Кто бомбил танкеры в Персидском заливе

Автор:

Покровский Александр

«У меня нет информации, я не знаю, что произошло», — объявил Помпео как раз во время совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым. В настоящий момент американская сторона «пытается понять, что именно было причиной этих атак», добавил госсекретарь.

М. Помпео и С. Лавров во время пресс-конференции. Фото: www.globallookpress.com

Давайте попробуем помочь ему. Тем более что в условиях технически гражданской войны в США тамошние спецслужбы могут самостоятельно вершить акции втайне от собственного внешнеполитического ведомства.

Что случилось в Эмиратах

Напомним, что по официальному заявлению МИД ОАЭ, утром 12 мая у порта Эль-Фуджайра «целью акта саботажа» в исключительной экономической зоне государства стали четыре торговых судна.

По первоначальным близким к паническим сообщениям независимого и, в общем-то, стремящегося к объективности телевизионного канала Al Mayadeen, речь шла вообще о «нескольких мощных взрывах». В результате возникли пожары на нефтяных танкерах. Объявлялась даже цифра: могут гореть до десяти судов. Агентство Bloomberg позднее сообщало со ссылкой опять-таки на эмиратского чиновника, что атаке неизвестных подверглось два саудовских танкера — норвежский и эмиратский.

В то же время МИД ОАЭ заявил, что жертв, пострадавших, а также утечек топлива нет. Инфраструктура порта Фуджейра также не пострадала.

Вот тут-то все и напряглись…

Загадочные взрывы, похожие на постановку

Дополнительный повод для напряга дало заявление со стороны Саудовской Аравии два дня спустя. Эр-Рияд объявил о том, что принадлежащие национальной нефтяной компании Saudi Aramco две нефтеперекачивающие станции к западу от столицы страны были атакованы беспилотниками. Тут же, словно ожидая этого сообщения, на поверхность информационного потока вынырнули йеменские хуситы, которые и взяли на себя ответственность за нападение.

Поскольку хуситы и раньше, бывало, нападали на объекты Saudi Aramco, такое заявление никого не удивило. Хотя внимательные наблюдатели и заметили нехарактерный для хуситов почерк. Ранее они проводили свои акции поближе к йеменской границе. Радиус беспилотников вообще не бесконечен, а уж когда их запускают повстанцы, то обычно речь идёт о кустарных самоделках. Или… если те беспилотники вдруг оказываются на вполне совершенном уровне…

Один из объектов Saudi Aramco. Фото: www.globallookpress.com

Или, как подсказывают логика и опыт войны в Сирии, речь идёт о поставках боевикам оружия со стороны технологически развитых государств. Вот! Есть точка опоры. Ведь кто у нас из таких государств поддерживает хуситов в их войне против Саудовской Аравии? Да тот же, кто сам находится с оной страной не просто в политических, а в религиозных, идеологических и даже цивилизационных контрах. Сиречь, Исламская Республика Иран!

Удачно всё сложилось

А ведь действительно, как удачно всё складываться начало! Тут как раз неподалёку американский авианосец «Авраам Линкольн» со всем своим сопровождением проходит. Как обычно — в поисках, от кого бы защитить мир и международную безопасность. А тут заодно всё тот же пресловутый Иран из ограничений по ядерной сделке выходит. Точнее, пока только сократил свои обязательства по ней. Но всё равно неприемлемо!

Правда, первыми США вышли, но тут надо же различать: США вышли из шестистороннего договора исключительно в интересах защиты всемирной безопасности, а Иран ответил на этот миролюбивый поступок неадекватно. Потому что агрессивный, бестия.

И тогда миролюбивый советник по национальной безопасности США Джон Болтон примирительно заявил, что Вашингтон направил «ясное и безошибочное послание иранскому режиму». Ну то есть миролюбивую авианосную ударную группировку в Персидский залив. К границам Ирана. Чтобы тот прекратил агрессивные действия.

Фото: www.globallookpress.com

Одно мешало американцам довести дело мира до конца. Иран лицемерно и где-то даже подло ограничивает свою агрессивность рамками собственных государственных границ. Правда, в Сирии озорничает, но там ситуация, что называется, заиграна: там все при своих, а помощь союзнику по официальной его просьбе — не безупречный аргумент для обвинений в агрессивных устремлениях. То ж и в Йемене. Там вообще агрессия Саудовской Аравии налицо. Словом, не прикопаешься всерьёз к Ирану. А дело мира-то страдает!

И вот тут, как подарок небес, — взрывы танкеров в Фуджейре. Уже по эту сторону Ормузского пролива, в Аравийском море. То есть технически — просто конфетка. Никакой угрозы судоходству через пролив, никаких жертв и даже никакого разлива нефти. Ибо эмиратские арабы уж очень дорожат экологической чистотой своих пляжей, риск оттока туристов им вовсе ни к чему.

Кто виноват и что делать?

Кто виноват? Да Иран, конечно! У него ведь с кем контры? Вот потому и два саудовских танкера под удар попали. И один эмиратский. ОАЭ ведь — союзник Эр-Рияда, даже хуситов вместе бомбят.

Хуситы. Фото: www.globallookpress.com

О! Хуситы! Как раз да, сомнения начались: Ирану сейчас должно быть вовсе не до нападений на танкеры, тем более что он и сам нефть свою через Ормузский пролив отправляет. Зато хуситов поддерживает, и вот вам и хуситы: явно иранские беспилотники против саудитов запускают. Скоординированная акция! Наконец-то настоящая комплексная агрессия! И пусть теперь Тегеран жалко определяет инцидент в Фуджейре как «тревожный и ужасный», пусть лицемерно призывает провести расследование. Всему цивилизованному миру уже ясно, что пора, пора «Аврааму Линкольну» приступать к миротворческой операции!

И тут что-то пошло не так…

Информационная кампания явно оказалась скомканной. От ничтожности взрывов и пожаров остро пахло липовым цветом. Даже сами пострадавшие саудовцы ограничились заявлением про «диверсию», но спустить собак на кого-то конкретно отчего-то побоялись. Да и та же американская АУГ столь очевидно выдвинулась в Персидский залив до инцидента и вне связи с ним, что любые её действия ответом на агрессию уже не назовёшь. Не убедительно.

Ну и, разумеется, страшно. С Ираном воевать — это надо делать вдумчиво и серьёзно. В однобортном с персами не повоюешь. А с реально военной точки зрения американцы готовы максимум к тому, что они делали с Сирией — пульнуть «томагавками» и гулко бить себя в грудь, заглушая сардонический хохот тех, кто мог оценить реальные результаты удара. Но Иран снова — не Сирия. Иран может ответить жёстко, о чём только что рассказывал Царьград. И что тогда делать? Действительно гнать караваны со 120 тысячами солдат на Ближний Восток под ударами иранских баллистических ракет, прямо над остовом утопленного иранцами «Авраама Линкольна»?

И вот тут государственный секретарь США, глава внешнеполитического ведомства страны и пожимает плечами: «Атака на танкеры? Нет, не слышал».