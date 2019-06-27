Кто берёт ракеток пачку, получает водокачку! Склады оружия за счёт Госдепа • 12 • Аналитика









Киев и Вашингтон подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий выделение 4 млн. долларов США на строительство 6 складов для вооружения на Украине. По мнению Госдепа, этот проект повысит безопасность и сохранность украинских боеприпасов.



Вероятно, внешнеполитическое ведомство США не разделяет основную и очень удобную версию Украины о вине России в ставших уже традиционными взрывами на украинских арсеналах.



Первый эпизод состоялся 29 октября 2015 года в Сватове Луганской области, в результате погибло 5 человек, более 200 зданий были разрушены. Недолго думая, украинское руководство озвучило основную версию – диверсия и теракт со стороны России. Через год выяснилось, что причиной взрыва стала халатность представителя «лучшей армии».



В Балаклее Харьковской области 27 марта 2017 года загорелся еще один склад, со 150 тыс. тонн боеприпасов. В результате происшествия 2 человека погибли, 3 получили ранения. Военная прокуратура заявила о диверсии с применением беспилотного летательного аппарата, а МВД прямым текстом обвинила Россию в совершении теракта. Мельком всплывала версия о ненадлежащем условии хранения боеприпасов, но виновных так и не нашли.



Спустя полгода 26 сентября 2017 года в поселке Калиновка Винницкой области снова произошел пожар на складах с противотанковыми минами и ракетами для реактивных систем залпового огня. Первая версия – диверсия со стороны России, но военная прокуратура указала на халатность управляющих арсеналом.



Через год, 9 октября 2018 года, в поселке Дружба на 6-ом арсенале боеприпасов Минобороны Украины произошло несколько сильных взрывов и пожар. Почти 70 тысяч тонн боеприпасов за три дня практически полностью были уничтожены. Основной версией, несложно догадаться, стала диверсия, но были также и предположения о поджоге с целью скрыть хищение и нарушение норм хранения.



Таким образом, учитывая богатый опыт Украины по уничтожению боеприпасов в своих же мирных городах, США надеются, что на новых украинских арсеналах либо спецслужбы России будут бессильны, либо украинские военные станут более ответственно подходить к хранению боеприпасов.



С учетом специфики освоения финансов из США на Украине реальная картина представляется несколько другой. Во-первых, на строительстве попытаются обогатиться приближенные к власти граждане.



Во-вторых, США просто так денег никому не дают, бизнес есть бизнес. Строительство арсеналов предполагает, что на них будет храниться американское оружие, которое Украина намерена закупать у Соединенных Штатов, об этом ранее сообщил спецпредставитель Госдепа Курт Волкер. Сумма сделки по закупке американского оружия будет явно выше 4 млн. долларов, поэтому «меморандум о взаимопонимании» выглядит как акция в крупном супермаркете, когда, например, к бутылке дорогого моющего средства приклеена губка для мытья посуды «в подарок».



В-третьих, не исключены махинации с закупками американского оружия, на котором захотят нагреться приближенные к власти граждане. Размах хищения, если что, можно всегда скрыть старым проверенным способом, операцией «Ы», чтобы никто не догадался, тем более что официальная версия отрабатывалась годами. Экс-президент Украины Петр Порошенко, по его же собственным словам, оставил после себя «сильнейшую армию на континенте». Безусловно, процесс создания «непобедимого войска» не прошел без жертв, так ВСУ за последние четыре года потеряло 4 склада с боеприпасами — по официальной версии Украины, в результате диверсии российских спецслужб. Новый верховный главнокомандующий Владимир Зеленский практически сразу решил компенсировать потери, впрочем, как всего на Украине, за чужой счет.Киев и Вашингтон подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий выделение 4 млн. долларов США на строительство 6 складов для вооружения на Украине. По мнению Госдепа, этот проект повысит безопасность и сохранность украинских боеприпасов.Вероятно, внешнеполитическое ведомство США не разделяет основную и очень удобную версию Украины о вине России в ставших уже традиционными взрывами на украинских арсеналах.Первый эпизод состоялся 29 октября 2015 года в Сватове Луганской области, в результате погибло 5 человек, более 200 зданий были разрушены. Недолго думая, украинское руководство озвучило основную версию – диверсия и теракт со стороны России. Через год выяснилось, что причиной взрыва стала халатность представителя «лучшей армии».В Балаклее Харьковской области 27 марта 2017 года загорелся еще один склад, со 150 тыс. тонн боеприпасов. В результате происшествия 2 человека погибли, 3 получили ранения. Военная прокуратура заявила о диверсии с применением беспилотного летательного аппарата, а МВД прямым текстом обвинила Россию в совершении теракта. Мельком всплывала версия о ненадлежащем условии хранения боеприпасов, но виновных так и не нашли.Спустя полгода 26 сентября 2017 года в поселке Калиновка Винницкой области снова произошел пожар на складах с противотанковыми минами и ракетами для реактивных систем залпового огня. Первая версия – диверсия со стороны России, но военная прокуратура указала на халатность управляющих арсеналом.Через год, 9 октября 2018 года, в поселке Дружба на 6-ом арсенале боеприпасов Минобороны Украины произошло несколько сильных взрывов и пожар. Почти 70 тысяч тонн боеприпасов за три дня практически полностью были уничтожены. Основной версией, несложно догадаться, стала диверсия, но были также и предположения о поджоге с целью скрыть хищение и нарушение норм хранения.Таким образом, учитывая богатый опыт Украины по уничтожению боеприпасов в своих же мирных городах, США надеются, что на новых украинских арсеналах либо спецслужбы России будут бессильны, либо украинские военные станут более ответственно подходить к хранению боеприпасов.С учетом специфики освоения финансов из США на Украине реальная картина представляется несколько другой. Во-первых, на строительстве попытаются обогатиться приближенные к власти граждане.Во-вторых, США просто так денег никому не дают, бизнес есть бизнес. Строительство арсеналов предполагает, что на них будет храниться американское оружие, которое Украина намерена закупать у Соединенных Штатов, об этом ранее сообщил спецпредставитель Госдепа Курт Волкер. Сумма сделки по закупке американского оружия будет явно выше 4 млн. долларов, поэтому «меморандум о взаимопонимании» выглядит как акция в крупном супермаркете, когда, например, к бутылке дорогого моющего средства приклеена губка для мытья посуды «в подарок».В-третьих, не исключены махинации с закупками американского оружия, на котором захотят нагреться приближенные к власти граждане. Размах хищения, если что, можно всегда скрыть старым проверенным способом, операцией «Ы», чтобы никто не догадался, тем более что официальная версия отрабатывалась годами. Петр Романов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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