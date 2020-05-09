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КС Молдовы оставил страну без денег

09 мая 2020, 13:10  •  30 • Украина
Прозападная оппозиция добилась отмены Соглашения о российском кредите
Конституционный суд Молдовы лишь к вечеру четверга, после девятичасового заседания, вынес своё решение – Соглашение о государственном займе 200 миллионов евро, заключённое между Молдавией и Россией, является неконституционным.
КС Молдовы аргументировал своё решение тем, что при подготовке Соглашения были допущены процессуальные нарушения и тем, что российский кредит представляет «опасность» для суверенитета Молдовы.
Один из судей КС Николай Рошка заявил во время заседания суда: «Мы не умерли после кражи миллиарда, и без этих 200 миллионов евро не умрем». Это и понятно, никто из судей Конституционного суда не обеднеет, чего не скажешь о простых молдаванах.
«Если Соглашение о кредите между Россией и Молдовой ущемляет суверенитет Молдовы и в этом смысле нарушает Конституцию, то страна не должна заключать никаких международных договоров и не должна вступать ни в какие международные организации. Ведь любой договор предполагает существование компромиссов, когда нужно поступаться частью своего суверенитета. На этом строится вся система международных отношений. И договоры заключаются исходя из целесообразности, которая есть категория политическая, а не юридическая. Решения политического характера принимают правительство и парламент, которые и несут политическую ответственность перед избирателями»,
– прокомментировал решение КС экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский.
По его мнению, следуя этой логике, необходимо срочно отменять и Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, а также все ранее заключённые меморандумы с МВФ и Всемирным банком.
С ним согласен и глава государства, который уверен – КС создал «крайне опасный прецедент в плане международных соглашений, которые Кишинёв подписал или подпишет».
«После сегодняшнего решения, весьма вероятно, мало кто захочет связывать себя договорными обязательствами с нашей страной в ситуации, когда сам базовый государственный институт действует под влиянием политиков»,
– считает Игорь Додон.
По его мнению, судьи КС открыто продемонстрировали тот факт, что поддерживают интересы определённых политических кругов, а не интересы народа Молдовы.
Игорь Додон назвал имена тех, кто оставил молдаван без денег – это политики Майя Санду, Илан Шор, Андрей Нэстасе и Андриан Канду.
«Решение КС о приостановлении финансовой помощи – сильный удар по миллионам молдаван. Это политизированное решение напрямую бьёт по бюджетникам, пенсионерам, системе здравоохранения, бизнесу, всей экономике, и теперь ей понадобятся финансовые ресурсы для выхода из кризиса. Деньги, замороженные КС, уже должны были поступить в бюджет, дойти до людей»,
– отметил президент.
Зато председатель партии «Платформа DA» Андрей Нэстасе рад решению КС и считает, что в стране теперь установится «новый правопорядок».
«Я отмечаю с гордостью то, что являюсь гражданином этой замечательной страны, что между коррумпированными, лживыми и оппортунистическими политиками, с одной стороны, и нашими гражданами, которые остро нуждаются в свободе и справедливости, наконец, встала буква закона»,
– заявил Нэстасе.
Председатель партии «Действие и солидарность» (PAS) Майя Санду назвала решение КС «серьёзным ударом по нынешнему правительству Молдовы».
О том, что гражданам страны вряд ли нравится быть заложниками в политических играх оппозиции, политики забывают.
Между тем, экономист Вячеслав Ионицэ предупреждает – Молдову ожидает самый большой бюджетный дефицит за всю историю страны. И российский кредит был возможностью как-то пережить этот дефицит, но его отвергли.
Политолог Владимир Сокор, который никогда не был замечен в пророссийских взглядах, считает, что российский кредит уравновесил бы полную зависимость Молдовы от западных финансов. Может быть, в этом и есть главная причина – в том, что кому-то очень хочется, чтобы Молдавия всё больше и больше зависела от западных денег?
А по мнению молдавского журналиста Михаила Бородинского, война против российского кредита – только начало объединения всех оппозиционных сил против социалистов.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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