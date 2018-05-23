Ксения Собчак рассказала о конфликте с Красовским и Навальным

Телеведущая Ксения Собчак пришла в студию Радио «Комсомольская правда» и рассказала о конфликтах внутри российской оппозиции.

- При всем при том, что вы достаточно искренняя, но в политике вы вредите оппозиционному движению. Ну, как говорят ваши противники, - спросил политический обозреватель "КП" Владимир Ворсобин.

Телеведущая ответила на вопросы читателей Радио «Комсомольская правда»Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Да чушь это полная, это и есть грязная политическая борьба, - ответила ему Ксения Собчак. - Вы сами знаете, что у того же Навального очень высокий антирейтинг. Пусть и по совершенно другому поводу: по поводу жесткости, вождизма, националистических высказываний. Но какая разница, какое у кого прошлое? Главное, чтобы мы не становились заложниками этого прошлого. Я вам приведу простой пример, чем мы отличаемся. Пару дней назад о своем участии в выборах мэра Москвы заявил Антон Красовский.

Ксения Собчак о конфликте с Красовским и Навальным.Телеведущая Ксения Собчак в студии Радио «Комсомольская правда» рассказала о конфликтах внутри российской оппозиции

Я обижена на то, как он поступил в конце моей кампании. И не только я обижена, но вся моя команда. Я много на что могу обижаться: на высказывания и на прямую ложь в мой адрес. Но это все не важно. Вот сам факт того, что люди выдвигаются, что открытый гей может говорить о своей повестке... Я в целом (как человек либеральный) считаю, что хорошо, когда цветут все цветы. Что люди активные не боятся показывать, что можно участвовать в политической деятельности. И то личное, что между нами есть, не имеет никакого значения. К сожалению, Алексей Навальный не может поставить по отношению ко мне общественное выше личного: он обижен, он страшно зол.

Сегодня, 23 мая, известная телеведущая и экс-кандидат в президенты России пообщалась в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» с журналистом «КП» Владимиром Ворсобиным. Она рассказала о фильме "Дело Собчака", который выйдет на российские экраны 12 июня, в День России. Документальный фильм рассказжет история первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, устами его соратников и врагов.