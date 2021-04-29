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КС Молдовы отменил режим ЧП – парламент будет распущен

29 апреля 2021, 02:20  •  44 • Украина
«Вся ответственность за последствия ляжет на плечи лично президента Майи Санду»
Конституционный суд Молдавии в среду, 28 апреля, постановил – решение парламента ввести режим чрезвычайного положения в стране в связи с пандемией коронавируса противоречит Конституции.
Заседание КС длилось весь день, и всё это время под стенами здания суда проходил митинг прозападных сил – сторонников молдавского президента Майи Санду. Митингующие стояли у здания КС уже четвёртый день – сначала для того, чтобы не пропустить в суд главу КС, выдвинутого парламентом, потом требовали от КС принять «правильное» решение, а после принятия «правильного решения» стали требовать досрочных выборов.
Среди митингующих в основном представители пропрезидентской партии PAS и других прозападных политических сил. Пришёл к Конституционному суду и лидер «Нашей партии» Ренато Усатый, возглавив колонну своих единомышленников. По его словам, он с нетерпением ждёт, когда будет объявлено о роспуске парламента.
По закону, в период действия режима чрезвычайного положения парламент не может быть распущен. Парламент ввёл ЧП сроком до 31 мая, оставалось всего чуть более месяца, однако Майя Санду не может ждать лишний месяц – ей нужен послушный парламент как можно раньше, а в том, что следующий состав парламента будет состоять исключительно из «хороших людей», она не сомневается.
Заседание Конституционного суда завершилось уже вечером 28 апреля, и Майя Санду тут же подписала указ о роспуске парламента, назначив дату досрочных выборов на 11 июля.
«Несколько минут назад подписала указ о роспуске нынешнего парламента. Этим решением отрыт путь для того, чтобы граждане могли выбрать новый парламент, который будет обслуживать интересы страны и людей. Сила теперь в руках народа. Уверена, что наши граждане выберут правильный путь к созданию развитого и демократического государства. Правительство должно выделить деньги, необходимые для подготовки и проведения выборов»,
– заявила Санду после подписания указа на брифинге для прессы.
Однако лидер Партии социалистов и экс-президент Молдовы Игорь Додон продолжает настаивать на том, что сейчас не время для проведения предвыборной кампании и самих выборов – в стране вакцинировано всего 3% населения, государственный бюджет пуст, нет денег на покупку вакцин, не то что на проведение выборов.
«Майя Санду и её политические сателлиты по указке западных кураторов бросают страну в период предвыборной лихорадки в разгар пандемии. Вся ответственность за тяжёлые последствия для жизни и здоровья граждан нашей страны с сегодняшнего дня ляжет на плечи лично президента Майи Санду, её команды, партии «Действие и солидарность» и подконтрольных ей судей Конституционного суда»,
– прокомментировал Игорь Додон решение КС и указ президента.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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