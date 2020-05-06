Кто больше всех волновался на совещании у Путина: Источники гадают по графинам

На совещании президента России Владимира Путина с членами правительства министров поразила жажда. Многие принесли с собой на совещание не просто стаканы, а графины с водой. Это можно заметить на кадрах с трансляции совещания.

Судя по этим кадрам, больше всех жажда замучила министра экономического развития России Максима Решетникова. У него на столе можно заметить графин, похожий на пивную кружку, бутылку воды и чашку. Примечательно, что сам Владимир Путин, напротив, появился на совещании без своей традиционной белой кружки.

В ходе совещания члены правительства зачитали главе государства доклады по ситуации с коронавирусом в России, и какие действия предпринимаются для того, чтобы справиться с социальными и экономическими последствиями эпидемии. Путин внимательно выслушал всех, а затем выдал указания по дальнейшим действиям.

Фото: скриншот Telegram-канал "ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК"