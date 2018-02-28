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КС Украины признал неконституционным закон о статусе русского языка

28 февраля 2018, 14:24  •  330 • Украина

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Украины признал не соответствующим основному закону принятый в июне 2012 года закон "Об основах государственной языковой политики", так называемый закон Кивалова-Колесниченко.

Об этом в среду корреспондент ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"КС признал этот закон противоречащим Конституции Украины", - сказали в пресс-службе.

Закон "Об основах государственной языковой политики" вступил в силу в августе 2012 года. Он предусматривает, что в 13 регионах Украины русский язык и другие языки нацменьшинств получают статус региональных языков, что практически приравнивает их к государственному. После этого ряд областных и городских советов Украины приняли решение о признании русского языка региональным.

В феврале 2014 года Верховная рада постановила считать закон о языковой политике утратившим силу. Спустя полгода 57 депутатов парламента попросили КС дать оценку этому закону.

 

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