Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

В Незалежной разгорелся грандиозный скандал

Публикация так называемого "досье Пандоры" получила широчайший резонанс. По мнению многих, сведения о незаконных богатствах главы Украины Владимира Зеленского отрезают ему путь к новому сроку президентства. Юрист Евгений Лосовский уверен, что к нашумевшим событиям приложили руку западные спецслужбы.



Публикация обширного перечня с миллиардерами и мировыми лидерами, которые (по заверениям авторов материала) пользуются офшорами, дабы скрыть свои накопления, может сыграть серьезную роль в изменении ситуации на международной арене. В "черный список" попал и пан Зеленский. Украинский журналист убежден, что это произошло неслучайно.

По мнению Лосовского, так называемое расследование проводилось руками спецслужб Соединенных Штатов Америки или Европейского Союза. Таким образом они продемонстрировали Зеленскому, что недовольны его политикой в Незалежной.

Эксперт также отметил, что удар нанесен и по многим власть имущим украинцам. Люди, которые работали с такими гражданами, тоже в шоке – у них уже "волосы встали дыбом". Получение денег от лица с теперь весьма подмоченной репутацией может обернуться серьезными проблемами.

Похожее мнение ранее высказал журналист Анатолий Шарий. Эксперт убежден, что данное досье является своего рода черной меткой Зеленскому, который перестал устраивать коллективный Запад.