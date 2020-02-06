Krytyka Polityczna: Молдавия – никому не нужная страна Европы

«Самое плохое – это то, что у Молдавии нет времени на перемены»

Польский журнал Krytyka Polityczna решил выяснить, почему о Молдавии, которая находится всего в трёхстах километрах от польской границы, пресса пишет не чаще, чем о Республике Науру? Такой вопрос был задан сотруднику варшавского Центра восточных исследований, автору книги «Молдавия – страна, которая никому не нужна» Камилю Цалусу (Kamil Całus).

«Действительно, в Польше Молдавия ассоциируется только с вином (причём самого низкого качества). Если кто-то интересуется историей, он может ещё знать, что молдаване принимали участие в Грюнвальдской битве. Но сегодня эта страна не играет в Европе никакой экономической или геополитической роли»,

– считает Цалус.

Однако, по его мнению, ситуация может измениться и Молдавию скоро узнают – сегодня в Польше становится всё больше и больше мигрантов из этой страны. Правда, они быстро растворяются в массе русскоязычных мигрантов, к тому же стараются не рассказывать, из какой страны они приехали, ведь большинство поляков не знают, где находится Молдавия. А чаще всего они называют себя румынами, благо молдавский и румынский языки очень похожи.

В СМИ, если пишут о Молдавии, то вместо заголовка «В Молдавии украли миллиард», пишут: «В европейском государстве украли миллиард» – так читателям будет понятнее.

«Молдавская ССР была одной из самых богатых республик: хороший климат, дружелюбно относящееся к чужакам местное население, высокие зарплаты. Москва заботилась о Молдавии, как о каждой западной республике: «витрина» СССР должна была хорошо выглядеть. В 1990-е всё начало рушиться: от Молдавии откололось Приднестровье – единственный район с развитой промышленностью. Кроме того, не стало московских субсидий, и рухнул зависевший от других республик рынок. Ситуацию осложняла политическая нестабильность, помимо Приднестровья против Кишинёва восстала Гагаузия, которую удалось вернуть только в 1994 году»,

– рассказал в интервью Krytyka Polityczna Камиль Цаус.

По его мнению, проблема не в том, что у этой страны не оказалось природных ресурсов, а в том, что у молдаван не было идеи, что делать со свалившейся на них независимостью. Часть населения желали одного – присоединения к Румынии. Но с присоединением не получилось – желающих было слишком мало, а у Румынии были свои проблемы.

С тех пор и началось постепенное сокращение населения этой страны – за годы независимости Молдавия потеряла 40% своей рабочей силы, а у каждого четвёртого жителя сегодня есть румынский паспорт. При этом каждый второй хотел бы, чтобы Молдавия присоединилась, но одни хотят к Румынии, другие – к России.

«Многие молдавские эксперты называют свою страну сиротой, отчаянно ищущей дом», – отмечает издание.

Эксперт по Молдове уверяет, что молдавское национальное самосознание, как и молдавский язык, придумали в Советском Союзе, хотя только что упоминал об участии молдаван в Грюнвальдской битве (1410 год), об участии румын в этой битве ничего не известно. Он слишком пренебрежительно отзывается о молдаванах, сравнивая Молдову с государствами Средней Азии, где так же процветают коррупция и ложь политиков – «всё, от чего следует держаться подальше». Не нравится польскому писателю и желание молдаван жить в мире со всеми соседями.

«Сейчас популярен такой подход: у нас маленькая страна, значит, стоит поддерживать хорошие отношения со всеми. Это видно по опросам. Вы хотели бы присоединения к ЕС? Разумеется! А к Евразийскому союзу? Почему бы нет! Каждый стремится иметь паспорта разных стран и работу за границей. Идеи, на которых построен тот или иной союз, не имеют для большинства молдаван особого значения, что совершенно понятно в контексте плачевного экономического положения их страны. Есть такая шутка, что на вопрос, хотят ли молдаване войти в ЕС, следует ответить: нужно спросить, хочет ли Молдавия войти туда вместе с ними, потому что они уже там»,

– отмечает Цалус, имея в виду молдавских трудовых мигрантов.

По его мнению, хотя прорумынская часть общества занимает проевропейскую позицию, многие политики и предприниматели Молдовы не хотят вступления в Евросоюз, ведь тогда придётся проводить реформы и вести бизнес по-другому.

На вопрос корреспондента журнала, зачем же Цалус посвятил Молдавии свою книгу, если там всё так ужасно, писатель признался, что «влюбился в эту страну», потому что молдаване гостеприимны и радушны и у них отсутствует шовинизм – на этих землях всегда жили рядом разные народы.

«Там интересным образом смешиваются румынская и славянская стихия. Для политолога это очень интересная, а одновременно «удобная» страна: по населению она сопоставима с варшавской агломерацией, а по стилю политической жизни напоминает наш небольшой район: все всех знают, так что легко разобраться в местных интригах»,

– пояснил сотрудник варшавского Центра восточных исследований.

Он не слишком высокого мнения о молдавских политиках, считая и правых (поддерживающих Запад), и левых (поддерживающих Россию) консерваторами, замешанными в коррупции. Что-то изменить в стране пытаются единицы молодых демократов, получивших образование на Западе, однако после возвращения на родину такое желание у них быстро пропадает.

Определённые надежды на изменения в стране Запад связывал с политическим блоком ACUM, который пришёл к власти после свержения олигарха Влада Плахотнюка в союзе с социалистами, однако на сегодня никаких надежд уже не осталось, как и союза правых и левых.

«Самое плохое в молдавской ситуации – это то, что у этой страны нет времени. Реформы нельзя растянуть на 50 лет, рассчитывая на постепенное оздоровление политической и экономической систем. Через 50 лет Молдавия, если отток населения не снизится (а ничто на это не указывает), станет вымершей страной. Там уже сейчас ощущается нехватка молодых образованных людей, что видно на рынке труда. Молдавия не исчезнет с карты, не распадётся, никто её не захватит, но, если ничего не изменится, просто будет медленно умирать»,

– делает вывод Камиль Цалус.