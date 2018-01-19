КС объяснил Навальному законность его неучастия в выборах

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Конституционный суд России отказал Алексею Навальному в рассмотрении жалобы на закон о выборах

Конституционный суд РФ отказал в рассмотрении жалобы оппозиционера Алексея Навального на закон о выборах президента. КС счел обращение Навального не отвечающим требованиям о допустимых жалобах, говорится в документах суда.

Оппозиционер отметил в обращении неконституционность тех положений закона о выборах президента России, которые ограничивают право осужденных участвовать в избирательной кампании.

Однако еще в 2013 году КС подтвердил законность ограничений на участие в президентских выборах осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления и имеющих непогашенную судимость.

Это ограничение имеет "особенно важное значение", отметил суд. Поскольку возможность избрания в президенты РФ осужденных "сама по себе создает крайне высокие риски для правовой демократии", говорится в определении КС.

Ранее ЦИК отказал самовыдвиженцу Алексею Навальному в регистрации из-за непогашенной судимости по тяжкой статье.