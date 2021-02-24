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КС Молдовы признал действия Майи Санду неконституционными

24 февраля 2021, 03:15  •  58 • Украина
Также суд признал сформированную 11 февраля парламентскую коалицию соответствующей закону
Во вторник, 23 февраля, Конституционный суд Молдавии вынес своё решение, которым признал повторное выдвижение президентом кандидатуры на пост премьер-министра Натальи Гаврилицы неконституционным. Для соблюдения статьи 89 Конституции Республики Молдова президент должна начать новые консультации по выдвижению кандидатуры на пост главы правительства.
В то же время Конституционный суд отклонил требование депутатов Партии социалистов, которые добивались признания факта нарушения закона со стороны президента. Речь идёт о том, что Майя Санду отказалась выдвинуть на пост премьер-министра кандидата, предложенного парламентским большинством.
В КС подчеркнули, что статья 98, часть 1 Конституции Молдовы предусматривает назначение кандидата на пост премьер-министра не по усмотрению президента, а только после консультаций с парламентскими фракциями.
«Консультирование парламентских фракций предполагает выявление политической поддержки депутатов для того, кто будет формировать правительство. В связи с этим президент не может подменять собой парламентские фракции»,
– пояснила глава КС Доминика Маноле на брифинге после заседания суда.
По мнению экс-президента Молдовы Игоря Додона, решение Конституционного суда было абсолютно предсказуемым.
«В то же время оно вызывает тревогу, поскольку служит доказательством того, что Республикой Молдова сейчас руководит президент, который после двух месяцев пребывания в должности успел совершить два серьёзных нарушения Конституции»,
– написал Додон на своей странице в социальной сети Facebook.
А поскольку КС признал существование парламентской коалиции большинства, Майя Санду просто обязана выдвинуть на пост премьер-министра кандидатуру Марианы Дурлештяну, в противном случае Партия социалистов обещает «широкомасштабные протесты».
Ну а досрочные парламентские выборы в Молдове становятся маловероятны.
«Эпопея, связанная с правительством Гаврилицы, подошла к концу. С этого момента Гаврилица больше не является субъектом на политической сцене. Парламентским фракциям придётся снова прийти к президенту, начнётся новый раунд консультаций, в результате которых появится новая фигура. Очевидно, что пока перспектива досрочных выборов отодвигается в неопределённое будущее. В настоящее время неизвестно, когда это произойдёт. План Майи Санду о скорейшем проведении досрочных парламентских выборов не сработал»,
– считает политический аналитик Анатолий Царану.
По его мнению, теперь важно, как поведёт себя партия президента PAS, позволит ли социалистам сохранить инициативу.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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