Крысы испугались? Украинская власть спешно уничтожает всю документацию по Донбассу

Силовые ведомства Украины ещё несколько лет назад инициировали тотальную зачистку своих архивов, касающихся потери Крыма. При Порошенко этим процессом руководил лично секретарь Совбеза Турчинов. Что не удивительно, ведь его по всем параметрам за некоторые приказы того времени несколько раз можно судить за госизмену. Однако сейчас эта ликвидация компрометирующих документов продолжается. Новая власть подчищает концы за предшественниками. Мало того, уже при Зеленском началась также зачистка всех бумаг по Донбассу, начиная с весны 2014 года.Об этом в эфире одного из киевских телеканалов сообщил бывший депутат и командир нацистского батальона «Айдар» Сергей Мельничук, подчеркнув, что сейчас силовики уничтожают абсолютно всё. Даже самые, казалось бы, невинные приказы о режиме прекращения огня и перемирии. Складывается такое впечатление, что у представителей власти земля под ногами горит и всех их – и бывших, и нынешних вызвали на международный трибунал в Гааге.По факту, именно такого развития событий боится комик-труппа Зеленского, полностью слившаяся с майданным режимом. По всей видимости, знатно обгадились дурашки, когда поняли, что международный уголовный суд может заняться военными преступлениями «украинских героив» в Донбассе. Ниточки от каждого зверского убийства мирных граждан ведь на самый верх тянуться. Вот и чистят по всем закоулкам, стараясь уничтожить абсолютно всё, чтобы из-из-за какой-то мелкой бумажки не пришлось пускаться в бега.Кто-то скажет, что Украине, по факту, плевать на МУС, ведь она так и не ратифицировала Римский статут. Но кто сказал, что спонсоры киевских горе-реформаторов не заставят этого сделать. Особенно если решат слить своих проворовавшихся шавок. А уж если в СБУ и Минобороны так заметались по этому поводу, значит предпосылки к скорому сливу имеются. Майданные крысы до смерти испугались. Ведь если их прижмут их же кураторы, бежать будет некуда. От слова совсем.