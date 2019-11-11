Кто агрессор? США милитаризуют Балтику и Чёрное море под вывеской «российской угрозы» • 28 • Аналитика

Интерес Запада к черноморскому и балтийскому регионам не стихает уже несколько столетий. Так, недавно Институт внешнеполитических исследований США представил доклад о стратегической волатильности региона. Американские эксперты считают Россию главным источником проблем и рисков в Причерноморье.



Крах СССР и «американская мечта» о Черном море

До 1991 года Советский Союз, а до этого Российская империя, контролировали все северное и восточное побережья Черного моря. При этом во время существования социалистического лагеря (то есть, с 1945 по 1990 годы), под контролем СССР фактически находилось и его западное побережье. Ведь Румыния и Болгария входили в состав Организации Варшавского договора и являлись военно-политическими союзниками СССР, а Болгарию так вообще называли еще одной советской республикой.





Из стран НАТО на берегах Черного моря была представлена в то время лишь Турция. И на протяжении сорока пяти лет она оставалась единственным черноморским союзником США. Поэтому и обращали американцы особое внимание на размещение своих военных баз именно в этой стране, прощали турецкой верхушке любые нарушения прав человека (коих, кстати, было немало – курдский вопрос, жесткие репрессии в отношении коммунистов и социалистов).



В 1991 году ситуация изменилась до неузнаваемости. Советский Союз прекратил свое существование. Независимыми государствами стали Украина и Грузия, то есть все северное и большая часть восточного побережья Черного моря теперь были вне российского политического поля. Правда, оставался Черноморский флот России, базировавшийся, в том числе, и в Севастополе. И его присутствие в этом русском городе-герое всегда было большой проблемой для Украины и для Запада.







И Грузия, и Украина сразу же попали в зону интересов США и НАТО. На протяжении всего постсоветского периода существования этих государств Запад вкладывал огромные силы и средства в то, чтобы максимально оторвать эти страны от России. Программа была проста: поддерживать все антироссийские силы, вплоть до откровенно националистических и нацистских. Это в России либеральная пресса прозападной ориентации в девяностые годы, как мы помним, пугала общество «красно-коричневой угрозой», расписывала ужасы прихода к власти баркашовцев или лимоновцев. На Украине и в Грузии все было иначе. Там прозападные силы пестовали местных националистических боевиков, в том числе и откровенно «отмороженные» группировки – нацистские и криминализированные.



Правда, Россия еще в начале девяностых годов нарушила планы Запада, поддержав Абхазию в борьбе против грузинских националистов. В итоге Абхазия, как и Южная Осетия, стали фактически независимыми государствами, пусть и существующими при очень серьезной поддержке России. Точно такая же картина сложилась и в бывшей Молдавской ССР, где появилась Приднестровская Молдавская Республика.



Именно существование ПМР, Абхазии и Южной Осетии не позволило Западу оперативно втянуть Молдавию и Грузию в НАТО. На Украину американцы первое время еще столь серьезно не рассчитывали. Потребовались два десятилетия, чтобы выросло поколение, воспитывавшееся уже в постсоветском украинском националистическом дискурсе. Однако украинские власти и при Кравчуке, и при Кучме, и даже при Януковиче закрывали глаза на действия националистических радикальных организаций. Националисты, в свою очередь, заседали в Верховной Раде, спокойно готовили боевиков под носом у Службы безопасности Украины.



Таким образом, США и НАТО рассчитывали в обозримом будущем заполучить практически весь черноморский регион под свой контроль. Болгария и Румыния стали членами НАТО, полностью подчинившись Брюсселю и Вашингтону во внешней политике, Грузия, Молдова и Украина также находились под серьезнейшим влиянием Запада.



Россия берет реванш

Однако в начале 2000-х годов Россия постепенно начала оправляться от шока либеральных реформ «лихих девяностых». «Друга Бориса» сменил молодой и энергичный Владимир Путин, а внешняя политика России постепенно стала меняться. Первым серьезным ударом по позициям Запада стала молниеносная война с Грузией в августе 2008 года.



Однако США продолжали рассчитывать на антироссийский поворот Украины. И в 2013-2014 гг. он случился: в результате Евромайдана к власти в Киеве пришли открыто антироссийские силы. После этого вопрос с присутствием Черноморского флота в Севастополе мог быть однозначно решен в пользу Запада. Но …



16 марта 2014 года народ Крыма в результате референдума принял решение о вхождении в состав Российской Федерации, а Москва оперативно среагировала, направив войсковые подразделения для обеспечения перехода полуострова в состав России.

Украина отреагировать на это не смогла. И в результате Крым, став российским, превратился в настоящую цитадель нашей страны на Черном море. Точнее, не превратился, а лишь вернул свою исконную роль. У Киева остался контроль лишь над участком побережья от Крыма до границы с Румынией, и над северной частью азовского побережья.









Специалисты Института внешнеполитических исследований США (FPRI) не зря отметили, что «на Кавказе, в Центральной Азии и в Леванте Россия стала даже сильнее, чем когда-либо был Советский Союз». Евромайдан оказался грубейшей внешнеполитической ошибкой США. Организовав переворот на Украине, американская администрация не просчитала возможных последствий в виде перехода Крыма под контроль России, появления двух независимых республик на Донбассе. И теперь американскому руководству остается лишь расхлебывать последствия своих опрометчивых действий, сокрушаясь по поводу усиления военного присутствия России на Черном море.



После 2014 года Россия действительно сосредоточила крупные вооруженные силы на Крымском полуострове, приступила к еще более активной и стремительной модернизации Черноморского флота. Обеспокоенные США и НАТО приступили к ответным мерам. Мы видим, сколь часто проводятся военные учения Североатлантического альянса в черноморском регионе, сколь большой список стран в них участвует. И разве Россию на этом фоне можно обвинять в дестабилизации ситуации в Черноморском бассейне?



Ведь это не российские военные открыто угрожают диверсиям объектам украинской инфраструктуры. Да и список стран – участниц постоянных черноморских учений НАТО впечатляет: Болгария, Румыния и Турция действительно являются черноморскими государствами, как и Украина или Грузия, но какое отношение к Черному морю имеют Великобритания, Дания или сами США?



Еще одна причина дестабилизации ситуации в регионе коренится в политической системе современной Украины. Уровень преступности, коррупции, экстремизма в «постмайданной» Украине зашкаливает. Эта страна стала одной из главных «головных болей» Европы и Запад уже не рад, что позволил себя втянуть в украинскую авантюру. Но нельзя ведь открыто признаться в том, что именно Вашингтон и дестабилизировал ситуацию, приходится искать оправдания, обвиняя во всех смертных грехах Российскую Федерацию.



А в это время на Балтике…

Но если черноморский регион действительно можно назвать проблемным, то как объяснить усиление военно-политической активности США и НАТО в Прибалтике? Три маленьких государства – Латвия, Эстония и Литва – сегодня буквально наводнены иностранными военнослужащими, военной техникой. И конца наращиванию военного присутствия НАТО в балтийском регионе не предвидится.



4 ноября в Литве стартовали международные военные учения НАТО «Железный волк — 2019-II». Это – лишь одни из подобных учений, которые с завидной регулярностью проводятся Североатлантическим альянсом на западных рубежах России. Но ведь за все 29 постсоветских лет Россия ни разу не проявляла агрессии к маленьким балтийским республикам. Даже русскоязычное население Латвии Москва защищает, по мнению большинства русских патриотов, недостаточно активно. Так в чем же причина такой активности?



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Во-первых, Запад «пробует на зуб» западные рубежи России, рассматривая их в качестве одной из целей военного удара в случае возникновения серьезного вооруженного конфликта с Россией. И при этом использует привычную демагогию о «российской военной угрозе», объясняя военные учения необходимостью «сдерживания» России.



Излюбленная «страшилка» западных СМИ – угроза российского военного нападения на Эстонию, Латвию, Литву и даже Польшу. Правда, зачем России нужно на них нападать, никто ответить не может, да и сам этот ответ пропагандистской доктриной США и их сателлитов не предусмотрен.



Во-вторых, военное присутствие НАТО в Прибалтике – источник финансовых поступлений небольшим государствам региона от их американских и европейских покровителей. Литва, Латвия, Эстония постоянно спекулируют рассуждениями о российской угрозе, чтобы получать финансирование различных безумных проектов вроде строительства приграничных стен или тренировок своих микроскопических армий, которые все равно никогда не смогут противостоять даже нескольким российским дивизиям. Практически не имеющим сегодня нормальной экономики республикам надо ведь как то получать деньги на содержание чиновничьего аппарата, аппетиты которого не меньше, чем у украинских чиновников.



В-третьих, важная задача учений – информационно-психологическое давление на Россию и на Белоруссию. Ведь Минск, несмотря на одиозность Александра Лукашенко и его некоторые недружественные слова в адрес Москвы, все же остается важным партнером России в защите западных рубежей. Постоянные военные учения НАТО в совокупности с информационной кампанией призваны оказывать давление на Белоруссию с целью ее отрыва от России. Поэтому для Запада и столь важна милитаризация Прибалтики.



Однако в действительности США лишь продолжают дестабилизировать ситуацию в Восточной Европе, поскольку на военные учения НАТО Россия закономерно отвечает собственными военными учениями, наращиванием вооружений и войск на западных границах. Ситуация выглядит примерно также, как и в черноморском регионе – США провоцируют, а затем обвиняют Россию в угрожающих действиях.



Что остается делать Москве в такой ситуации? Российское руководство не раз заявляло о том, что заинтересовано в добрососедских отношениях с соседними странами. И даже на положение русских в Прибалтике, на ситуацию на Украине часто закрываются глаза, лишь бы не разозлить в очередной раз Запад, не дать американцам и европейцам обвинить Россию в агрессивной политике.



Но, как мы видим, обвинения из уст американских руководителей и военных экспертов все равно звучат. А политика жестких действий по примеру Абхазии и Крыма приносит неплохие результаты, но не означает автоматической жесткой реакции Запада. Ведь ни США, ни другие страны НАТО не решились и, похоже, никогда не решатся на вооруженные действия против России в целях поддержки украинского режима. Интерес Запада к черноморскому и балтийскому регионам не стихает уже несколько столетий. Так, недавно Институт внешнеполитических исследований США представил доклад о стратегической волатильности региона. Американские эксперты считают Россию главным источником проблем и рисков в Причерноморье.До 1991 года Советский Союз, а до этого Российская империя, контролировали все северное и восточное побережья Черного моря. При этом во время существования социалистического лагеря (то есть, с 1945 по 1990 годы), под контролем СССР фактически находилось и его западное побережье. Ведь Румыния и Болгария входили в состав Организации Варшавского договора и являлись военно-политическими союзниками СССР, а Болгарию так вообще называли еще одной советской республикой.Из стран НАТО на берегах Черного моря была представлена в то время лишь Турция. И на протяжении сорока пяти лет она оставалась единственным черноморским союзником США. Поэтому и обращали американцы особое внимание на размещение своих военных баз именно в этой стране, прощали турецкой верхушке любые нарушения прав человека (коих, кстати, было немало – курдский вопрос, жесткие репрессии в отношении коммунистов и социалистов).В 1991 году ситуация изменилась до неузнаваемости. Советский Союз прекратил свое существование. Независимыми государствами стали Украина и Грузия, то есть все северное и большая часть восточного побережья Черного моря теперь были вне российского политического поля. Правда, оставался Черноморский флот России, базировавшийся, в том числе, и в Севастополе. И его присутствие в этом русском городе-герое всегда было большой проблемой для Украины и для Запада.И Грузия, и Украина сразу же попали в зону интересов США и НАТО. На протяжении всего постсоветского периода существования этих государств Запад вкладывал огромные силы и средства в то, чтобы максимально оторвать эти страны от России. Программа была проста: поддерживать все антироссийские силы, вплоть до откровенно националистических и нацистских. Это в России либеральная пресса прозападной ориентации в девяностые годы, как мы помним, пугала общество «красно-коричневой угрозой», расписывала ужасы прихода к власти баркашовцев или лимоновцев. На Украине и в Грузии все было иначе. Там прозападные силы пестовали местных националистических боевиков, в том числе и откровенно «отмороженные» группировки – нацистские и криминализированные.Правда, Россия еще в начале девяностых годов нарушила планы Запада, поддержав Абхазию в борьбе против грузинских националистов. В итоге Абхазия, как и Южная Осетия, стали фактически независимыми государствами, пусть и существующими при очень серьезной поддержке России. Точно такая же картина сложилась и в бывшей Молдавской ССР, где появилась Приднестровская Молдавская Республика.Именно существование ПМР, Абхазии и Южной Осетии не позволило Западу оперативно втянуть Молдавию и Грузию в НАТО. На Украину американцы первое время еще столь серьезно не рассчитывали. Потребовались два десятилетия, чтобы выросло поколение, воспитывавшееся уже в постсоветском украинском националистическом дискурсе. Однако украинские власти и при Кравчуке, и при Кучме, и даже при Януковиче закрывали глаза на действия националистических радикальных организаций. Националисты, в свою очередь, заседали в Верховной Раде, спокойно готовили боевиков под носом у Службы безопасности Украины.Таким образом, США и НАТО рассчитывали в обозримом будущем заполучить практически весь черноморский регион под свой контроль. Болгария и Румыния стали членами НАТО, полностью подчинившись Брюсселю и Вашингтону во внешней политике, Грузия, Молдова и Украина также находились под серьезнейшим влиянием Запада.Однако в начале 2000-х годов Россия постепенно начала оправляться от шока либеральных реформ «лихих девяностых». «Друга Бориса» сменил молодой и энергичный Владимир Путин, а внешняя политика России постепенно стала меняться. Первым серьезным ударом по позициям Запада стала молниеносная война с Грузией в августе 2008 года.Однако США продолжали рассчитывать на антироссийский поворот Украины. И в 2013-2014 гг. он случился: в результате Евромайдана к власти в Киеве пришли открыто антироссийские силы. После этого вопрос с присутствием Черноморского флота в Севастополе мог быть однозначно решен в пользу Запада. Но …16 марта 2014 года народ Крыма в результате референдума принял решение о вхождении в состав Российской Федерации, а Москва оперативно среагировала, направив войсковые подразделения для обеспечения перехода полуострова в состав России.Украина отреагировать на это не смогла. И в результате Крым, став российским, превратился в настоящую цитадель нашей страны на Черном море. Точнее, не превратился, а лишь вернул свою исконную роль. У Киева остался контроль лишь над участком побережья от Крыма до границы с Румынией, и над северной частью азовского побережья.Специалисты Института внешнеполитических исследований США (FPRI) не зря отметили, что «на Кавказе, в Центральной Азии и в Леванте Россия стала даже сильнее, чем когда-либо был Советский Союз». Евромайдан оказался грубейшей внешнеполитической ошибкой США. Организовав переворот на Украине, американская администрация не просчитала возможных последствий в виде перехода Крыма под контроль России, появления двух независимых республик на Донбассе. И теперь американскому руководству остается лишь расхлебывать последствия своих опрометчивых действий, сокрушаясь по поводу усиления военного присутствия России на Черном море.После 2014 года Россия действительно сосредоточила крупные вооруженные силы на Крымском полуострове, приступила к еще более активной и стремительной модернизации Черноморского флота. Обеспокоенные США и НАТО приступили к ответным мерам. Мы видим, сколь часто проводятся военные учения Североатлантического альянса в черноморском регионе, сколь большой список стран в них участвует. И разве Россию на этом фоне можно обвинять в дестабилизации ситуации в Черноморском бассейне?Ведь это не российские военные открыто угрожают диверсиям объектам украинской инфраструктуры. Да и список стран – участниц постоянных черноморских учений НАТО впечатляет: Болгария, Румыния и Турция действительно являются черноморскими государствами, как и Украина или Грузия, но какое отношение к Черному морю имеют Великобритания, Дания или сами США?Еще одна причина дестабилизации ситуации в регионе коренится в политической системе современной Украины. Уровень преступности, коррупции, экстремизма в «постмайданной» Украине зашкаливает. Эта страна стала одной из главных «головных болей» Европы и Запад уже не рад, что позволил себя втянуть в украинскую авантюру. Но нельзя ведь открыто признаться в том, что именно Вашингтон и дестабилизировал ситуацию, приходится искать оправдания, обвиняя во всех смертных грехах Российскую Федерацию.Но если черноморский регион действительно можно назвать проблемным, то как объяснить усиление военно-политической активности США и НАТО в Прибалтике? Три маленьких государства – Латвия, Эстония и Литва – сегодня буквально наводнены иностранными военнослужащими, военной техникой. И конца наращиванию военного присутствия НАТО в балтийском регионе не предвидится.4 ноября в Литве стартовали международные военные учения НАТО «Железный волк — 2019-II». Это – лишь одни из подобных учений, которые с завидной регулярностью проводятся Североатлантическим альянсом на западных рубежах России. Но ведь за все 29 постсоветских лет Россия ни разу не проявляла агрессии к маленьким балтийским республикам. Даже русскоязычное население Латвии Москва защищает, по мнению большинства русских патриотов, недостаточно активно. Так в чем же причина такой активности?Во-первых, Запад «пробует на зуб» западные рубежи России, рассматривая их в качестве одной из целей военного удара в случае возникновения серьезного вооруженного конфликта с Россией. И при этом использует привычную демагогию о «российской военной угрозе», объясняя военные учения необходимостью «сдерживания» России.Излюбленная «страшилка» западных СМИ – угроза российского военного нападения на Эстонию, Латвию, Литву и даже Польшу. Правда, зачем России нужно на них нападать, никто ответить не может, да и сам этот ответ пропагандистской доктриной США и их сателлитов не предусмотрен.Во-вторых, военное присутствие НАТО в Прибалтике – источник финансовых поступлений небольшим государствам региона от их американских и европейских покровителей. Литва, Латвия, Эстония постоянно спекулируют рассуждениями о российской угрозе, чтобы получать финансирование различных безумных проектов вроде строительства приграничных стен или тренировок своих микроскопических армий, которые все равно никогда не смогут противостоять даже нескольким российским дивизиям. Практически не имеющим сегодня нормальной экономики республикам надо ведь как то получать деньги на содержание чиновничьего аппарата, аппетиты которого не меньше, чем у украинских чиновников.В-третьих, важная задача учений – информационно-психологическое давление на Россию и на Белоруссию. Ведь Минск, несмотря на одиозность Александра Лукашенко и его некоторые недружественные слова в адрес Москвы, все же остается важным партнером России в защите западных рубежей. Постоянные военные учения НАТО в совокупности с информационной кампанией призваны оказывать давление на Белоруссию с целью ее отрыва от России. Поэтому для Запада и столь важна милитаризация Прибалтики.Однако в действительности США лишь продолжают дестабилизировать ситуацию в Восточной Европе, поскольку на военные учения НАТО Россия закономерно отвечает собственными военными учениями, наращиванием вооружений и войск на западных границах. Ситуация выглядит примерно также, как и в черноморском регионе – США провоцируют, а затем обвиняют Россию в угрожающих действиях.Что остается делать Москве в такой ситуации? Российское руководство не раз заявляло о том, что заинтересовано в добрососедских отношениях с соседними странами. И даже на положение русских в Прибалтике, на ситуацию на Украине часто закрываются глаза, лишь бы не разозлить в очередной раз Запад, не дать американцам и европейцам обвинить Россию в агрессивной политике.Но, как мы видим, обвинения из уст американских руководителей и военных экспертов все равно звучат. А политика жестких действий по примеру Абхазии и Крыма приносит неплохие результаты, но не означает автоматической жесткой реакции Запада. Ведь ни США, ни другие страны НАТО не решились и, похоже, никогда не решатся на вооруженные действия против России в целях поддержки украинского режима. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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