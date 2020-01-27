КС Украины не стал проверять конституционность закона по Донбассу

Конституционный суд Украины отказался рассматривать обращение 53 депутатов Верховной рады, требовавших признать закон об особом статусе Донбасса не соответствующим Конституции страны.

«Принято постановление большой палаты Конституционного суда Украины об отказе в открытии конституционного производства», — говорится в сообщении пресс-службы КС Украины.

В июле украинские депутаты заявили о намерении обратиться в КС с требованием признать неконституционным закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Закон об особом статусе Донбасса был продлён до 31 декабря 2020 года.