Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Это не то, что вы думаете": National Interest раскрыл "реальную ...
День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России
"Если кто узнает - секир-башка": Главное "доказательство" ви...
Помпео потребовал от России сдать всех подозреваемых по делу о крушении МН17
Главная / В мире

КСИР заявил о сбитом американском разведчике: "Нарушил воздушное пространство Ирана"

20 июня 2019, 07:54  •  153 • В мире
КСИР сообщил о том, что на юге Ирана был сбит американский беспилотник-разведчик, нарушивший воздушное пространство страны.
Американский беспилотник Global Hawk был сбит на юге Ирана. Об этом со ссылкой на сообщение Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) сообщает телеканал Press TV.
Уточняется, что дрон "нарушил воздушное пространство Ирана". Поэтому подлежал уничтожению. Сбили шпионскую технику военно-воздушные силы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



153
Источник
Похожие новости
20 июня 2019, 07:54
На позициях ВСУ в Донбассе пьяный командир устроил самосуд над солдатами
19 июня 2019, 21:54
«Войны будущего»: в США призывают создать ядерные боеприпасы малой мощности для противостояния России
20 июня 2019, 07:54
"Это не то, что вы думаете": National Interest раскрыл "реальную причину", почему НАТО должно бояться "убийц ВВС" С-400
20 июня 2019, 07:54
"Такого уровня энтузиазма еще не видели": За сутки после начала предвыборной кампании Трамп собрал почти 25 миллионов долларов
19 июня 2019, 09:09
"США нужно еще четыре года президентства Трампа": Американский лидер официально приступил к предвыборной кампании - 2020
20 июня 2019, 04:39
Кризис в отношениях в Ираном заставляет США отправить на Ближний Восток новый контингент с серьезным вооружением – Reuters
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 июня 2019, 01:24
"Это даже не фантастика - это в Кащенко": Назначенный на роль обвиняемого в...
20 июня 2019, 01:09
«Такие эксперименты — от бедности»: как Украина пытается модернизировать истребители ...
20 июня 2019, 01:24
Дорого и Унизительно. Польша купила газ в США (Руслан Осташко)
20 июня 2019, 04:39
Погибшему в Киеве депутату "напророчили" будущее: "На днях воскреснет&...
20 июня 2019, 04:39
"И хочется отказать, и немного страшно": СМИ Дании требуют сказать "не...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 июня 2019, 03:24
Как Киевскую Русь превратили в Украину, а потом в «АнтиРоссию»
15 июня 2019, 23:54
В Крыму рассказали о фиаско Киева из-за водной блокады
15 июня 2019, 04:24
Люди бегут, и Зеленский с этим может не справиться – украинский политолог
13 июня 2019, 19:54
Очередная атака доказала, что русские С-300 бессильны перед РЭБ Израиля
15 июня 2019, 01:09
"Газа хватит лишь на 10 дней": На Украине заявили об угрозе приостановки работы ГТС
18 июня 2019, 15:09
Кремль ответил Зеленскому: «Про Донбасс надо говорить не Путину, а его жителям. А про Крым и говорить нечего»
17 июня 2019, 01:54
"Так это были не русские?": Экс-глава Генштаба ВСУ спустя 5 лет признался в атаке на колонну украинского нацбатальона
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.