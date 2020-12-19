Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинский журналист пытался угрожать Путину лично. Не получилось
Угрожавший Путину украинский журналист обиделся и сорвался на Шойгу
F-16 начали охоту на "российские" МиГ-29 в Ливии? Всех свели с ума спу...
Крылатую фразу года сказал Путин. "Чуть длиннее, чем у Лаврова, но..."
Главная / Украина

Крысы испугались? Украинская власть спешно уничтожает всю документацию по Донбассу

19 декабря 2020, 21:30  •  271 • Украина

Силовые ведомства Украины ещё несколько лет назад инициировали тотальную зачистку своих архивов, касающихся потери Крыма. При Порошенко этим процессом руководил лично секретарь Совбеза Турчинов. Что не удивительно, ведь его по всем параметрам за некоторые приказы того времени несколько раз можно судить за госизмену. Однако сейчас эта ликвидация компрометирующих документов продолжается. Новая власть подчищает концы за предшественниками. Мало того, уже при Зеленском началась также зачистка всех бумаг по Донбассу, начиная с весны 2014 года.

Об этом в эфире одного из киевских телеканалов сообщил бывший депутат и командир нацистского батальона «Айдар» Сергей Мельничук, подчеркнув, что сейчас силовики уничтожают абсолютно всё. Даже самые, казалось бы, невинные приказы о режиме прекращения огня и перемирии. Складывается такое впечатление, что у представителей власти земля под ногами горит и всех их – и бывших, и нынешних вызвали на международный трибунал в Гааге.

По факту, именно такого развития событий боится комик-труппа Зеленского, полностью слившаяся с майданным режимом. По всей видимости, знатно обгадились дурашки, когда поняли, что международный уголовный суд может заняться военными преступлениями «украинских героив» в Донбассе. Ниточки от каждого зверского убийства мирных граждан ведь на самый верх тянуться. Вот и чистят по всем закоулкам, стараясь уничтожить абсолютно всё, чтобы из-из-за какой-то мелкой бумажки не пришлось пускаться в бега.

Кто-то скажет, что Украине, по факту, плевать на МУС, ведь она так и не ратифицировала Римский статут. Но кто сказал, что спонсоры киевских горе-реформаторов не заставят этого сделать. Особенно если решат слить своих проворовавшихся шавок. А уж если в СБУ и Минобороны так заметались по этому поводу, значит предпосылки к скорому сливу имеются. Майданные крысы до смерти испугались. Ведь если их прижмут их же кураторы, бежать будет некуда. От слова совсем.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



271
Источник
Похожие новости
18 декабря 2020, 20:45
Порошенко и Зеленский угодили в ловушку. Украине грозит самораспад и уничтожение
18 декабря 2020, 20:45
СНБО Украины: В Харькове поднимаются пророссийские силы
19 декабря 2020, 00:25
Харькову капец, соратники Кернеса легли под Авакова – Монтян
19 декабря 2020, 05:55
«Крым превращают в ядерный полуостров» – Украина и Турция собрали заседание
19 декабря 2020, 02:15
Парламент Молдовы вернул в страну русский язык и снизил пенсионный возраст
19 декабря 2020, 16:55
Политолог объяснил ФАН, почему Запад не хочет признавать Крым частью России
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 декабря 2020, 04:05
"Тысячи смертей за неделю": Русская, уехавшая в Германию, показала настоящи...
19 декабря 2020, 02:15
В США готовится военный переворот? Пентагон оборвал связь с командой Байдена - СМИ
19 декабря 2020, 00:25
Харькову капец, соратники Кернеса легли под Авакова – Монтян
19 декабря 2020, 02:15
Никита Михалков получил фотографии заказавших кампанию против него: "Кручёные-ве...
19 декабря 2020, 00:25
ЦБ "обнулил реальность". Набиуллина пошла против Путина в регулировании цен
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 декабря 2020, 00:20
"Венедиктов начал о чём-то догадываться": Российские спецслужбы стали сигналом
12 декабря 2020, 21:45
«Кулаки Кремля»: кто создал на Украине силовые структуры для защиты интересов Юго-востока и православия
17 декабря 2020, 09:55
Украинский журналист пытался угрожать Путину лично. Не получилось
18 декабря 2020, 20:45
Порошенко и Зеленский угодили в ловушку. Украине грозит самораспад и уничтожение
17 декабря 2020, 06:15
Киев ударит под Новый Год
14 декабря 2020, 00:20
"Украинцам давно нужно было сделать то, что сделал Путин": Киевский политолог поблагодарил Россию
15 декабря 2020, 04:45
Признает ли Россия Байдена президентом США? Глава МИД Лавров дал чёткий ответ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.