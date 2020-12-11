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КС Молдовы признал президентский мандат Майи Санду

11 декабря 2020, 01:45  •  88 • Украина
Санду посоветовали быть более сдержанной и корректной в своих выступлениях
Победившая на выборах Майя Санду официально признана новым президентом Молдовы. Такое заявление сделала председатель Конституционного суда Молдовы Домника Маноле в четверг, 10 декабря, по итогам заседания, на котором КС утвердил результаты второго тура президентских выборов 15 ноября 2020 года.
«Настоящее решение Конституционного суда является окончательным, не может быть обжаловано никоим образом и вступает в силу с момента принятия и публикуется в «Monitorul oficial»,
– говорится в постановлении Конституционного суда.
Затем КС обратился к депутатам парламента, напомнив о том, что необходимо выполнить рекомендации Конституционного суда, которые были вынесены ещё четыре года назад – в декабре 2016 года. Тогда Конституционный суд, после утверждения результатов президентских выборов 2016-го года, рекомендовал депутатам внести поправки в законодательство «для гарантии обеспечения корректных выборов, независимости СМИ в избирательной кампании, прозрачности финансирования кампании, невмешательства церкви в выборы и ряда других обстоятельств».
Однако рекомендации КС парламенту так и остались рекомендациями – за четыре года о них не вспомнили.
Майя Санду стала шестым президентом Молдовы, её инаугурация состоится 24 декабря, а срок полномочий действующего президента Игоря Додона истекает 23 декабря.
Майя Санду отказалась от членства в партии и от должности председателя «Партии действия и солидарности» (PAS). Исполнять обязанности главы PAS будет первый вице-председатель Игорь Гроссу до тех пор, пока не будет избран новый председатель партии на съезде, который состоится уже в будущем году.
Действующий президент поздравил Майю Санду с утверждением Конституционным судом её президентского мандата, а также пожелал ей «как можно больше достижений в интересах граждан, в интересах Республики Молдова».
«Граждане поручили избранному президенту решить проблемы, которые она определила как приоритетные в своей предвыборной программе, равно как и взять на себя ответственность за управление страной в условиях пандемического кризиса до проведения досрочных выборов. ПСРМ и я уважаем выбор граждан и поддержим шаги избранного президента по роспуску парламента и организации досрочных выборов. Мы также поддержим принятие избранным президентом и её партией ответственности за управление страной в соответствии с политическими обязательствами, взятыми на себя госпожой Майей Санду»,
– говорится в поздравлении Игоря Додона.
Он подтвердил готовность обсудить организацию и проведение досрочных парламентских выборов, подчеркнув, что проходить эти выборы должны «без политических игр, не ставя под угрозу процесс управления страной и здоровье граждан».
После завершения президентского мандата Игорь Додон планирует продолжить работу «на благо граждан», и вместе с Партией социалистов будет работать ещё больше для того, чтобы «роль ПСРМ на политической арене стала решающей».
Поздравил Майю Санду и второй президент Молдовы Пётр Лучинский, посоветовав ей в своих выступлениях быть более сдержанной и использовать более корректные формулировки.
«Первые заявления президента были прекрасны, а потом началось. Так всегда: чем больше говоришь, тем чаще допускаешь оплошности. Мы сейчас находимся в состоянии «разогретого» общества, в противоречиях. Поэтому нужно быть более внимательной с высказываниями. Одно дело, когда ты в оппозиции, совсем другое, когда у власти»,
– отметил Лучинский в интервью радио Sputnik Молдова, подчеркнув, что особенно следует быть корректным в высказываниях, когда речь идёт о приднестровском конфликте.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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