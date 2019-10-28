«Кто блокировал выполнение договорённостей»: в МИД РФ оценили отказ украинских националистов покидать Золотое

Украинские националисты фактически перед всем миром признались, что они блокировали выполнение минских договорённостей в Донбассе. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова основателя добровольческого полка «Азов» Андрея Билецкого о том, что если Киев начнёт разведение сил в Золотом, то в этот район приедут тысячи бойцов. Он также заявил, что националисты не покинут позиции, и раскритиковал президента Владимира Зеленского. По мнению экспертов, руководство Украины само позволило радикалам приобрести такое влияние в стране, что сейчас они могут срывать выполнение международных договорённостей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление основателя добровольческого полка «Азов» Андрея Билецкого о том, что, если украинская армия начнёт разведение сил в Донбассе, то в регион придут 10 тыс. бойцов.

«Четыре с лишним года главы стран НАТО и ЕС, индивидуально и коллективно винили Россию в недостаточности усилий по реализации Минских соглашений. Четыре с лишним года Москва объясняла, что срывают их выполнение националистически ориентированные элементы, ответственность за которые лежала на Киеве. Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал всё это время выполнение Минских договорённостей, стартовым моментом которого должно быть разведение сил», — написала она в Facebook.

Ранее, 27 октября, Билецкий раскритиковал действия украинского президента Владимира Зеленского, добивавшегося вывода националистов из населённого пункта Золотое.

«Если вы решите исполнять свои угрозы — выкинуть отсюда ветеранов, то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча, а если и с тысячей не выйдет, там будет десять тысяч», — сказал он.

По мнению Билецкого, националисты «не допустят капитуляции» и не покинут свои позиции в районе Золотого. Он убеждён, что Зеленский намерен «сдать огромный участок фронта».

«Хамским» основатель добровольческого батальона «Азова» (который затем трансформировался в полк, а затем в линейное спецподразделение Нацгвардии МВД Украины) назвал и общение Зеленского с бывшим бойцом полка, находившимся в Золотом. Ранее в украинских СМИ было опубликовано видео, на котором один из радикалов призвал украинского президента, прибывшего в Золотое, заключить договорённости с националистами.

«Ты со мной хочешь формализировать отношения? Не надо про капитуляцию. Так сдайте оружие... Ты на меня переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакой ультиматум озвучивать... Я президент этой страны, мне 42-й год, я же не лох какой-то, я к тебе пришёл и сказал: «Оружие убери». Ты мне не переводи на акции (протеста против формулы Штайнмайера. — RT). Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит», — сказал в ответ Зеленский.

Как позже отметили в пресс-службе штаба операции объединённых сил (ООС), люди с видео не состоят в каких-либо силовых или военных структурах, а незаконно находятся на территории проведения операции.

Также в офисе президента Украины заявили, что начали вывозить из Золотого незаконное вооружение.

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© Володимир Зеленський

«Очень удобный инструмент»

Националисты на Украине формировались силами государства с момента приобретения страной независимости, считает эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Националисты — это очень удобный инструмент, которым можно пользоваться в международных отношениях. Националистов выращивали на Украине с 1991 года как одного из оснований отдельности Украины, её невхождения в ряд интеграционных проектов — всегда ссылались на народ, националистов», — сказал он RT.

При этом радикалы не представляют из себя самостоятельную силу, отметил политолог Иван Мезюхо. В разговоре с RT он подчеркнул, что националистов в своих целях используют олигархи и политики.

«Даже протесты в связи с подписанием Украиной формулы Штайнмайера показали, что за этими акциями стоят люди, входящие в нынешнее правительство, — пояснил эксперт. — Поэтому стоит говорить о том, что радикальные и националистические организации являются инструментом в руках политиков и олигархов для достижения своих целей».

Так, Мезюхо сказал, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков контролирует некоторые из националистических группировок. Ранее чиновник высказался в поддержку полка «Азов» в связи с требованием американских конгрессменов признать это подразделение террористической организацией.

«Влияние радикальных организацией подпитывается и информационной политикой на Украине, подпитанной русофобией и антироссийской риторикой. К сожалению, антироссийский курс доминирует в информационном пространстве на Украине», — добавил политолог.

Срыв разведения в Золотом

Напомним, разведение сил в районе населённых пунктов Петровское и Золотое должно было состояться ещё 7 октября. Эта договорённость была достигнута в ходе переговоров в Минске 1 октября. Тогда же Киев согласовал формулу Штайнмайера — порядок выполнения минских договорённостей, предусматривающий предоставление Донбассу особого статуса и проведению в регионе местных выборов.

Однако силы отведены не были. Сначала бывшие члены «Азова» заняли позиции в Золотом, заявив, что выступают против разведения сил, формулы Штайнмайера и всех Минских договорённостей в целом. Затем глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение было сорвано якобы из-за обстрелов — он утверждал, что не прошло 7 дней соблюдения режима тишины, необходимых для отведения сил. При этом в самопровозглашённой ДНР отмечали, что в этот раз договорились развести силы безотносительно недели без обстрелов.

Одновременно в украинских городах проходили акции протеста, в ходе которых митингующие требовали отказаться от «капитуляции» — так они называют формулу Штайнмайера. Официальные власти неоднократно подчёркивали, что реализация этих договорённостей необходима, чтобы заключить мир на востоке страны. При этом они заявляли, что это решение вынужденное и представляет из себя «болезненный компромисс».

После этого также переназначались даты разведения сил. Представители самопровозглашённых ДНР и ЛНР выражали готовность отвести свои силы, однако ВСУ продолжали стоять на своих позициях.

В Кремле констатировали, что происходящее на Украине вокруг реализации договорённостей остаётся непонятным.

Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому вводом 10 тысяч бойцов в Донбасс «Много сейчас непонятного: противоречивые и неконструктивные заявления пресс-секретаря Кучмы по итогам работы контактной группы, невнятица, которая исходит от других официальных представителей Киева, в том числе и самого Зеленского», — приводит Интерфакс слова помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Западные страны отреагируют на саботаж договорённостей со стороны националистов, считает Безпалько. Однако он убеждён, что реакция ограничится риторикой.

«Скорее всего, реакция Запада последует, но она будет риторической. Они выразят неудовольствие в адрес украинского руководства, но без каких-то политических, экономических санкций», — констатировал он.