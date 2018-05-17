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Ксения Собчак презентовала на кинофестивале в Каннах фильм об отце

17 мая 2018, 18:09  •  68 • В России

Известная оппозиционерка и недавняя кандидат в президенты Ксения Собчак на самом важном кинофестивале в Каннах презентовала в павильоне «Роскино» свой документальный фильм об отце «Дело Собчака», работа над которым шла с 2017 года. Режиссером фильма стала Вера Кричевская. Впрочем, сама Ксения определяет жанр ленты скорее не как документалистику, а как политический детектив.

- В этом фильме я хотела рассказать правдивую историю моего отца. Дело в том, что новое поколение уже не помнит, кто такой Анатолий Собчак. Это или отец Ксении Собчак, или человек, который когда-то работал с Путиным. Это такая каша в голове, которая не отражает масштаба личности моего отца. Я хотела сохранить память о нем, - заявила она на презентации фильма.

Собчак назвала цель фильма об отце.Ксения Собчак презентовала в Каннах фильм о папе

Своими воспоминаниями о бывшем питерском мэре поделились не только члены его семьи, но и многие политики, работавшие тогда рядом с Собчаком: Анатолий Чубайс, Алексей Кудрин, покойный ныне Борис Немцов, нынешний глава Росгвардии Виктор Золотов, Дмитрий Медведев, а также руководитель тогдашней администрации президента Ельцина Валентин Юмашев. Красной нитью через ленту проходит беседа с Путиным. Последний, в частности, вспоминает, что на Западе многие политики видели в Собчаке преемника Ельцина на посту Президента России.

Сама Ксения Анатольевна призналась, что даже не ожидала такой степени откровенности от интервьюируемых. В частности, понятно, что хвалит за искренность она Путина, кадр из фильма с которым она разместила в своем Инстаграм в сообщении о презентации. Не с Чубайсом, не с Юмашевым. А кадр с Путиным.

Today at 15 00 we are presenting our documentary for international audience at 71st Cannes Film Festival in Russian Pavilion.

- Главное, чего мы добивались, — это не навязывать какую-то точку зрения. Это настоящая драма, история настоящей дружбы и настоящего предательства, - заметила она и пояснила, что они постарались сделать «правдивый фильм». Для чего съемочная группа не только провела беседы с политиками, но и залезла в архивы, где хранятся все 224 тома уголовного дела Собчака.

Выбор Путина в качестве собеседника на тему о папе можно считать беспроигрышным. Владимир Владимирович всегда уважительно относится к членам той команды, в которой он работал. Более того, он никогда не поддержит никакой негатив об умершем члене команды. А Ксения Анатольевна, использовав Путина как поддержку, имеет гораздо более весомые шансы вернуться в политику на хорошие позиции.

Так что, папа - папой, а дело - делом.

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