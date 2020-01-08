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КСИР отомстил не ракетами. Трампу искусно поставили "вилку" - эксперт

08 января 2020, 21:24  •  32 • В мире
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявляет, что в случае удара по Тегерану будет нанесен удар по Америке. Как отметил военный эксперт, КСИР отомстил не ракетами, а американскому лидеру Дональду Трампу искусно поставили "вилку".
Примечательно то, что всего за сутки в Иране случилось сразу несколько крупных событий: и крушение самолёта, и обстрел американских баз в Ираке.
Президент США Дональд Трамп на личной странице в социальной сети Twitter коротко прокомментировал тот ракетный удар по американской базе в Ираке, пообещав, что в скором времени будет сделано официальное заявление по поводу атаки. Пока же президент пишет: "Всё хорошо! У нас самые сильные и лучше всех оснащенные вооруженные силы в мире!".
Между тем, Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявляет, что в случае удара по Тегерану будет нанесен удар по Америке.
"Региональных игроков предупреждают - либо оставайтесь в стороне, либо принимайте последствия", - объясняет военный эксперт, главред информационно-аналитического центра "Кассад" Борис Рожин.
И цитирует заявление КСИР: "Мы рекомендуем народу Америки, чтобы не допустить большего ущерба, призвать американские войска вернуться домой. Не позволяйте им подвергать опасности жизни американских войск, участвуя в разжигании войны со стороны бесчеловечного режима Америки".
Также стало известно о том, что КСИР предупреждает: целью ответных ударов Ирана могут стать объекты на территории любого государства, которое будет использовано как платформа для нанесения ударов по Ирану. Ранее, напомним, Nation News передавал, что Иран пообещал нанести ракетный удар только по американским базам.
Тем временем Иран направил послания Генеральному секретарю ООН и Совету Безопасности ООН, в котором говорится, что Иран не намерен развязывать войну.
А пользователи соцсетей отмечают, что пока стороны обмениваются официальными заявлениями, иранцы вовсю показывают, как бомбят американские базы.
"Иранцы стрим запустили, где они в прямом эфире показывают бомбардировку американских баз. Вот это сервис!" - пишет телеграм-канал "Росс Марсов".
"Вилка Трампа заключается в том, что если он отдаст приказ и нанесет удар по Ирану, то будут говорить, что Трамп начал войну. Если он не отдаст приказ, то будут говорить - Трамп слаб и Иран безнаказанно ударил по американским военным", - подытоживает военный эксперт.

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