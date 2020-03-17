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КС подчеркнул отличие возможных федеральных территорий РФ от субъектов

17 марта 2020, 13:35  •  34 • Политика
Вносимое в Конституцию положение о возможности создания федеральных территорий не подразумевает наделения их статусом субъектов РФ. Об этом в понедельник, 16 марта, говорится в заключении Конституционного суда (КС) России, который проверил закон о поправке на соответствие Конституции по запросу президента страны Владимира Путина.
Положение о возможности создания федеральных территорий по своему смыслу не противоречит определению России как федеративного государства. При этом федеральные территории в случае их создания будут подчиняться другим положениям глав 1 и 2 Конституции.
Ранее 16 марта сообщалось, что Конституционный суд сделал вывод о соответствии закона о поправке в Конституцию Основному закону страны.
Таким образом, законопроект выходит на общероссийское голосование, запланированное на 22 апреля. Если более 50% участников голосования проголосуют за поправку, закон окончательно вступит в силу.
14 марта президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны. В этот же день запрос главы государства о проверке закона по поправкам в Конституцию поступил в КС.
Накануне изменения в главный закон страны поддержали все 85 региональных парламентов, а 14 марта итоги рассмотрения утвердил Совет Федерации. Документ поддержали 164 сенатора, один проголосовал против, никто не воздержался. После этого проект направили президенту.
Согласно документу, одно и то же лицо не может занимать пост президента страны более двух сроков. При этом действующий президент России имеет право вновь баллотироваться на пост в 2024 году.
Среди других важнейших изменений, предусмотренных законом, — закрепление социальных гарантий государства перед гражданами, обязательное индексирование пенсий не реже одного раза в год, установление минимального размера оплаты труда (МРОТ) не ниже прожиточного минимума.
Также закон расширяет полномочия парламента, запрещает отчуждение федеральных территорий и устанавливает статус русского языка.
Внести изменения в Конституцию предложил президент России Владимир Путин 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Законопроект он внес в Госдуму 20 января, а 23 января документ был принят в первом чтении.

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