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Ксения Собчак устроила одиночный пикет возле здания Госдумы

08 марта 2018, 19:24  •  217 • Политика
Кандидат в президенты России Ксения Собчак провела одиночный пикет возле здания Государственной Думы, требуя немедленной отставки депутата Леонида Слуцкого.
Ксения Собчак организовала пикет перед зданием Госдумы. Учитывая, впрочем, что кандидат в президенты Госдумы была его главным и единственным участником, мероприятие получилось не особо масштабным.
Собчак потребовала немедленной отставки российского парламентария Леонида Слуцкого. Она мотивировала свой призыв тем, что глава думского комитета по международным делам может быть причастен к сексуальным домогательствам. Напомним, что такая информация недавно действительно была опубликована в СМИ.
Что касается Собчак, то она решила обратить внимание общественности на свой одиночный пикет с помощью социальной сети Instagram. Политик опубликовала там фотографию с места событий, сопроводив ее подписью: "Я требую, чтобы депутат Слуцкий... сложил с себя полномочия немедленно".

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