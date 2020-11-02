КСУ готов отменить земельную и банковскую реформы, кто получит выгоду? • 183 • Украина

Сегодня Конституционный суд Украины анонсировал рассмотрение языкового закона, принятого с подачи Порошенко-Парубия. Порохоботы приготовились спасать «мову», но КСУ сделал резкий поворот и поднял ставки. Закон об украинизации отложен в сторону, а на повестке дня оказалась земельная реформа.



2 ноября конституционные судьи будут рассматривать представление депутатов (от партий «Батькивщина» Тимошенко и «За будущее» Коломойского) по поводу неконституционности закона о продаже земли. Этот документ продавил Зеленский по требованию Запада и МВФ еще весной, подписались под ним «Евросолидарность» Порошенко и «Голос» Пинчука. За открытие рынка земли внешние доноры обещали поддержать Украину на 10 миллиардов долларов, но, как обычно, кинули.



«Процесс рассмотрения и принятия закона об обороте сельхозземель в части его осуществления по установленной процедуре и в определенное время не отвечает конституционным требованиям», - говорится в представлении КСУ.



Так же в тексте сказано, что земельный закон был принят с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия. Это подтверждают и авторы обращений: напомним, что среди них первую скрипку играют тимошенковцы и люди Коломойского. Они утверждают, что земля как объект права собственности украинского народа находится под особой охраной государства - и в первую очередь это касается земель сельскохозяйственного назначения. Нардепы убеждены, что принимать решения о распоряжении таким объектом собственности, как земля имеет право только украинский народ путем всеукраинского референдума.



«Учитывая конфликт Зеленского и КСУ уверен, что данный закон признают неконституционным», - пишет по этому поводу ТГ-канал «Бородатая бабушка».



Если это случится, то можно будет говорить о развале системы внешнего контроля – недаром же «соросята» уже призывают всех на майдан под Конституционным судом и обещают сжечь его.



«Если после этого улица попросту снесет здание КСУ (с судьями заодно) и забетонирует на хрен - это, пожалуй, будет самый вегетарианский сценарий. Однако, расчёт на то, что этим не исчерпается», - стращает редактор «Левого берега», автор книг о майдане Соня Кошкина.



Действительно, для агентов внешнего влияния важно снести этот КСУ, чтобы потом контролировать процесс с назначением нужных людей. Главная задача, которую ставят перед ними хозяева: удержать рынок земли, а каким методом будет это сделано их не волнует, Запад закроет глаза на любой сценарий.



Однако, что-то пошло не так. Во-первых, митинг под КСУ, куда сбежались антикоррупционеры и грантоеды во главе с шоуменом Притулой и певцом Вакарчуком, оказался жидким. Народные массы проявили полное непонимание момента, бороться за свои деньги пришли только соросята и нанятые радикалы. Что только подстегнуло работоспособность конституционных судей. Они взялись за отмену земельной реформы, а также за закон о системе гарантирования вкладов физических лиц (читай – закон о «Приватбанке»). Если судьи сочтут документ неконституционным, то Украину ждет полный юридический откат по всем банкам, которые были признаны неплатёжеспособными с 2014-го.



«И последствия весьма чреваты. Самый простой сценарий: в судах общей юрисдикции, а далее может и в Лондонском (куда ж без него) доказывается, что процедура национализации коммерческих банков проводилась на базе неконституционных актов. Значит, что?



Правильно, граждане! Отменяем национализацию, а бывшим собственникам возвращаем все сторицей. Может даже с учётом недополученных прибыли. Все, конечно, сразу подумали на главный национализированный банк страны…», - намекает журналист Соня Кошкина.



Действительно, решения по банкам и земле выгодны Игорю Коломойскому, который после успешного выступления на местных выборах конвертирует победу «майбахов» (так называют однопартийцев олигарха) в конкретные достижения. По слухам, Игорь Валерьевич простимулировал судей КСУ, зарядив суд на нужные для себя (и не только) решения. Можно не сомневаться, какие решения примут судьи конституционного органа на фоне инициативы Зеленского об увольнении служителей Фемиды. И главное, что «остановить конституционный разгул» (по выражению соросенка Сергея Лещенко) – некому, все ушли на американский предвыборный фронт, в Польше и Франции – разгораются протесты. Им явно не до Украины. Отчаяние Зеленского и поиски виновных, устроивших «сговор против президента» никого не волнуют — «голого короля» никто не слышит.



«В Украине создается классическая ситуация управляемого хаоса, разрушающая конституционные основы нации. Парламент расколот, президент – «мандалорец», новые парламентские выборы, которые окончательно добьют «зеленых». Понимает ли Зеленский суть происходящего? Нет. Конечной целью этой феерической игры является уничтожение самого института президентства и создание парламентской республики. При такой форме правления основные игроки получат равные гарантии политической безопасности. Конституционного суда, способного остановить реализацию такого сценария, уже не будет», - написал по этому поводу украинский аналитик Александр Зубченко.

Сегодня Конституционный суд Украины анонсировал рассмотрение языкового закона, принятого с подачи Порошенко-Парубия. Порохоботы приготовились спасать «мову», но КСУ сделал резкий поворот и поднял ставки. Закон об украинизации отложен в сторону, а на повестке дня оказалась земельная реформа.2 ноября конституционные судьи будут рассматривать представление депутатов (от партий «Батькивщина» Тимошенко и «За будущее» Коломойского) по поводу неконституционности закона о продаже земли. Этот документ продавил Зеленский по требованию Запада и МВФ еще весной, подписались под ним «Евросолидарность» Порошенко и «Голос» Пинчука. За открытие рынка земли внешние доноры обещали поддержать Украину на 10 миллиардов долларов, но, как обычно, кинули.«Процесс рассмотрения и принятия закона об обороте сельхозземель в части его осуществления по установленной процедуре и в определенное время не отвечает конституционным требованиям», - говорится в представлении КСУ.Так же в тексте сказано, что земельный закон был принят с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия. Это подтверждают и авторы обращений: напомним, что среди них первую скрипку играют тимошенковцы и люди Коломойского. Они утверждают, что земля как объект права собственности украинского народа находится под особой охраной государства - и в первую очередь это касается земель сельскохозяйственного назначения. Нардепы убеждены, что принимать решения о распоряжении таким объектом собственности, как земля имеет право только украинский народ путем всеукраинского референдума.«Учитывая конфликт Зеленского и КСУ уверен, что данный закон признают неконституционным», - пишет по этому поводу ТГ-канал «Бородатая бабушка».Если это случится, то можно будет говорить о развале системы внешнего контроля – недаром же «соросята» уже призывают всех на майдан под Конституционным судом и обещают сжечь его.«Если после этого улица попросту снесет здание КСУ (с судьями заодно) и забетонирует на хрен - это, пожалуй, будет самый вегетарианский сценарий. Однако, расчёт на то, что этим не исчерпается», - стращает редактор «Левого берега», автор книг о майдане Соня Кошкина.Действительно, для агентов внешнего влияния важно снести этот КСУ, чтобы потом контролировать процесс с назначением нужных людей. Главная задача, которую ставят перед ними хозяева: удержать рынок земли, а каким методом будет это сделано их не волнует, Запад закроет глаза на любой сценарий.Однако, что-то пошло не так. Во-первых, митинг под КСУ, куда сбежались антикоррупционеры и грантоеды во главе с шоуменом Притулой и певцом Вакарчуком, оказался жидким. Народные массы проявили полное непонимание момента, бороться за свои деньги пришли только соросята и нанятые радикалы. Что только подстегнуло работоспособность конституционных судей. Они взялись за отмену земельной реформы, а также за закон о системе гарантирования вкладов физических лиц (читай – закон о «Приватбанке»). Если судьи сочтут документ неконституционным, то Украину ждет полный юридический откат по всем банкам, которые были признаны неплатёжеспособными с 2014-го.«И последствия весьма чреваты. Самый простой сценарий: в судах общей юрисдикции, а далее может и в Лондонском (куда ж без него) доказывается, что процедура национализации коммерческих банков проводилась на базе неконституционных актов. Значит, что?Правильно, граждане! Отменяем национализацию, а бывшим собственникам возвращаем все сторицей. Может даже с учётом недополученных прибыли. Все, конечно, сразу подумали на главный национализированный банк страны…», - намекает журналист Соня Кошкина.Действительно, решения по банкам и земле выгодны Игорю Коломойскому, который после успешного выступления на местных выборах конвертирует победу «майбахов» (так называют однопартийцев олигарха) в конкретные достижения. По слухам, Игорь Валерьевич простимулировал судей КСУ, зарядив суд на нужные для себя (и не только) решения. Можно не сомневаться, какие решения примут судьи конституционного органа на фоне инициативы Зеленского об увольнении служителей Фемиды. И главное, что «остановить конституционный разгул» (по выражению соросенка Сергея Лещенко) – некому, все ушли на американский предвыборный фронт, в Польше и Франции – разгораются протесты. Им явно не до Украины. Отчаяние Зеленского и поиски виновных, устроивших «сговор против президента» никого не волнуют — «голого короля» никто не слышит., - написал по этому поводу украинский аналитик Александр Зубченко. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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