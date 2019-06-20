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КСИР заявил о сбитом американском разведчике: "Нарушил воздушное пространство Ирана"
20 июня 2019, 07:54 • 153 • В мире
КСИР сообщил о том, что на юге Ирана был сбит американский беспилотник-разведчик, нарушивший воздушное пространство страны.
Американский беспилотник Global Hawk был сбит на юге Ирана. Об этом со ссылкой на сообщение Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) сообщает телеканал Press TV.
Уточняется, что дрон "нарушил воздушное пространство Ирана". Поэтому подлежал уничтожению. Сбили шпионскую технику военно-воздушные силы.
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