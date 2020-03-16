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КС назвал условие для работы президента РФ на посту более двух сроков

16 марта 2020, 20:35  •  94 • Политика
Право занимать пост президента России более двух сроков можно получить только в случае поддержки этой инициативы жителями страны. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщили в Конституционном суде РФ.
«Решение о предельном числе сроков полномочий (сроков полномочий подряд), в течение которых возможно занятие должности главы государства с республиканской формой правления одним лицом (в том числе в качестве переходных положений), всегда является, по существу, вопросом выбора баланса между различными конституционными ценностями», — говорится в заключении.
По мнению КС, с одной стороны, конституционная характеристика демократического правового государства предполагает установление в этом аспекте достаточно жестких ограничений.
С другой стороны, как утверждает суд, конституционный принцип народовластия подразумевает возможность реализации народом права избрать на свободных выборах то лицо, которое он посчитает наиболее достойным должности главы государства.
Внести изменения в Конституцию предложил президент России Владимир Путин 15 января в ходе послания Федеральному собранию. 11 марта документ был одобрен нижней палатой парламента в третьем, окончательном чтении и Советом Федерации. 13 марта изменения поддержали все региональные парламенты, на следующий день итоги рассмотрения утвердил Совфед.
14 марта президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны. В этот же день запрос главы государства о проверке закона по поправкам в Основной закон стран поступил в КС. В понедельник, 16 марта, суд признал законность этих изменений.
В Кремле заявили, что поправки в Конституцию России вступят в силу, если по результатам общенародного голосования их поддержат более половины граждан
За каждую из инициатив будут голосовать россияне 22 апреля, этот день будет нерабочим. По данным опроса ВЦИОМа, в голосовании намерены принять участие более половины граждан страны.

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