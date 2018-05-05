Крысиными тропами на звуки аргентинского танго • 64 • Аналитика будущее ЦРУ) и высокопоставленными эсэсовцами.







Благодаря трогательной заботе со стороны государств-союзников (читай: «партнёров») далеко не все нацистские военные преступники, повинные в геноциде и организации «фабрик смерти», предстали перед судом в Нюрнберге. Многим из них удалось избежать возмездия и благополучно дожить до глубокой старости.





Весной 1945 года будущий глава ЦРУ Аллен Даллес и генерал СС Карл Вольф за спиной Москвы вели переговоры в Швейцарии, договариваясь о досрочной капитуляции Германии на Западном фронте в обмен на гарантии для высших армейских чинов и спецслужб рейха. В конце марта немецкие армии фактически прекратили боевые действия против США и Англии, без боя сдавали крупные города и пропускали союзников к Берлину. 29 апреля командующий Западным фронтом генерал Генрих фон Фитингхоф подписал договор о капитуляции германской армии на территории Италии. Документ вступил в силу 2 мая 1945 года. Эти события напрямую связаны с операцией «Санрайз», не рассекреченной до наших дней.



Провинция Южный Тироль на севере Италии – родина многих альпийских стрелков, служивших в горных дивизиях вермахта. Вернувшись к мирной жизни, эта часть страны быстро превратилась в настоящее «Эльдорадо» для военных преступников. Благодаря бывшему члену Национальной фашистской партии, главе коммуны Термено, в Южном Тироле многие нацисты смогли получить новые удостоверения личности. По некоторым источникам, именно таким способом приобрел необходимые документы Йозеф Менгеле, бывший главный врач Биркенау, человекоподобный маньяк от медицины, проводивший опыты над узниками Освенцима, приведшие к десяткам тысяч жертв. Умер в Бразилии в 1979 году в возрасте 67 лет.



Существуют неопровержимые доказательства того, что с американской разведкой, занимавшейся спасением «полезных» нацистов, тесно сотрудничал Ватикан. Ватиканская организация помощи беженцам (Commissione Pontificia d’Assistenza ) снабжала военных преступников деньгами и фальшивыми документами. С такими бумагами возможно было получить паспорт перемещенного лица от Международного комитета Красного Креста. Была осуществлена эвакуация специалистов по России и немецких офицеров, руководивших во время войны агентурной сетью в советском тылу. Среди тех, кого американские спецслужбы вывезли из Европы, были «лионский палач» Клаус Барбье (Барби) и Вальтер Рауф, автор идеи передвижных газовых камер. После войны «лионский мясник» успешно работал на разведку ФРГ и умер во Франции в 77 лет. Вальтер Рауф, причастный к убийству минимум 250 тысяч евреев, дожил до такого же возраста и умер в столице Чили Сантьяго.



Есть данные, сообщающие о более чем тридцати тысячах нацистов, скрывшимся от правосудия благодаря «Санрайз». Маршруты, по которым преступники с еще не высохшей кровью на руках уходили от возмездия, так называемые крысиные тропы, не всегда заканчивались на севере Италии, а часто продолжались в Латинскую Америку. В конце войны германское правительство приобрело в Аргентине, Чили, Уругвае обширные участки земли, на которых успешно обосновались высокопоставленные чины рейха. Президент Аргентины Хуан Доминго Перон заявлял, что считает Нюрнбергский процесс «позором» и организовывал специальные миссии для спасения нацистов из Европы. По некоторым оценкам количество прибывших в Аргентину членов СС и НСДАП исчислялось тысячами. Позже «крысиные тропы» были проложены через Скандинавию, Швейцарию и Бельгию.



Вот лишь некоторые из скрывшихся от возмездия преступников:



Эдвард Рошман, «рижский мясник», комендант Рижского гетто и филиала Лента концлагеря Рига-Кайзервальд. Жил в Аргентине, где получил гражданство и успешно вел торговлю древесиной. Умер в Парагвае в возрасте 68 лет. Лучший фьючерс ближайшей пятилетки. Китайский рецепт для России



Анте Павелич, основатель и лидер фашистской организации Усташей. На его ответственности геноцид сербов, евреев, цыган. Жил в Австрии, Италии, Аргентине, Испании. Умер в 70-летнем возрасте.



Густав Франц Вагнер, зам. коменданта концлагеря Собибор. Участвовал в убийстве 200 тысяч узников. Любил хвастаться, что не может начать обедать, пока кого-нибудь не убьет. Жил в Бразилии. В 1980 году был найден с ножом в груди. Квалифицировали как самоубийство.



Алоиз Бруннер, зам. начальника отдела гестапо В4. Умер в Сирии в возрасте 98 лет.



Ариберт Хайм, «Доктор Смерть», ответственен за пытки и убийства заключенных в лагере смерти Маутхаузен. Своим жертвам, среди которых большинство были женщины, прямо в сердце колол бензин, яды, воду. Проводил полостные операции без наркоза, чтобы установить болевой порог. Умер в Египте в возрасте 78 лет.



…Многое изменилось за годы, прошедшие после войны. Но бережно сохранённые семена нацизма начинают прорастать. При обильном удобрении ненавистью и жаждой наживы они, без сомнения, дадут богатый урожай.



И пока еще есть время. Нельзя пропустить в нашу жизнь то чудовище нацизма, которое стремится пробудить низменные и отвратительные, противные человеческой природе понятия и те самые идеи, которые в 1941 г. привели нацистов к созданию детского лагеря смерти Саласпилс.



Захлебнулся детский крик и растаял, словно эхо…

Горе скорбной тишиной проплывает над землёй…



В свете последних политических событий уже не вызывает удивления тот факт, что одно из самых зловещих мест в истории человечества находится на окраине латвийской столицы. Того прекрасного города Рига, в котором, начиная с 1994 года, националистическая организация Daugavas Vanagi ("Ястребы Даугавы"), созданная в 1945 году латвийскими легионерами СС, проводит марши ветеранов Ваффен СС.



В человеческом обществе (если оно состоит из людей) не может быть места надругательству над памятью жертв.



Хочется надеяться на то, что через 73 года после войны ни одна крысиная тропа не уведёт нацистов от суда истории: ответить всё-таки придётся! К концу Второй мировой войны союзники СССР по антигитлеровской коалиции в режиме строгой секретности активно занимались созданием организации, которая могла бы в дальнейшем послужить ударным кулаком против Советского Союза. С этой целью были налажены связи между Управлением стратегических служб () и высокопоставленными эсэсовцами.Благодаря трогательной заботе со стороны государств-союзников () далеко не все нацистские военные преступники, повинные в геноциде и организации «фабрик смерти», предстали перед судом в Нюрнберге. Многим из них удалось избежать возмездия и благополучно дожить до глубокой старости.Весной 1945 года будущий глава ЦРУ Аллен Даллес и генерал СС Карл Вольф за спиной Москвы вели переговоры в Швейцарии, договариваясь о досрочной капитуляции Германии на Западном фронте в обмен на гарантии для высших армейских чинов и спецслужб рейха. В конце марта немецкие армии фактически прекратили боевые действия против США и Англии, без боя сдавали крупные города и пропускали союзников к Берлину. 29 апреля командующий Западным фронтом генерал Генрих фон Фитингхоф подписал договор о капитуляции германской армии на территории Италии. Документ вступил в силу 2 мая 1945 года. Эти события напрямую связаны с операцией «Санрайз», не рассекреченной до наших дней.Провинция Южный Тироль на севере Италии – родина многих альпийских стрелков, служивших в горных дивизиях вермахта. Вернувшись к мирной жизни, эта часть страны быстро превратилась в настоящее «Эльдорадо» для военных преступников. Благодаря бывшему члену Национальной фашистской партии, главе коммуны Термено, в Южном Тироле многие нацисты смогли получить новые удостоверения личности. По некоторым источникам, именно таким способом приобрел необходимые документы Йозеф Менгеле, бывший главный врач Биркенау, человекоподобный маньяк от медицины, проводивший опыты над узниками Освенцима, приведшие к десяткам тысяч жертв. Умер в Бразилии в 1979 году в возрасте 67 лет.Существуют неопровержимые доказательства того, что с американской разведкой, занимавшейся спасением «полезных» нацистов, тесно сотрудничал Ватикан. Ватиканская организация помощи беженцам () снабжала военных преступников деньгами и фальшивыми документами. С такими бумагами возможно было получить паспорт перемещенного лица от Международного комитета Красного Креста. Была осуществлена эвакуация специалистов по России и немецких офицеров, руководивших во время войны агентурной сетью в советском тылу. Среди тех, кого американские спецслужбы вывезли из Европы, были «лионский палач» Клаус Барбье (Барби) и Вальтер Рауф, автор идеи передвижных газовых камер. После войны «лионский мясник» успешно работал на разведку ФРГ и умер во Франции в 77 лет. Вальтер Рауф, причастный к убийству минимум 250 тысяч евреев, дожил до такого же возраста и умер в столице Чили Сантьяго.Есть данные, сообщающие о более чем тридцати тысячах нацистов, скрывшимся от правосудия благодаря «Санрайз». Маршруты, по которым преступники с еще не высохшей кровью на руках уходили от возмездия, так называемые крысиные тропы, не всегда заканчивались на севере Италии, а часто продолжались в Латинскую Америку. В конце войны германское правительство приобрело в Аргентине, Чили, Уругвае обширные участки земли, на которых успешно обосновались высокопоставленные чины рейха. Президент Аргентины Хуан Доминго Перон заявлял, что считает Нюрнбергский процесс «позором» и организовывал специальные миссии для спасения нацистов из Европы. По некоторым оценкам количество прибывших в Аргентину членов СС и НСДАП исчислялось тысячами. Позже «крысиные тропы» были проложены через Скандинавию, Швейцарию и Бельгию.Вот лишь некоторые из скрывшихся от возмездия преступников:, «рижский мясник», комендант Рижского гетто и филиала Лента концлагеря Рига-Кайзервальд. Жил в Аргентине, где получил гражданство и успешно вел торговлю древесиной. Умер в Парагвае в возрасте 68 лет., основатель и лидер фашистской организации Усташей. На его ответственности геноцид сербов, евреев, цыган. Жил в Австрии, Италии, Аргентине, Испании. Умер в 70-летнем возрасте., зам. коменданта концлагеря Собибор. Участвовал в убийстве 200 тысяч узников. Любил хвастаться, что не может начать обедать, пока кого-нибудь не убьет. Жил в Бразилии. В 1980 году был найден с ножом в груди. Квалифицировали как самоубийство., зам. начальника отдела гестапо В4. Умер в Сирии в возрасте 98 лет., «Доктор Смерть», ответственен за пытки и убийства заключенных в лагере смерти Маутхаузен. Своим жертвам, среди которых большинство были женщины, прямо в сердце колол бензин, яды, воду. Проводил полостные операции без наркоза, чтобы установить болевой порог. Умер в Египте в возрасте 78 лет.…Многое изменилось за годы, прошедшие после войны. Но бережно сохранённые семена нацизма начинают прорастать. При обильном удобрении ненавистью и жаждой наживы они, без сомнения, дадут богатый урожай.И пока еще есть время. Нельзя пропустить в нашу жизнь то чудовище нацизма, которое стремится пробудить низменные и отвратительные, противные человеческой природе понятия и те самые идеи, которые в 1941 г. привели нацистов к созданию детского лагеря смерти Саласпилс.В свете последних политических событий уже не вызывает удивления тот факт, что одно из самых зловещих мест в истории человечества находится на окраине латвийской столицы. Того прекрасного города Рига, в котором, начиная с 1994 года, националистическая организация Daugavas Vanagi (), созданная в 1945 году латвийскими легионерами СС, проводит марши ветеранов Ваффен СС.В человеческом обществе (если оно состоит из людей) не может быть места надругательству над памятью жертв.Хочется надеяться на то, что через 73 года после войны ни одна крысиная тропа не уведёт нацистов от суда истории: ответить всё-таки придётся! Автор: O.Solvi Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 64 Источник Похожие новости «Арабский халифат» на юге Европы? Нет, русская угроза страшнее! Искусство держать государственную паузу Пашиняну придется нелегко

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