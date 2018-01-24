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Ксения Собчак: Понятно, что эти выборы выиграет Путин. Но на следующих мы сможем победить

24 января 2018, 02:54  •  81 • В России

«Неужели я одна собираю подписи?»

Ворсобин: - Вы собираете подписи. 50 тысяч уже собрали...

Собчак: - Уже больше - 92 тысячи подписей со всей страны (по состоянию на день сдачи номера в печать - 19 января. - Ред.). И хочу подчеркнуть, что я - единственный кандидат, который не просто говорит: вот столько-то собрали. Эти подписи можно посмотреть на сайте, прийти к нам в штаб, где мы их показываем. И я удивляюсь: у меня столько конкурентов, но ни один другой кандидат не показывает эти цифры. Неужели я одна эти подписи собираю?*

Об Улюкаеве и Серебренникове

Ворсобин: - Вопрос от слушателя: «Ксения, если вас изберут в президенты, станет ли меньше нищебродов?»

Собчак: - Я считаю, что задача государства - создать условия, при которых люди смогут больше зарабатывать и лучше жить. Это значит, что надо не просто раздавать деньги...

Ворсобин: - И вы знаете как?

Собчак: - Безусловно.

Ворсобин: - Все кандидаты так говорят.

Собчак: - У меня есть программа - «123 трудных шага». Там описано, как я вижу решение этих проблем. Одна из главных вещей, которые я считаю нужными сделать, это денационализация главных отраслей хозяйства. Только частная собственность - и это доказано опытом огромного количества стран - может стать двигателем экономики. Если вы сравните прибыль частной компании до попадания в руки государства и после, то поймете: компания стала убыточна. Тем не менее госчиновник, несмотря на это, получает миллионы долларов в год. Он просто сидит в огромной госкомпании, и ему все равно, прибыльная она или нет. Когда это частная собственность - человек понимает, что это его детище, он заинтересован, чтобы компания приносила прибыль. А государство будет получать с нее хорошие налоги.

Гришин: - Очень эффективная была компания «ЮКОС». Пока суд не решил немножко иначе.

Собчак: - Это преследование человека, который пытался влиять на власть через покупку голосов депутатов, через участие в парламентской деятельности.

Гришин: - ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека. - Ред.) отказался признать политическим дело «ЮКОСа».

Собчак: - Речь о том, что одних трогают, а других нет. Брал ли Улюкаев взятку? Да, может быть, и брал. Уплатил Ходорковский все налоги или не уплатил? Да, может, и не уплатил. Но посадили их, а остальных не сажают. Это избирательное правосудие.

Гришин: - Ксения, это ваше оценочное суждение.

Собчак: - И любого человека можно посадить. Режиссера Серебренникова, например, обвинили в присвоении 133 миллионов рублей. И я думаю, что не за это взяли «главного коррупционера страны». А за «непоставленные спектакли», которые были удостоены международных премий.

«Не согласна, что в 90-е все было плохо»

Гришин: - Кто виноват в том, что страна стала такой и вы решили бороться с нынешней властью?

Собчак: - Виновата та система, которая выстроилась за эти годы.

Гришин: - За какие годы?

Собчак: - За последние 18 лет.

Гришин: - А как быть с тем, что Борис Николаевич с Чубайсом, Егором Гайдаром и вашим папой сделали со страной? Катастрофическое падение производства, уровня жизни.

Собчак: - Я категорически не согласна, что в 90-е было все плохо. Неужели непонятна простая мысль: мы жили при социализме 75 лет, который был абсолютно неэффективной системой. Именно это привело к разрухе и проигранной холодной войне, к развалу промышленности, к нищете и развалу огромной страны. И Ельцин пришел на руины. Да, было много ошибок. Да, эти люди не до конца знали, как всем этим управлять. Но виноваты-то были не они, а деятели Советского Союза, которые привели страну к краху. Когда ломается авторитарная система, выстроенная под ручное управление, всегда происходит кризис. И лихие 90-е, как их сейчас принято называть, это прямое следствие Советского Союза, того совка, от которого мы страдаем сейчас до сих пор.

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Гришин: - То есть виноваты красные директора, у которых в 90-е забрали власть и собственность?

Собчак: - Эти красные директора к тому моменту довели страну до того, что люди мечтали отдать всё за бубль-гум и джинсы. Вся страна тогда мечтала о свободе. Потому что мы производили танки, а не расчески, платья и нормальное белье. Танки отчего-то нам всегда были важнее людей. Но давайте наконец подумаем о том, как сделать хорошей жизнь людей.

«Не последние выборы»

Ворсобин: - Вот как за вас голосовать, если вы сами признаете, что не станете президентом. Это меня больше всего подбешивает в нашей оппозиции!

Собчак: - А а вас вранье не подбешивает? Когда Грудинин говорит: а я выиграю, будет второй тур. Вот вы сидите передо мной - два журналиста. Вы считаете, кто победит на этих выборах?

Гришин: - Путин.

Ворсобин: - Я тоже так думаю.

Собчак: - Удивительно. А вы знаете, что так вся страна думает? Я своим избирателям врать не буду. Понятно, что на этих выборах выиграет Путин. Но это не последние выборы в России. Через шесть лет будут другие. И я надеюсь, что на этих выборах уже мы сможем победить. Выборы - это уникальная возможность говорить на всю страну о проблемах, которые по-настоящему заботят людей, о тяжелой жизни, о несправедливости.

Ворсобин: - Наш слушатель спрашивает: «Путин всегда поддерживал вас и вашу семью. Вы так с ним договорились, чтобы резко нападать на него?»

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Собчак: - Еще раз могу сказать, и мне кажется, что люди должны меня в этом понять. Я к Путину отношусь с большой благодарностью за то, что он в свое время поддерживал моего отца. Но очень часто бывает, что ты можешь не соглашаться даже с людьми, которым за что-то благодарен или их уважаешь. Так бывает. Я свою маму, например, очень люблю. Она вообще мне близкий человек. Но если завтра она начнет поддерживать «пакет Яровой» или «закон Димы Яковлева», я буду ругаться, критиковать, бороться с ее позицией. И здесь то же самое. Я голосовала за Путина на первом сроке, я считаю, что он много сделал в свое время для страны. Но сейчас то направление, куда идет Россия, мне не нравится. Я хочу жить в другой России.

«Церковь - это не о страдании»

Ворсобин: - Ксения, а насколько серьезна ваша президентская кампания? Недавно вы опубликовали в своем Инстаграме видео, где вы с супругом танцуете у церкви. Видео подписано: «Пусси Райот уже не те». Кандидаты в президенты обычно осторожные ребята и не обижают верующих.

Собчак: - А я обидела? Чем? Я что, там голая танцую? Или внутри храма?! Но одновременно я хочу спросить: вам кажется, что все, что связано с религией, - это страдание? Я вот человек не воцерковленный, но верующий. И для меня все, что связано с божественным, с размышлением о жизни, вере, - мысли радостные. Церковь - не то место, где надо все время страдать. Так почему же я вместе с моим мужем, близким мне человеком, не могу в Новый год в теплых пуховиках под прекрасную музыку группы Muse не потанцевать?

Ворсобин: - И сделать подпись про Пусси. Очень умно.

Собчак: - Это шутка. И что в этом такого?

Ворсобин: - Вы народ свой знаете? Он, увидев это, будет за вас голосовать?

Собчак: - Не понимаю, вы считаете, что у нас человек не имеет права шутить, должен страдать, делать танки и жить плохо? Почему у церкви мы не можем радоваться? Почему мы не можем поздравлять друг друга с Новым годом, танцевать, целоваться и веселиться? Почему мы должны все время погружать всю страну в какое-то бесконечное мучение? Церковь - это не о страдании. Она о радости.

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Ксения Собчак написала несколько книг.Фото: Руслан РОЩУПКИН

О ЛИЧНОМ

«Не так много времени провожу с сыном»

Ворсобин: - Слушатели пишут: «Кто занимается воспитанием вашего ребенка? Ведь вы во время предвыборной кампании постоянно в разъездах.

Собчак: - Это моя боль - я не так много провожу времени с Платоном. Я рано встаю, чтобы первую половину дня стараться провести с ним. Но, конечно, я очень скучаю. Слава богу, бабушка - моя мама - очень хотела, чтобы я родила внука, и сейчас очень мне помогает и занимается Платоном.

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СПРАВКА «КП»

Ксения СОБЧАК родилась 5 ноября 1981 года в семье будущего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и историка Людмилы Нарусовой.

В 1998 году поступила на факультет международных отношений СПбГУ, затем перевелась в МГИМО. Владеет английским, французским и испанским языками.

С 2004 года Собчак вела реалити-шоу «Дом-2» вместе с Ксенией Бородиной, а также множество других передач. Например, «Кто не хочет стать миллионером» на ТНТ (2008), «Последний герой-6» на «Первом канале» (2008 - 2009), «Блондинка в шоколаде» на Муз-ТВ (2006 - 2009). С 2012 года - журналист телеканала «Дождь».

С ноября 2017 года - ведущая ток-шоу «Чернобыль. Зона обсуждения» (ТВ-3) и развлекательной программы «Можем повторить!» («Пятница!»), которую ведет вместе с Антоном Красовским.

Написала несколько книг, одна из которых «Энциклопедия лоха». Ксения заявила, что благодаря историческому фону уничтожения элиты в 1917 и 1937 годах и современным социальным экспериментам, включающим «дождь нефтедолларов», Россия представляет собой «идеальный полигон для наблюдения за лохожителями», к которым Собчак самокритично относит и себя как «символ всероссийского лоховства с проектом «Дом-2».

ВНИМАНИЕ

Радио «Комсомольская правда» приглашает кандидатов в президенты на дебаты в прямом эфире. Ваши жаркие предвыборные споры услышат в 400 городах России, они будут опубликованы на страницах самой популярной в стране газеты «Комсомольская правда» и на самом крупном новостном сайте kp.ru.

*Мы заглянули на сайт штаба Собчак - там действительно есть интерактивная цифра собранных за нее подписей. Но, например, на сайте штаба Путина также регулярно сообщается о числе собранных за него подписей. И цифра там впечатляющая - более 1 миллиона!

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