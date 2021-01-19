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Ксензова освободили от должности заместителя министра культуры России

19 января 2021, 03:30  •  63 • Политика
Министерство культуры России подтвердило 18 января информацию об освобождении Максима Ксензова от должности замглавы Минкульта.
«Могу подтвердить», — сообщила ТАСС представитель Минкультуры, отвечая на вопрос о том, действительно ли Ксензов покинул свой пост.
Максим Ксензов был назначен замминистра культуры России в апреле 2020 года. Он координировал и контролировал деятельность департамента кинематографии и департамента информационного и цифрового развития.
На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минтранса Юрия Цветкова.

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