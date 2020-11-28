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Кто борется против российской вакцины от COVID-19: Глава МИД Венгрии раскрыл грязный секрет ЕС

28 ноября 2020, 17:40  •  97 • Политика
Глава МИД Венгрии заявил о сильном европейском лобби против вакцин "извне". В частности, речь идёт о российской вакцине от COVID-19 "Спутник V".
В Европе существует сильное лобби против вакцин "извне", признался глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он добавил, что эти лоббисты не заставят Будапешт предать интересы народа.
Глава МИД Венгрии отметил, что сейчас в интересах венгерского народа - получить безопасную вакцину "так быстро, насколько это возможно". Сийярто добавил, что был бы рад, если бы Венгрии удалось наладить в стране производство российской вакцины.
"Есть сильное лобби против вакцин, которые приходят извне Европейского союза. Но такова жизнь. Мы уже к этому привыкли. И мы очень много раз показывали, что никакое лобби не может заставить нас не ставить интересы венгров на первое место", - подчеркнул венгерский министр в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, что Россия первой в мире создала вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. Однако в Евросоюзе сразу объявили, что российская вакцина не войдёт в стратегию ЕС по вакцинации населения. Вместо этого в Брюсселе предпочли подождать, когда сыворотку создадут западные фармкомпании. Тем не менее недавно стало известно, что ЕС начал переговоры с производителем "Спутника V".

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