|
Ксения Собчак устроила одиночный пикет возле здания Госдумы
08 марта 2018, 19:24 • 217 • Политика
Кандидат в президенты России Ксения Собчак провела одиночный пикет возле здания Государственной Думы, требуя немедленной отставки депутата Леонида Слуцкого.
Ксения Собчак организовала пикет перед зданием Госдумы. Учитывая, впрочем, что кандидат в президенты Госдумы была его главным и единственным участником, мероприятие получилось не особо масштабным.
Собчак потребовала немедленной отставки российского парламентария Леонида Слуцкого. Она мотивировала свой призыв тем, что глава думского комитета по международным делам может быть причастен к сексуальным домогательствам. Напомним, что такая информация недавно действительно была опубликована в СМИ.
Что касается Собчак, то она решила обратить внимание общественности на свой одиночный пикет с помощью социальной сети Instagram. Политик опубликовала там фотографию с места событий, сопроводив ее подписью: "Я требую, чтобы депутат Слуцкий... сложил с себя полномочия немедленно".
Подпишитесь на нас
217
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
02 марта 2018, 04:09
|
07 марта 2018, 17:24
|
05 марта 2018, 11:39
|
02 марта 2018, 20:09
|
05 марта 2018, 06:54
|
02 марта 2018, 23:39
|
03 марта 2018, 22:09