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Кто больше всех волновался на совещании у Путина: Источники гадают по графинам

06 мая 2020, 20:10  •  49 • Политика
Путин пришёл на совещание без традиционной белой кружки, а вот министры захватили не просто стаканы воды, а графины. Это можно заметить на кадрах с трансляции совещания.
На совещании президента России Владимира Путина с членами правительства министров поразила жажда. Многие принесли с собой на совещание не просто стаканы, а графины с водой. Это можно заметить на кадрах с трансляции совещания.
Судя по этим кадрам, больше всех жажда замучила министра экономического развития России Максима Решетникова. У него на столе можно заметить графин, похожий на пивную кружку, бутылку воды и чашку. Примечательно, что сам Владимир Путин, напротив, появился на совещании без своей традиционной белой кружки.
В ходе совещания члены правительства зачитали главе государства доклады по ситуации с коронавирусом в России, и какие действия предпринимаются для того, чтобы справиться с социальными и экономическими последствиями эпидемии. Путин внимательно выслушал всех, а затем выдал указания по дальнейшим действиям.
Фото: скриншот Telegram-канал "ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК"

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