". Другие пошутили, что стилист, мол, слишком хорош для главы государства. Третьи просто поддержали самого Зверева.

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