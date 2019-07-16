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КС Украины признал конституционным закон о декоммунизации

16 июля 2019, 20:39  •  43 • Украина
Конституционный суд Украины принял решение признать конституционным закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики».
 
© Сергей Старостенко РИА Новости
 

Соответствующее заявление опубликовано на сайте украинского КС.

«Суд признал соответствующим Конституции Украины (конституционным) Закон Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об акции фонда «Вернись живым» против отмены закона о декоммунизации, которая проходила у здания КС в Киеве.

19 мая бывший украинский президент Пётр Порошенко заявил, что в стране завершился процесс декоммунизации.

В 2015 году на Украине был принят закон «О декоммунизации», согласно которому все объекты, напоминающие о советском прошлом, подлежат переименованию.

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