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Ксения Собчак: Для фильма о моем отце в Кремле построили «черную комнату»

24 мая 2018, 19:09  •  52 • В России

О ФИЛЬМЕ И ЗВОНКЕ ЕЛЬЦИНА

- Почему именно сейчас появился фильм?

- Мы готовили фильм к 19 февраля, в годовщину смерти папы. Но шла президентская кампания, и я понимала, что отношение к фильму окажется предвзятым. Ведь эта картина не обо мне, а об отношениях отца с Владимиром Путиным и Борисом Ельциным. А также о детективной истории, которая произошла с Анатолием Собчаком.

Фильм "Дело Собчака"

- Детективной?

- Я выстраивала в фильме цепочку событий, из которых становилось ясно - в какой-то момент Собчак стал абсолютной жертвой. Он собрал против себя всех. И в этой ситуации единственный человек, который по-настоящему проявил себя как настоящий друг - Владимир Путин. Это шекспировская драма. В фильме, например, мы рассказываем: в разгар травли Немцов сообщил Ельцину, что Собчак в предынфарктном состоянии. И надо его спасать, позвоните, дескать, прокурору - Скуратову. И Ельцин звонит Скуратову и говорит, мол, все, оставь Собчака в покое. Но этот звонок ни на что не влияет. Глава охраны Ельцина Коржаков делал все по своему и Собчака продолжают травить. Отец вынужден покинуть страну. Но Ельцин делает этот звонок. Президент пытается ему помочь. Тут возникает другой вопрос - должен ли президент в этом случае звонить прокурору? Нет. Не имеет права. Хотя при этом спасает человека, зная, что он невиновен. И весь фильм -про сложный выбор. Про то, что нет простых ответов.

- Вы возили фильм в Канны, как его восприняли европейцы?

- Они изумились, увидев, как вручную управляется страна. Не важно, речь идет о Ельцине или о Путине. Им невозможно представить, что президент или премьер-министр может обладать такой огромной властью, что многие вопросы решаются просто по звонку. Что в кругу нескольких людей легко решаются судьбы страны.

О ПОЛИТИКЕ И ГЕРОЯХ

- Вы создаете новую партию. Слушатели спрашивают - зачем вы так упорно идете в политику?

- Потому что я считаю, что человек рожден менять свою жизнь. Не важно, кем ты был, не важен никакой «Дом-2».

В политике Путин использует приемы, которым его научил первый тренер по дзюдо

В фильме нет положительных героев, - говорит Ксения.Фото: кадр из фильма

- Но вы вызываете у большинства раздражение.

- Большинство считало, что Земля стоит на трех слонах. И что? Мне все равно, что сегодня думает большинство. Потому что меньшинство двигает людей, прогресс человечества. Всегда один человек выходит и говорит: знаете, а есть гравитация. Знаете, космические корабли могут лететь в космос. А в этот момент люди боятся не то что летать - по земле не знают, как ползать. Те, кто в меньшинстве двигают человечество. Я не претендую на эту роль. Претендую лишь на то, что мне не страшно. Не боюсь осуждения - знаю, чего хочу, к чему иду.

- Объясните загадку. Сразу после выборов, где вы критиковали Путина и были его соперником, вы представляете фильм, где Путин - положительный герой. Чуть ли не единственный среди тех, кто окружал вашего отца.

- Это неправда. Фильм точно не прославляет президента. В нем нет положительных героев. Даже мой папа скорее герой трагический, он тоже совершает ошибки. Фильм вне идеологии. Но мы живем во времени, когда нас всех пытаются в какую-то рамку запихнуть.

- Правда, что в Кремле для этого фильма специально построили «черную комнату», где вы «допрашивали» - интервьюировали чиновников?

- Да, это правда.

Только у нас. Ксения Собчак о своем фильме "Дело Собчака" и жизни после выборов.Ведущий Владимир Ворсобин. Текущую программу передач вы всегда можете найти по ссылке https://www.kp.ru/radio/schedule/ Радио Комсомольская Правда в соцсетях: https://t.me/radiokp https://vk.com/radiokp https://www.facebook.com/radkp/ https://ok.ru/kp.radio twitter.com/radio_kp instagram.com/radio.kp/

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